Helpfeel、「第6回 デジタル化・DX推進展 ODEX」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年5月13日（水）から5月15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第6回 デジタル化・DX推進展 ODEX」に出展することをお知らせします。

■第6回 デジタル化・DX推進展 ODEXについて

本展示会は、デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。

幅広く情報収集ができ担当業務の課題解決に導く9つの専門展示会から構成されています。

【構成展示会】

自治体デジタル化 支援 EXPO/セールス 高度化・効率化 EXPO/人事・労務・採用 支援 EXPO/経理・財務 サポート EXPO/社内業務効率化 EXPO/経営戦略 EXPO/SaaS・IT 資産 管理 EXPO/AI 活用支援 EXPO/オフィス環境改善 EXPO



Helpfeelは、「社内業務効率化EXPO」に出展いたします。

課題解決へ導く製品・ソリューションが一堂に会し、100 セッション以上の特別講演・セミナーで効率的に情報収集、交流会・コンテストで他社と事例の共有・課題解決のヒントが得られる場です。

最新トレンドを効率的にキャッチアップできる絶好の機会ですので、情報収集の場としてぜひご活用ください。

■登壇セミナーについて

本展示会では、専門セミナーに登壇いたします。

AIとナレッジマネジメントを組み合わせることで、一人ひとりの知見を「組織全体で支え合える力」に変えるステップをご紹介します。単にツールを導入するだけではなく、現場の知識を優しく集め、体系化し、日々育てていくためのサイクルをどう作ればよいのか。属人化の不安を解消し、限られた時間の中でも高い応対品質を維持し続けるための「AI活用のヒント」を、実際の事例を交えてお伝えします。

タイトル 属人化をAIで解消！現場の知恵を「組織の武器」にする活用術

講演会場 セミナー会場E

講演番号 E-9

講演日程 5月14日(木) 11:20～11:50

登壇者 マーケティング部 イベント企画チーム リーダー 曾我 恭也

■展示会詳細

名称 第6回 デジタル化・DX推進展 ODEX

開催日程 2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 東京ビッグサイト 西3・4ホール、南1～4ホール

主催 デジタル化・DX推進展 実行委員会（株式会社イノベント 内）

小間位置 W1-10

公式サイト https://odex-expo.jp/tokyo/

来場予約はこちら :https://innovent-expo.jp/odex/entry/

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質と構造にあります。

「Helpfeel」は、FAQやマニュアル、各種ドキュメントなど企業内に分散する情報を整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換するAIナレッジデータプラットフォームです。

ナレッジ基盤を中核に、FAQやAIエージェントによる顧客対応から、オペレーター支援、VoC分析までを一貫して支援。ナレッジを起点に、企業の意思決定と顧客体験を高度化し、競争力の向上につなげます。金融・インフラ・製造・小売をはじめとするエンタープライズ企業を中心に、900サイト以上で導入されています（2026年4月時点）。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業の膨大な知識資産をAIが活用できる形に最適化し、AI時代の情報インフラを支えるナレッジテクノロジー企業です。ナレッジデータの創造・蓄積・分析・活用を一気通貫で支援し、活用データをナレッジ改善に還元することで、知識資産の価値を継続的に高めます。3つのプロダクトを中核に、包括的なAIソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」