株式会社ハートビーツ、5/26（火）に6社登壇、2時間で学べる「AWS コスト・リソース 最適化サミット2026」を開催

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年5月26日（火）に【AWS コスト・リソース 最適化サミット2026】”何となく運用”を解消する──横断的に見直す AWS 最適化のアプローチ と題したオンラインカンファレンスを主催いたします。

お申込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/aws_conference_20260526?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260430

アマゾン ウェブ サービス （AWS） 運用の現場では、コスト最適化への対応だけでなく、限られた人員・時間の中で複雑化する運用をどう最適化するかが大きな課題になっています。



本カンファレンスでは、「コスト」と「リソース」の2軸から、可視化、ガバナンス、DX、AI活用までを各社が横断的に解説。

複雑化する可能性のある AWS 運用を整理し、全体最適に向けた実践アプローチを学べる内容です。



さらに特別講演として AWS ジャパンの尾崎 周也氏が登壇し、生成AIを活用した運用高度化の最前線をお届けします。

開催の背景

AWS 活用が進む一方で、多くの企業が「コスト効率を高め、投資対効果を最大化するためにはどうすれば良いか」「可視化によって得られた知見をどう具体的なアクションに繋げるか」といったさらなる成長に向けた局面を迎えています

本カンファレンスでは、AWS コスト最適化を起点に、オブザーバビリティ、ガバナンス、DX、AI活用まで、現場の課題を構造的に捉え直し、全体最適での改善アプローチを横断的に提示します。

ハートビーツのパートでは特に、従来のインフラ利用料削減に留まらず、運用を支える「エンジニアの工数・人件費」まで含めたコストマネジメントの最適解について、事例を交えて詳しく解説いたします。

このような課題をお持ちの方におすすめ

⚫︎AWS コストの最適化について、根本的な改善策を打ちたい

⚫︎AWS へ移行したいが、現状のリソースで運用できるか確認したい

⚫︎ツールで見える化はできているがそれを改善アクションに繋げたい

⚫︎コスト、監視、セキュリティを横断的に統合し、全体最適へ進化させたい

⚫︎属人的な知見を標準化・仕組み化し、組織全体の運用力を底上げしたい

⚫︎日々の運用を効率化し、攻めの改善に注力できる時間を生み出したい

⚫︎AWS 運用を、事業成長を加速させる戦略基盤へと昇華させたい

タイムテーブル

カンファレンス概要

お申込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/aws_conference_20260526?organizationId=2337&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260430

▪️タイトル：AWS コスト・リソース最適化サミット2026

”何となく運用”を解消する──横断的に見直す AWS 最適化のアプローチ

▪️開催日時：ライブ配信：2026年5月26日（火） 11:00～12:45

アーカイブ配信：2026年6月2日（火）、6月8日（月）12:00～13:45、15:00～16:45

▪️参加費：無料

▪️定員：300名

▪️主催：株式会社ハートビーツ

▪️共催：株式会社はてな、TC3株式会社、GMOメイクショップ株式会社、株式会社Sun Asterisk

▪️特別講演：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

登壇者プロフィール

株式会社ハートビーツ

マーケティングチームマネージャー

谷川 隼人

EC・金融のマーケティングに携わり、2024年にハートビーツに入社。

お客様の声から得られたインフラ運用の"リアル"を元に各種ウェビナーに登壇中。

株式会社はてな

Mackerelチーム プロデューサー

渡辺 起

2011年に株式会社はてなに入社。インフラエンジニアとして、多くのサービスの構築・運用に携わる。その後は全社の開発基盤の責任者として、クラウド時代に合わせたプロダクト運用の体制作りなどに取り組む。現在はサーバー監視サービスMackerel（マカレル）の事業責任者に就任。システム運用のノウハウを盛り込んだプロダクトを開発している。



TC3株式会社

代表取締役

須藤 義人



天文・宇宙分野からキャリアをスタートし、日系ITスタートアップでプリンシパルエンジニアとしてプロダクト開発・シリコンバレーオフィスの立ち上げなどに携わったのち、東証マザーズ上場。その後、シリコンバレーの IT スタートアップ Appirio 社の初期メンバーとして日本支社の立ち上げ、サンフランシスコ本社でのチーフアーキテクト、Topcoder社買収後の R&D プラットフォーム責任者などを歴任。2016年に帰国後、TC3株式会社を創業しグローバル市場向けのSaaSプラットフォームなどを提供。

GMOメイクショップ株式会社

クラウドEC営業本部 マーケティングチーム リーダー

千葉 祐輔



番組制作会社にて、日本放送協会の番組ウェブサイトやデータ放送の制作・ディレクション・マーケティング業務に携わる。その後GMOグループへと転職したのち、自社サービスの広告運用・コンテンツ管理・リードナーチャリングなどを担当。現在はクラウド型ECシステム「GMOクラウドEC」のマーケティング業務全般の責任者を務める。

株式会社Sun Asterisk

Backend Engineer

橋本 武人



都内受託開発スタートアップにてエンジニアのキャリアをスタート。レガシー基幹システムのWebフルリプレイス、アパレル系オリジナルECサイトのスクラッチ開発、不動産エージェントマッチングサービスのスクラッチ開発など複数案件の立ち上げをリードエンジニアとして担当。2022年9月にSun*にジョイン。ジョイン後は生産管理システムのスクラッチ開発、HR業界向けBtoB SaaS開発、幼児向けミニゲームアプリ(Web)の開発、ナレッジ共有プラットフォームの開発などをPM/Architect/SE/LeadEngineer/EM等様々な領域で担当しつつ、開発組織(Backend Engineer)のマネジメントも担当している。



アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

パートナー技術統括本部 テクノロジーソリューション本部 パートナーソリューションアーキテクト

尾崎 周也

SIerにてプライベートクラウドの設計・運用や先端技術のR&Dに従事した後、2022年よりアマゾンウェブサービスジャパンに参画。

パートナーソリューションアーキテクトとして、AWSパートナーのクラウドアーキテクチャ設計支援やソリューション共創、生成AI活用の推進に取り組んでいます。