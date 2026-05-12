法人向けコーチングサービス「Smartマイコーチ」の管理者画面をアップデートしました

株式会社Smart相談室

株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田康男）は、法人向けコーチングサービス「Smartマイコーチ」において、管理者画面のアップデートを実施いたしました。本アップデートでは、受講者の進捗を一目で把握できる一覧機能を追加したほか、コーチングの効果を可視化する仕組みを構築いたしました。これにより、企業における人的資本の最大化と、より効果的な制度運用を支援してまいります。

■アップデートの背景

2025年7月のサービスリリース以来、「Smartマイコーチ」は多くの企業から反響をいただき、多様な組織の成長を支援してまいりました。本サービスは、業界・階層・従業員ごとにプログラムを柔軟にカスタマイズできる点が特長です。一方で、受講人数が増えるにつれて、管理者が一人ひとりの進捗を把握し続けることが難しくなるという課題が見えてきました。これは、コーチングが継続的な対話を通じて変化を促す中長期的なプロセスであるためです。また、「コーチングによる定性的な変化を、客観的な指標で継続的に可視化したい」という声も多く寄せられておりました。こうした課題を受け、管理者の運用負荷を軽減し、長期にわたるコーチングの効果をより明確に実感いただけるよう、この度「Smartマイコーチ」管理者画面のアップデートを実施いたしました。

■アップデートの概要

今回のアップデートでは、まず管理機能の利便性を高めるべく「受講者一覧ページ」を新設いたしました。これにより、全受講者のセッション進捗を一目で把握することが可能になりました。さらに、受講者ごとの詳細をまとめたページを追加したことで、個別のフェーズに応じた状況確認も容易になっています。

「受講者一覧」サンプル画面

今回最も注力したのは、コーチング効果の可視化による運用支援の強化です。「Smartマイコーチ」では、管理者が提示した「大テーマ」に対し、受講者は自身の「個別テーマ」を数か月にわたるセッションで深く掘り下げていきます。その際、組織側からは具体的な進捗が見えにくいという構造的な課題がありました。結果として、全期間が終了するまで具体的な変化を捉えにくいことが、導入企業における継続的な運用の障壁となっていました。

「受講者詳細」サンプル画面

こうした課題を解消するため、今回のアップデートでは、管理者が提示した「大テーマ」に対する進捗を独自にチャート化し、各セッションでの気づきや変化をリアルタイムで追える仕組みを構築いたしました。これにより、受講期間中に目標達成へのプロセスを確認でき、PDCAを回しながらの戦略的な制度運用が可能になります。あわせて、従来提供していた360度評価の回答データについても、より直感的に把握できるようUIを改善いたしました。

「Smartマイコーチ」は、今回のアップデートにより、コーチングの変化を定性的・定量的なデータとして組織に還元いたします。これにより、企業の持続的な組織成長と従業員のパフォーマンス最大化に向けた取り組みを、強力にサポートしてまいります。

■「Smartマイコーチ」の概要

「Smartマイコーチ」は、従業員一人ひとりに伴走する法人向けコーチングサービスです。業界別×階層別×個人別で、個人や現場の課題に応じてカスタマイズされたコーチングを提供します。ビジネス経験の豊富な、国際コーチング連盟認定資格を保有したコーチのみが在籍し、個人に合わせたプログラム設計のもと、従業員の成長をサポートします。すべての従業員にマイコーチを提供し、個人の可能性を最大化することで、組織の人的資本経営を加速させます。

「Smartマイコーチ」サービスサイト：https://smart-sou.co.jp/coaching

◼ 株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

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