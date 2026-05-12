放送開始16年目にして初！　ゲストにジミー大西を迎え、完全プライベートな“撮り下ろしロケ映像”を公開『東野・岡村の旅猿』待望のリアルイベント 6月24日(水)開催決定！

吉本興業株式会社

日本テレビ系列で絶賛放送中の人気旅バラエティ番組『東野・岡村の旅猿 プライベートでごめんなさい…』の番組史上初となるリアルイベントを、2026年6月24日（水）にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERにて開催することが決定しました。タイトルは、「東野・岡村の旅猿ライブ 完全プライベートでごめんなさい・・・」。

東野幸治と岡村隆史が気心の知れたゲストと共に、台本のないプライベートな旅を楽しむ『旅猿』。2010年のレギュラー放送開始から16年目を迎えた今もなお愛され続ける本番組が、長年応援してくださっているファンの皆様へ感謝を込めて、ついにライブステージに登場します。

ゲストには、数々の伝説を作り、東野・岡村を常に翻弄し続けてきた名物ゲスト・ジミー大西が参戦。3人がそれぞれ個別で出かけたロケの様子を、このライブ限定でお届けします。さらに、近年の旅の振り返りトークや、地上波では放送できなかった「禁断の未公開シーン」の公開も予定。ここでしか聞けない裏話が飛び出すこと間違いなしの、ファン垂涎の内容となっています。

なお、会場では「旅猿」オフィシャルグッズの先行販売も予定しています。

会場チケットは、5月16日（土）11:00より、FANYチケットにて開始します。配信も実施しますので会場に足を運べない方はぜひオンラインにてお楽しみください。

本人コメント

＜東野幸治＞

旅猿でライブができるなんて思ってなかったので嬉しいです。

どういう話になるか展開になるかこれから打ち合わせして楽しいライブにしたいと思っていますので、ぜひみなさん気軽にお越しください！

お待ちしております！

＜岡村隆史＞

旅猿がライブになります！

ファンミーティングみたいなのやりたいです！

でも芸能ゴシップや芸能人の悪口ばっかり喋るかもしれません。

グッズいっぱい買ってください！

そしたら海外ロケにいけるかもしれません。

よろしくお願いします。

「東野・岡村の旅猿 完全プライベートでごめんなさい・・・」 公演概要

■日時：2026年6月24日（水）20:30開場／20:45開演／22:15終演予定

■会場：YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER（東京都港区六本木4丁目9-2）

■出演：東野幸治／岡村隆史（ナインティナイン）／ジミー大西

■チケット料金：前売5,000円／当日5,500円／配信2,500円 ※指定席販売、未就学児不可

＜チケット販売スケジュール＞

●FANYチケット先行受付：5月16日（土）11:00～5月21日（木）11:00

※当落発表：5月22日（金）18:00

●一般販売：5月23日（土）10:00～

●配信チケット：5月23日（土）10:00～

◆チケット販売URL：https://ticket.fany.lol/event/detail/16253

※本ページは、先行販売受付時間にオープンします