【夏のマイボトル・熱中症対策に】人気の「360度スリムクリアボトル」に新色追加！オリジナルクリアボトル・オリジナル水筒が1個から作れるME-Qの印刷サービス（2026/05/12）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、スマートフォンやパソコンから簡単にオリジナルグッズが作成できるプリントサービスを提供しています。この度、人気商品である「360度フルカラー対応 スリムクリアボトル(https://www.me-q.jp/topic/360-slim-clear-bottle)」のオリジナル印刷サービスにおいて、新しいカラーバリエーションを追加しました。

ME-Qでは、写真やイラスト、ブランドロゴ、ショップロゴ、キャラクターデザイン、推しデザインなどをフルカラーで印刷できるオリジナルクリアボトルを1個から作成可能。オリジナル水筒・マイボトル・クリアボトル制作として、個人利用はもちろん、イベント物販、ライブグッズ、企業ノベルティ、学校グッズ、記念品など幅広い用途で利用されています。

「360度スリムクリアボトル」は、ボトル全面へぐるっと1周オリジナルデザインを印刷できる点が特徴。透明感を活かしたデザイン表現や、白インクを使った鮮やかなプリントにも対応しており、他にはないオリジナルボトル制作が可能です。

今回、新色として追加されたカラーバリエーション



・010 イエロー

・003 オレンジ

・040 パステルピンク

・030 ピンク

・002 レッド

・013 パープル

・038 ライトグリーン

・034 ライトブルー

これにより、推しカラー展開やブランドカラー展開、イベント別カラー展開など、さらに幅広いシーンで活用できるようになりました。

これから気温が高くなる季節に向けて、マイボトル需要や熱中症対策グッズへの注目が高まる中、クリアボトル市場も拡大しています。

特に近年では、

- “推しカラーのグッズを持ち歩きたい”- “写真映えするクリアボトルが欲しい”- “夏フェスやライブイベントで使いたい”- “オリジナルノベルティとして配布したい”- “熱中症対策としてマイボトルを持ち歩きたい”

といった需要が高まっており、今回の新色追加により、より自由度の高いオリジナルボトル制作が可能になります。

また、近年は環境配慮やエコ意識の高まりから、使い捨てペットボトルではなく「マイボトル」を持ち歩くユーザーも増加。オリジナル水筒やオリジナルクリアボトルは、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとして注目されています。

ME-Qのデザインシミュレーターを利用すれば、スマートフォン・タブレット・パソコンから簡単にオリジナルデザインを作成可能。専用ソフトなどは不要で、写真や画像をアップロードするだけで手軽にオリジナルクリアボトル・オリジナル水筒を作成できます。

1個から注文できるため、小ロット制作や試作品制作、推し活グッズ制作、同人グッズ制作、企業ノベルティ制作にもおすすめです。

この機会にぜひ、世界に一つだけのオリジナルスリムクリアボトルを作成してみてください。

▽360度フルカラー対応 スリムクリアボトル

https://www.me-q.jp/topic/360-slim-clear-bottle

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 360度フルカラープリント対応のオリジナルクリアボトル・オリジナル水筒

ボトル全面へぐるっと1周オリジナルデザインを印刷可能。写真・イラスト・ロゴ・文字など自由にレイアウトでき、他にはないオリジナルボトルを作成できます。

◆ 透明感を活かした美しい仕上がり

クリア素材ならではの透明感を活かしたデザイン表現が可能。白インク対応により、鮮やかなカラー表現も実現します。

◆ 新色追加でカラーバリエーションがさらに充実

新たにカラーラインアップを追加したことで、推しカラーやブランドカラーに合わせたオリジナルボトル制作が可能になりました。

◆ 夏のマイボトル・熱中症対策アイテムとしても活躍

暑い季節の水分補給用マイボトルとしてもおすすめ。日常使いしやすいスリム形状で持ち運びにも便利です。

◆ 推し活グッズ・イベントグッズ・企業ノベルティに人気

ライブ物販、アニメグッズ、同人グッズ、学校グッズ、スポーツチーム、企業ノベルティなど幅広い用途で利用されています。

◆ スマホから簡単にオリジナルクリアボトルが作成可能

ME-Qのデザインシミュレーターを使えば、スマートフォンやパソコンから画像をアップロードするだけで簡単にオリジナルボトルを作成できます。

◆ 1個から注文可能な小ロット対応

小ロット対応なので、個人利用はもちろん、試作品制作や少量ノベルティ制作にも最適です。

▽360度フルカラー対応 スリムクリアボトル

https://www.me-q.jp/topic/360-slim-clear-bottle

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルクリアボトル・オリジナル水筒を作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまた季節商材・アウトドアグッズ・食器・特殊印刷商材など、他にはないオリジナルグッズを多数展開しています。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：2009年4月15日

事 業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエイティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225