ワイヤレス&充電式でPCゲームを快適プレイ！ベーシックモデルとFPS特化モデルのゲームパッド2シリーズ4アイテムを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ワイヤレス/充電式でPCゲーム(オンラインゲーム)を快適に楽しめるゲームパッドについて、ベーシックモデルとFPS特化モデルの2シリーズ4アイテムを5月中旬より新発売いたします。

電池交換が不要で、ケーブルにとらわれず快適にゲームを楽しめます。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載し、2.4GHz無線接続に対応したUSB-Aレシーバーが付属します。XInput/DirectInputの両方に対応するほか、独自ソフト「ゲームパッドアシスタント」により、ゲームパッド非対応のゲームでもプレイが可能になります。

軽量ベーシックモデルの“GP40シリーズ”は、連射機能や、ゲームに合わせて選べる2種類のスティックモードを搭載しています。FPSに特化した“GP50シリーズ”は、振動機能に加え、高耐久仕様のボタンとメカニカルトリガーを採用。ノーマル・ロング・ロングドームから選べる交換用スティックも付属し、スティック補正なし/デッドゾーンゼロの設計により精密なエイム操作が可能です。さらに、スティック感度は3モードから選べます。いずれのシリーズも、スティック配置はストレートとクロスの2タイプをご用意しています。

充電式のワイヤレスゲームパッド！目的やボタン配置で選べる4モデル

- 十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。- ケーブルにとらわれることなく、快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデルです。2.4GHzワイヤレスを採用し、最大約10mの通信距離を実現しました(※1)。- パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できる、USB-Aレシーバーが付属しています。- 付属のUSBケーブルで、有線接続が可能です。- 有線通信に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載。付属のケーブル(USB Type-C - USB-A：約1.8m)を使ってUSB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器などに接続することで、充電しながら使用できます。- XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。- 背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替え、電源OFFができます。- Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済みです(※2)。- ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。※1：周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。※2：動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。▲ GP40シリーズ幅広いゲームを楽しめるベーシックモデル※写真はスティック配置：ストレートタイプ▲ GP50シリーズFPSに特化した振動機能搭載の高耐久モデル※写真はスティック配置：クロスタイプ▲ 有線通信対応のUSB Type-Cポートを装備し、充電しながら使用可能▲ USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.8m)が付属▲ 背面のスライドスイッチで、XInputとDirectInputの切り替えや電源オフが可能

幅広いゲームを気軽に楽しめるベーシックモデル“GP40シリーズ”

- 満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です。- アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。- デッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を、MODEボタンで切り替えられます。- 振動モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイでも快適に操作可能です。- モードや連射、低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。- ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能。RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで効果を発揮します(※)。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。▲ 製品イメージ(スティック配置：ストレートタイプ)▲ ホールドイメージ(スティック配置：クロスタイプ)▲ 連射AUTOボタンやスティックモード切替のボタンを装備。アナログ入力に対応するトリガーボタン2つを搭載

FPSに特化した仕様と多彩な機能を搭載した“GP50シリーズ”

- 満充電状態から、最大約16時間の連続プレイが可能です(振動機能未使用時の場合)。- 低電力状態になると、自動的に省電力モードへ切り替わります。振動をOFFにして消費電流を抑えることで、バッテリー残量が少ない状態でもプレイを継続できます。- 短いストロークで素早い射撃が可能なメカニカルトリガーボタンを4つ搭載。内部には1,000万回の試験をクリアした高耐久マイクロスイッチを採用しています(※1)。- 十字ボタン、メインボタンには日本メーカー製の高性能ゴム材料を使用し、300万回の耐久試験をクリアした高耐久ボタンを採用しています(当社試験基準にて実施)。- デュアルモーターの振動機能を搭載しており、臨場感あふれるプレイを体感できます(振動対応ゲームのみ)(※2)。- マクロ・連射機能を搭載していないため、公式大会のレギュレーションにも配慮しています。- モードや低電力状態を通知するLEDランプを搭載しています。※1：レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力には対応していません。※2：DirectInputで振動機能を使用する場合は、ドライバーのインストールが必要です。▲ 製品イメージ(スティック配置：クロスタイプ)▲ ホールドイメージ(スティック配置：ストレートタイプ)▲ 連射AUTOボタンやスティックモード切替のボタンを装備。アナログ入力に対応するトリガーボタン2つを搭載■ノーマル、ロング、ロングドームから選んでカスタマイズ可能なスティック- 精密な操作がしやすくなる、2種類の交換用ロングスティックを付属しています。- スティックの着脱が可能で、市販のエイムリングを装着できます。- スティックはFPS向けに最適化された「デッドゾーンゼロ/入力補正なし」設計を採用し、遊びのない精密なエイム操作が可能です。- スティック感度を左右スティックごとに「高感度/標準/精度重視」の3モードに切り替えることができます。専用のソフトは必要ありません。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1404_1_a407df8b0e3dd6e71c2012beb9d1c555.jpg?v=202605120251 ]

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[スティック配置：ストレート]

型番：JC-GP40SBK

価格：\6,080(店頭実勢価格）\5,527(税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/JC-GP40SBK.html

[スティック配置：クロス]

型番：JC-GP40XBK

価格：\6,280(店頭実勢価格）\5,709(税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/JC-GP40XBK.html

[スティック配置：ストレート][デュアルモーター振動機能]

型番：JC-GP50SVBK

価格：\7,480(店頭実勢価格）\6,800(税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/JC-GP50SVBK.html

[スティック配置：クロス][デュアルモーター振動機能]

型番：JC-GP50XVBK

価格：\7,680(店頭実勢価格）\6,982(税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/JC-GP50XVBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260512-01/

ご購入はこちら

[スティック配置：ストレート] 型番：JC-GP40SBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11SX8SD/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11SX8SD/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418164.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418164.html

[スティック配置：クロス] 型番：JC-GP40XBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11QTFG9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11QTFG9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418171.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418171.html

[スティック配置：ストレート][デュアルモーター振動機能] 型番：JC-GP50SVBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11PZTM1/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11PZTM1/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418188.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418188.html

[スティック配置：クロス][デュアルモーター振動機能] 型番：JC-GP50XVBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11XDK96/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11XDK96/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418195.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418195.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一