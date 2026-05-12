セイコー創業145周年を記念して、＜セイコー アストロン＞より新開発のデュアルタイム・クロノグラフが限定モデルとレギュラーモデルで登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズより、セイコー創業145周年を記念した限定モデル1種とレギュラーモデル3種を発売いたします。限定モデルは6月10日（水）、レギュラーモデルは6月5日（金）発売予定で、希望小売価格は297,000～330,000円（税込）です。

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ株式会社）」を創業しました。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与しました。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売しました。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となりました。

本作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用しています。

＜セイコー アストロン＞は、1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞から名を受け継いだ、セイコーの先進性を象徴するブランドです。ストーリー性のある洗練されたスタイリングと、進化を止めない唯一無二の機能性を共存させたビジネスウオッチとして、高い時間精度で世界の人々のライフスタイルをサポートします。2012年9月に誕生した世界初のGPSソーラーウオッチに加え、ソーラー電波モデルもラインアップに加わり、幅広いバリエーションを展開しています。

Nexterシリーズは、「Solidity & Harmonic」をコンセプトに、強い意志と調和の精神を合わせ持つ「次世代のリーダー」に寄り添うパートナーとして、先進テクノロジーと洗練されたデザインでリーダーを支えます。

そして今回、新開発のムーブメント「キャリバー5X63」を搭載し、簡単なボタン操作でバンド交換が可能な「スマートスイッチ(R)」を装備した、新しいGPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフが誕生します。

≪商品特徴≫

新ムーブメントによる新しいダイヤルデザイン

セイコー創業145周年記念限定モデルは、ホワイトシルバーのダイヤルにブルーのサブダイヤルが彩りを添える、美しいコントラストが特徴です。「セイコー・ブルー」に着想を得たカラーリングは、腕元に洗練された印象をもたらします。

新しいムーブメント「キャリバー5X63」では、3時・6時・9時位置にサブダイヤルを配置。また従来は12時間制だったデュアルタイム表示と積算計が、24時間制になりました。

ダイヤルでは、三角形で構成された幾何学模様が緻密な輝きを放ちます。煌めくダイヤルパターンを背景に、シンメトリーにレイアウトされたサブダイヤルが、堂々とした安定感のある佇まいを見せます。

エッジの効いた大胆な造形と、快適な装着性

ケース造形は、現行モデルの直線で構成された立体的で力強いデザインコードを継承しています。エッジの効いた多角形状のチタン製ベゼルは、アストロン初となる二つのチタンパーツを組み合わせた二体構造を採用しました。この構造により、腕なじみの良い低重心設計による快適な装着性を確保しながら、稜線が鋭く輝き、金属の質感を強調させるダイナミックなデザインを実現しました。

新開発の「スマートスイッチ(R)」機構

本作には、新たに開発した独自機構「スマートスイッチ(R)」を装備。簡単なボタン操作で気分やシーンに合わせて他のストラップへの交換が可能です。

限定モデルには、ダイヤルデザインに合わせたブルー×ホワイトのコンビネーションカラーを採用した特別なシリコンストラップが付属し、クリーンで軽快なスタイリングを演出します。

ケースの造形を際立たせる落ち着いたダイヤルカラーのレギュラーモデル

限定モデルに加えて、知的で上品な印象のブルーグレー、精悍でクールなブラックを採用したブレスレットモデル、そしてブラックに金色の差し色をあしらい、腕元を軽快かつ華やかに演出するシリコンストラップモデルの３種類のレギュラーモデルが登場します。

また、全てのスマートスイッチ装備モデルに対応するシリコンストラップも別売りにてご用意しています。素材には腕になじみやすく、耐久性に優れた強化シリコンを採用しているため、アクティブな場面でも安心してご使用いただけます。

※本オプションストラップはスマートスイッチ装備モデル専用です。その他のモデルには取り付けができません。

≪商品仕様≫

セイコー創業145周年記念

＜セイコー アストロン＞

Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ 限定モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/707_1_f3dd1125a72c93f3692bde87b6b40da9.jpg?v=202605120251 ]

Comfotex（※3）

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/hab004j

＜セイコー アストロン＞

Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/707_2_8433b92da09d1679aaf95df091e9db3c.jpg?v=202605120251 ]

HAB001J、HAB002J：Comfotex Ti（※3） HAB003J：Comfotex（※3）

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/hab001j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/hab002j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/hab003j

【ムーブメント仕様】

GPSソーラームーブメント キャリバー5X63

時間精度 平均月差±15 秒（受信できない状態で、気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

デュアルタイム表示機能

ストップウオッチ機能（1/20秒計測、24時間計）

ワールドタイム機能（38タイムゾーン）

ソーラー充電機能（フル充電時から約６ヶ月間駆動）

受信機能 GPS 衛星電波受信によるタイムゾーン修正機能（※4）

スーパースマートセンサー（自動時刻修正機能）（※5）

強制時刻修正機能

＊キャリバー5X63は、タイムゾーン修正（手動を除く）に成功すると、その地域のDST（サマータイム）の実施情報を反映した時刻を表示します。

（※1）ダイヤシールド

日常使いの擦り傷や小傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るため、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。

（※2）スーパークリア コーティング

光の反射を99％以上抑制する透明被膜を、ガラスの表裏両面に施したセイコー独自の無反射コーティング処理です。太陽光や照明がまぶしい環境下でも、ガラスの存在を意識させません。また、表面の防汚膜により汚れがついても簡単に拭き取ることができます。

（※3）Comfotex（コンフォテックス）

ガラスの存在を感じさせない「スーパークリア コーティング」と、時計を傷から守る「ダイヤシールド」により、腕時計に求められる快適性（見やすい、傷つきにくい）を実現する、セイコー独自の快適技術です。また、さらなる快適性を追求した「 Comfotex T（i コンフォテックス チタン）」では、ステンレススチールに比べ約４割比重が軽く、金属アレルギーを発生させにくいチタン素材を、直接肌に触れる部分に使用しています。

（※4）掲載商品に内蔵されているタイムゾーンおよびDST（サマータイム）のデータは、弊社ウェブサイトにてご確認ください。（https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/gpstimezonedatainfo）。タイムゾーン・DST（サマータイム）の導入情報が変更となった場合には反映されません。手動タイムゾーン選択や、手動DST（サマータイム）設定が必要となります。

（※5）スーパースマートセンサー

1日に最大2回の自動時刻受信を行うセイコー独自の技術です。外出時などに、ダイヤルに太陽光が当たると自動で受信タイミングを調整し、GPS 衛星電波受信を開始します。また、前回強制受信に成功した時刻を記憶していて、同時刻に自動で時刻修正します。

※充電量が不足しているときには受信を行いません。タイムゾーンを移動した際にはタイムゾーン修正が必要になります。

＜セイコー アストロン＞スマートスイッチ(R)装備モデル オプションストラップ ラインアップ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/707_3_242cd30a55b8a8cacaad1567d8f64e84.jpg?v=202605120251 ]

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜セイコー アストロン＞の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron

＜セイコー アストロン＞Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフの特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/special/2026_nexter_design/

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。