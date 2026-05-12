ＣＲＩ、DSP Conceptsとパートナーシップに合意、1,600万台以上の車両を支える警告音の技術を世界市場に提供

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄、以下「ＣＲＩ」）は、オーディオ関連ソフトウェア技術を提供するDSP Concepts, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、Co‐Founder/CEO：Chin Beckmann、以下「DSP Concepts」）と開発パートナーとして協力体制の構築に合意しました。

この連携により、DSP Conceptsのプラットフォームで開発される世界各国のモビリティや音響製品向けに当社のサウンド技術活用を拡大します。











Audio Weaverとの連携により幅広い業界へＣＲＩのサウンド技術を提供DSP Concepts, Inc. が開発した「Audio Weaver」は、自動車開発がSDV（Software Defined Vehicle）時代へと移行する中、多様なハードウェアやデバイスに柔軟に対応できるオーディオ開発プラットフォームです。特定のチップに依存しない高い汎用性により、世界中の多くの自動車メーカーから強力な支持を集め、業界標準としての地位を確立しています。その結果、プラットフォーム上にはさまざまなサードパーティのオーディオソフトウェア（IP）がモジュールとして豊富に用意されており、用途に合った最適なモジュールの組み合わせで、ユーザーの効率的な製品開発を実現します。Audio Weaverを使用して開発された製品は、大手自動車メーカーの車載オーディオをはじめ、グローバル市場に向けて多数量産されています。今回のパートナーシップ構築により、当社サウンド製品CRI ADX®がAudio Weaver内のモジュールとして利用できるようになります。特にモビリティ向けサウンドソフトウェア「CRI ADX Automotive」の「タイムラグなく音を発する技術」と車両搭載実績が高く評価されており、即時性が要求されるモビリティの警告音などへCRI ADX Automotive活用拡大が期待できます。ＣＲＩはこの連携により、Audio Weaverを使って開発される世界各国のモビリティや音響製品で、当社サウンド製品の導入を容易にします。これにより、当社が磨き上げてきた音声技術を、多様な市場に展開し、グローバル戦略を加速していきます。これからもＣＲＩは「音と映像で社会を豊かに」という理念の下、保有する技術の拡大に努めます。そして世の中に驚きと楽しさ、感動を届けるお手伝いをしてまいります。累計1,600万台以上の車載サウンドを支えるCRI ADX AutomotiveCRI ADX Automotiveは車内外のサウンドを統括するソフトウェアです。当社のゲーム向けサウンド製品CRI ADXをモビリティ向けに転用、拡張しています。ゲーム由来の素早い応答技術から車両の警告音などの制御に利用されており、2025年12月末時点で累計1,611 万ライセンスが量産車両に搭載されています。CRI ADXは、ゲーム開発環境のサウンド機能を拡張するサウンドミドルウェアです。ゲーム黎明期から最新のスマートフォンまで、幅広いマルチプラットフォーム対応やリアルタイム処理を強みに、多くのゲーム開発を支えてきました。株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて「音と映像で社会を豊かに」を企業理念として、主に音声・映像関連の研究開発を行い、その成果をミドルウェア製品ブランド「CRIWARE®（シーアールアイウェア）」として、さまざまな分野に展開しています。ゲーム分野で磨いたCRIWAREは現在、ゲーム以外の組込み業界やモビリティ領域にも広がっています。ＣＲＩはCRIWAREを通じて、ユーザビリティの向上、クオリティ向上のための技術やソリューションを提供し、開発者の皆様の課題解決をサポートするとともに、エンドユーザーの体験の向上をサポートしてまいります。【会社概要】社名：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（CRI Middleware Co., Ltd.）本社所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11階代表取締役社長：押見 正雄事業内容： 音声・映像等に関する研究開発、ミドルウェア製品の販売・サポート、および関連する受託開発設立：2001年8月1日HP： https://www.cri-mw.co.jp/ ※「ＣＲＩ」「CRIWARE」「ADX」およびCRIWAREロゴは、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。※プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。本件に関するお問合わせ先株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 広報担当Webフォーム（広報問い合わせ）：https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html関連リンクCRI ADX Automotivehttps://www.cri-mw.co.jp/business/product/automobile/adxautomotive/