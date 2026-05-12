「知性を、組織の手に。」Apple Siliconに最適化された自走型ローカルLLM基盤『TAYURA Nexus』をリリース

株式会社プルーブマインド

株式会社プルーブマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役：湯座 聡）は、外部クラウドに依存せず、社内ネットワーク内で完結する自走型AI・クラウド基盤「TAYURA Nexus」をリリースいたしました。

近年、生成AIの活用が進む一方で、機密情報の流出や独自のノウハウが学習に利用されるリスクが顕在化しています。TAYURA Nexusは、Apple Siliconの高性能を最大限に引き出すローカル環境により、「情報の安全」と「知性の資産化」を両立。組織独自の知能を物理的に所有する、次世代の業務基盤を提供します。

■ 開発の背景：クラウドAI時代の「見えないリスク」を解決する

従来のクラウド型AI利用では、データが常に「外部」へ送信されるため、顧客情報や契約書などの機密情報の流出、あるいは自社の知的財産がAIモデルの学習に利用されるといった重大なリスクが存在します。

また、従量課金によるコストの不確実性や、オフライン環境での利用不可といった課題も多くの企業にとって障壁となっていました。

TAYURA Nexusは、ローカルモデルでも実用十分な水準に達した現在の技術を背景に、「守り」から「攻め」のAI活用へと転換するための基盤として開発されました。

■ 製品の特徴

絶対的なセキュリティ（物理的隔離）

データを外部に一切出さない、自社ネットワーク内で完結する環境を構築。物理的な隔離により、日本の企業倫理や守秘義務に適合した究極のセキュリティを実現します。

Apple Siliconへの最適化

MacBook ProのNeural Engine等のチップ性能を最大限に引き出し、MLX-LLM等のエンジンを採用することで、高速かつ安定した推論を実現します。

「所有」する安心感

データを外部に出さない、物理的なハードウェアとしての信頼性。自社内に実体を持つ「所有するAI環境」が、究極のセキュリティを担保します。

■ 主な活用シーン（ユースケース）

■ 直感的な操作性と安全性

- 士業・研究機関: 守秘義務が求められる文書作成や、機密性の高いデータの安全なナレッジ活用。- 製造・建設業: 設計ルールや現場情報の安全な一元管理、および業務支援。- 医療・公的機関: 法令遵守を前提とした、高度な機密情報を含むデータの分析。「まるで社内に専属の秘書がいるような体験を」

従来のクラウド型AIとは異なり、データは一切外に出ません。社内の機密情報を含む質問や相談も、インターネットから隔離された安全な環境で、自然な言葉を使ってスムーズに行うことができます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7v2c-7p-9s4 ]

「社内の『知恵』を、安全な資産に変える」

社内のマニュアル、過去の議事録、専門知識などの機密データをシステムに登録。データが外部へ流出するリスクをゼロに抑えながら、組織全体の「共通の知能」としていつでも瞬時に呼び出し、活用することが可能です。

社内のナレッジをデータベースとして活用自動議事録・書き起こし機能（音声からの業務効率化）

会議の音声を社内ネットワーク内で安全にテキスト化。機密性の高い会議の内容も、外部へデータを送ることなく、正確な議事録として素早く作成・蓄積できます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8s1NDjTrPq4 ]

■ 製品概要・価格

TAYURA Nexus 構成要素- 製品名: TAYURA Nexus- 初期費用: 1,200,000円（システム導入費・Mac機材込み、税別）- 保守費用: 20,000円～/月（オプション、税別）- 主な仕様: Apple Silicon (Mシリーズ Max以上), Memory 64GB, SSD 1TB、Open WebUI、MLX-LLMなど

※株式会社プルーブマインドが機材を仕入れ・システム構築を行い、完成した状態でご提供いたします。

※株式会社プルーブマインドはApple正規認定販売店であるため、安心してご利用いただけます。

■ 今後の展望

本製品は、TAYURA Core シリーズの第１弾「自走型LLM基盤：TAYURA Nexus」としてリリースされます。今後は、組織専用AIアシスタントや情報共有機能（第２弾）、さらには業務自動化・資産管理（第３弾）へと、段階的に機能を拡充していくロードマップを描いています。

拡張性の高い設計（Core ＋ Base × Mods）

強固なハードウェア基盤（Coreシリーズ）と、統合プラットフォーム（Baseシリーズ）の上に、業務ニーズに応じた拡張モジュール（Mods）を積み上げる柔軟な設計により、組織の成長に合わせた拡張が可能です。

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

TAYURAシリーズ概念図- 会社名: 株式会社プルーブマインド- 代表者: 湯座 聡- 設立: 2019年3月11日- 所在地: 東京都千代田区平河町1-3-6 610- 事業内容: 業務自動化・AI導入支援、オンプレミス型SaaS構築- URL: https://www.provemind.co.jp

株式会社プルーブマインド 広報担当

E-mail: contact@provemind.co.jp

※ TAYURA（タユラ）は、株式会社プルーブマインドの登録商標です。