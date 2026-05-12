創業70年、日本最大級の手芸用品・生地・ホビー材料の大型専門店『ユザワヤ』を展開しているユザワヤ商事株式会社(所在地：東京都大田区、代表取締役社長：畑中 伸元)は、2026年5月15日(金)に、「イオンモール京都五条」(京都府)にユザワヤ新店舗をオープンいたします。





売場イメージ





・ユザワヤ

https://www.yuzawaya.co.jp/









【『ユザワヤ』について】

『ユザワヤ』は、生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸など、手作り関連の材料や道具が揃った、手作りホビーの専門店です。

手作り初心者や子供も手軽に手作りにチャレンジできる簡単キットから中高年以上の大人にも好評の「脳トレ刺繍・編み物キット」まで、また、「推し活」「推しぬい」関連商品、手持ちの服や雑貨を簡単にデコレーションできる素材なども揃い、初心者から手作り上級者まで楽しめるお店です。









【ユザワヤ イオンモール京都五条店オープンセール】

期間：5月15日(金)～6月21日(日)

・生地や毛糸など人気商品を特別価格で販売

・割引などでお得に買い物ができる会員制度「ユザワヤ友の会」(年会費税込550円)の無料入会キャンペーンを開催









【新店舗概要】

店舗名 ： ユザワヤ イオンモール京都五条店

所在地 ： 〒615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1

イオンモール京都五条 3階

営業時間： 10：00～21：00

取扱品目： 生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸、手芸材料、推し活材料など

URL ： https://www.yuzawaya.co.jp/shop/detail/44866.html









【ユザワヤ商事株式会社概要】

ユザワヤ商事株式会社は、創業70年を迎える日本最大級の手芸用品・生地・ホビー材料の大型専門店

『ユザワヤ』を全国に72店舗展開しています。また、多数の商品を取り揃えたオンラインショップも運営しています。さらに、商品販売にとどまらず、作り方の店頭ワークショップや手作り専門のカルチャースクール「ユザワヤ芸術学院」を通じて、手作り手芸・ホビーの普及に努め、業界の牽引役となっています。





所在地 ： 〒144-8660 東京都大田区西蒲田8-23-5

創業 ： 1955年10月

設立 ： 1963年11月

資本金 ： 5千万円

代表者 ： 代表取締役社長 畑中 伸元(はたなか のぶもと)

事業内容 ： 手芸用品・手作りホビー用品等の販売

店舗数 ： 日本全国に72店舗

HP ： https://www.yuzawaya.co.jp/

ユザワヤ芸術学院 ： https://gakuin.yuzawaya.co.jp/

オンラインショップ： https://www.yuzawaya.shop/smartphone/index.html

X(旧Twitter) ： https://x.com/yuzawaya_hobby

X(旧Twitter) ： https://x.com/yuzawaya_ishow (コスプレ関連情報を配信)

Facebook ： https://www.facebook.com/yuzawaya.hobby/

Instagram ： https://www.instagram.com/yuzawaya_hobby/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yuzawaya_hobby

LINE ： https://page.line.me/082jryev?oat__id=4009478&openQrModal=true

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCLBYXItWouo9ddZR5MjW4kg