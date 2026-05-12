【追加開催決定】2026年版CDP質問書の変更点と失点ポイントを解説

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、無料オンラインセミナー「2026年最新版！CDP質問書完全解説～よくあるミスを徹底解剖～」を、2026年5月19日（火）に加え、5月20日（水）にも追加開催することを決定しました。

【追加開催日程】

2026年5月20日（水）12:00～13:00

◎追加開催の背景

5/20｜セミナーのお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uuzlqpY4RJq2CsyjTa5_rQ#/registration

CDP質問書では、日本企業の回答水準が年々向上する一方、質問内容や評価観点は軽微なものを含め毎年変更が発生しています。スコア向上や維持に向けては、最新の変更点や採点基準を正しく理解することが重要です。

当社では、これまで同じテーマのセミナーを1回のみ開催してきました。一方で、参加希望者からは「別日程でも参加したい」「実務上の疑問を直接質問したい」といった声をいただいていました。

こうしたニーズを受け、5月19日（火）に加え、翌20日（水）にも追加開催することを決定しました。

20日（水）の回では、セミナー内容の配信に加え、リアルタイムでの質疑応答を実施します。参加者が疑問点をその場で確認できる機会を設けることで、CDP回答に向けた実務理解をより深めていただけます。

※一部の質問は、後日テキストにて回答する場合があります。

◎セミナー内容

本セミナーでは、2026年版CDP質問書の変更点を整理し、回答時に注意すべきポイントを解説します。また、累計900件以上のCDP回答支援を通じて蓄積した知見をもとに、企業が陥りやすいミスや失点要因についても紹介します。

主な内容

◎このような方におすすめ

- 2026年版CDP質問書の主な変更点- CDP質問書の全体像と評価の考え方- 回答時によくあるミスと失点ポイント- スコア向上・維持に向けて確認すべき観点

・ 2026年版CDP質問書の変更点を把握したい方

・ CDP質問書の概要や採点の仕組みを理解したい方

・ 回答時のつまずきや失点を未然に防ぎたい方

・ スコア向上、またはスコア維持を目指す方

【開催日程】

2026年5月19日（火）14:00～15:00

5/19｜セミナーのお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jenBnaFTSh6TS35erfSyJQ#/registration

2026年5月20日（水）12:00～13:00

◎開催概要

5/20｜セミナーのお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uuzlqpY4RJq2CsyjTa5_rQ#/registration

セミナー ：2026年最新版！CDP質問書完全解説～よくあるミスを徹底解剖～

日程 ：2026年5月19日（火）14:00-15:00 / 2026年5月20日（水）12:00-13:00

形式 ：オンライン

参加費 ：無料

対象：経営者・経営層、経営企画部門、ESG／サステナビリティ部門、IR部門のご担当者

定員 ：各1,000名

申込締切 ：各日程前日の13:00

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

---注意事項---

※ご参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

＜オンライン参加について＞

・聴講者の映像・音声の発信は原則できません。

・Q&A 機能を通じてご質問を受け付けます。

＜登録情報について＞

・ご登録情報は、参加者リストとして講師に共有する場合があります。

・配信用 URL は、開催当日までに登録メールアドレス宛に送付いたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・当社判断により、参加をお断りする場合があります。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/