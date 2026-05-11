イデア・レコード、「LINEヤフー Partner Program」において2026年度「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコードは、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のミニアプリ部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社イデア・レコードが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社イデア・レコードが認定された「LINEミニアプリ部門」においては、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献する「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。

株式会社イデア・レコードは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■GATEシリーズとLINEミニアプリの連携で店舗業務改善と高精度なCRMをサポート

当社では、一気通貫型SaaS GATEシリーズとして、予約管理台帳やモバイルオーダーなどの飲食店舗向けシステムを展開しております。

GATEシリーズとLINEミニアプリを連携してお使いいただくことにより、予約受付時やモバイルオーダーを用いた注文などのアクション導線の中で、店舗のLINE公式アカウントの友だち追加を促したり、お客様のLINEのユーザーIDに紐づいた来店情報を蓄積することが可能となります。店舗のLINE公式アカウントによりID連携した来店情報をもとにしたセグメント配信などを行うなど、蓄積できるデータはより精度の高いユーザーアプローチへと活用していただくことができます。

* LINEのユーザーIDと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

会社概要

商号：株式会社イデア・レコード

所在地：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者：代表取締役 柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：飲食店向けBPaaS事業、オールインワンツール「GATEシリーズ」の開発・提供、コールセンター運用、Web／デジタルマーケティング支援（MEO・SEO・広告運用など）

コーポレートサイト：https://www.idearecord.co.jp/