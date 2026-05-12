畑のめぐみを、未来に、ともに。「めぐみめぐるAction！」　季節限定「野菜生活100本日の逸品　宮崎マンゴーミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動しました。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。今回は、宮崎県にゆかりのあるインフルエンサーが、宮崎県のめぐみの魅力を発信し、お届けします。

また、『野菜生活100』季節限定シリーズから「野菜生活100本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」を2026年6月9日（火）から2026年9月上旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

『野菜生活 100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の皆さまにお届けしてまいりました。「野菜生活 100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りをお楽しみいただける人気商品です。

このたび発売する「野菜生活100本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」は、黒潮の影響を受けた温暖な気候と、太陽に恵まれた土地で育った宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを味わえる野菜・果実100％ミックスジュース※1です。砂糖不使用で、たっぷりビタミンＣと野菜を摂ることができます。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったり。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめです。

加えて、「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/ZX330ce7sBg

地域の美味しさを全国の皆さまにお届けするこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいをお楽しみください。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/405_1_2bab4a6928f6c2e31f5778966afecf81.jpg?v=202605120251 ]

- 商品特徴

◇ 果実のピューレーを贅沢に使った濃厚な味わい

◇ たっぷりビタミンＣと野菜

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年6月9日（火） ※2026年9月上旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）

- 「めぐみめぐるAction！」について

当社は、生産者と生活者がともに支え合う循環を生み出すことを目的に、「めぐみめぐるAction！」を2026年1月から始動しました。生産者の声に寄り添い、生活者とともに産地を応援する取り組みを広げることで、地域の農業を未来につなげることを目指しています。キーワードは「畑のめぐみを、未来に、ともに。」。生活者がめぐみを楽しむことが、生産者や産地の支援につながる仕組みを「めぐみめぐる Action！」として展開し、地域の魅力を発信しながら、次の季節のめぐみをともに育む循環を広げていきます。

めぐみめぐるAction！特設サイト

URL：https://www.kagome.co.jp/megumimeguru/