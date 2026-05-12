ミシュランガイド、南オーストラリア州に初上陸

アデレード、オーストラリア、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- ミシュランガイドは南オーストラリアへの進出を発表しました。初となるレストランセレクション、「ミシュランガイド南オーストラリア州2027」は2026年10月に公開予定です。

多文化の影響、卓越した地元食材、そして土地との強い結びつきに育まれた南オーストラリア州の食文化は、伝統と現代的な創造性が調和する、魅力的な個性を備えています。都市部の多彩なダイニングシーンから、世界的に知られる一流のワイン産地、広大な自然景観に至るまで、本ガイドは地域の食の奥深さと多様性を映し出します。

ミシュランガイドのインターナショナルディレクターであるグウェンダル・プレネックは、次のように述べています。「南オーストラリア州は、ひとつの旅行先の中に、驚くほど多様な食の表現を提供しています。その強みとは、卓越した食材、土地との強い絆、そして世界的な影響に対する開放性を背景に、料理人が自らのスタイルを自由に表現できる点にあります。インスペクターは、この地域の食文化が持つ本質と独自性に深く感銘を受けました。ミシュランガイドの舞台で南オーストラリア州にスポットライトを当てられることを大変嬉しく思います。」

調査の過程でミシュランガイドのインスペクターは、創造性と個性が際立つダイニングシーンに出会いました。南オーストラリア州の料理は多文化的な背景を映し、ヨーロッパの伝統とアジアの影響を現代的に融合させた、温かさと寛大さ、そして肩肘張らない洗練を特徴としています。

南オーストラリア州は、本物志向と多様性、そして「その土地らしさ」を強く求めるグルメ旅行者にとって魅力的な目的地です。評価の高いワイン産地が集積し、生産者と飲食店の距離が近いことに加え、慣習にとらわれない創造性に富んだダイニングシーンが広がっています。ミシュランガイドは、この進化を続ける地域の食文化を国内外に発信していきます。

ミシュランガイドの南オーストラリア州への進出は、南オーストラリア州政府の支援を受けています。

南オーストラリア州観光大臣エミリー・バーク氏は、次のように述べています。「ミシュランガイドを南オーストラリア州に迎えられることを誇りに思います。本日の発表は、当州が世界の食通にとって『必ず訪れたい場所』として高く評価されていることを改めて示すものです。文化、食、ワイン、そして自然の美しさが融合した南オーストラリア州では、都市部のダイニングから地方のグルメイベントまで、卓越した食文化を称えるフードフェスティバルやワインイベントが年間を通じて開催されています。その魅力を、世界中のミシュランガイド読者の皆様と共有できることを楽しみにしています」」

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（日本語リリース：クライアント提供）

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