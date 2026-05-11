【米粉・米粉食品に関する調査】直近1年間に米粉の食品・料理・お菓子を食べた人は5割弱。食べた理由は「おいしい」が4割強、「からだによさそう」「お米が好き」が各2割強、「食感が良い」が2割弱

マイボイスコム株式会社

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■直近1年間に米粉の食品・料理・お菓子を食べた人は5割弱。食べた理由は「おいしい」が4割強、「からだによさそう」「お米が好き」が各2割強、「食感が良い」が2割弱

■今後、米粉の食品・料理・お菓子を食べたいと思う人は約54％。直近1年間に食べた人では7割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、2回目となる『米粉・米粉食品』に関するインターネット調査を2026年4月1日～7日に実施しました。

米粉の使用状況、米粉食品の喫食状況や意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1771_1_fd6a638f40d4259b58b6c0adce1ac18c.jpg?v=202605120351 ]◆米粉の食品・料理・お菓子の喫食状況

直近1年間に米粉の食品・料理・お菓子を食べた人は5割弱です。

食べたものは（複数回答）、「市販の、米粉を使った食品・お菓子」が34.3％です。

「自宅で作った、米粉を使った料理・お菓子」は8.8％、10・20代で比率が高くなっています。

◆直近1年間に食べた米粉の食品・料理・お菓子の種類

直近1年間に米粉の食品・料理・お菓子を食べた人に、食べた種類を聞いたところ（複数回答）、「パン」が57.4％、「ケーキ類、焼き菓子」「米粉を使ったスナック菓子」が2割前後、「揚げ物」「ドーナツ」「うどん」がそれぞれ約15％です。

男性では「うどん」「パスタ類」「ラーメン」「米粉を使ったスナック菓子」、女性では「パン」「ケーキ類、焼き菓子」の比率が高くなっています。

◆米粉の食品・料理・お菓子を食べた理由

直近1年間に米粉の食品・料理・お菓子を食べた人の理由は（複数回答）、「おいしい」が40.5％、「からだによさそう」「お米が好き」が各2割強、「食感が良い」が17.5％です。

「グルテンフリーの食生活をしたい、小麦の摂取を控えたい」「からだによさそう」は、女性で比率が高くなっています。また、「食感が良い」も女性50～70代で高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆米粉の食品・料理・お菓子の喫食意向

今後、米粉の食品・料理・お菓子を食べたいと思う人は、「食べたいと思う」「やや食べたいと思う」を合わせて約54％です。女性10・20代では7割強、直近1年間に米粉の食品などを食べた人でも7割強と高くなっています。

食べたいと思わない人（「食べたいと思わない」「あまり食べたいと思わない」の合計）は1割強です。

◆直近1年間に使った米粉の種類

直近1年間に料理等で米粉を使った人は2割です。男性では約16％、女性では約26％となっています。

使った米粉の種類は（複数回答）、「料理用・製菓用」が11.1％、「パン用」が5.8％、「白玉粉」が5.3％です。

◆米粉を使わない理由

直近1年間に料理等で米粉を使っていない人に、使わない理由を聞いたところ（複数回答）、「小麦粉の方が使い慣れている」が29.8％、「米粉を使ったレシピ・メニューを知らない」「価格が高い」が各2割弱です。

「小麦粉の方が使い慣れている」は、女性で比率が高くなっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆米粉の食品・料理を食べたいと思う理由、食べたいと思わない理由（全5,706件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1771_2_4388cb1f6addc7db72427f99bf626a72.jpg?v=202605120351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1771_3_11d4636b21ddd495af88fdc881f17666.jpg?v=202605120351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnote(https://note.com/myel_cotoel)でもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。