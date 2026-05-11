補助金フラッシュ調査、設備の入替えを考える中小企業へ──今週の補助金は北陸・九州・中部に集中

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/03～2026/05/09に公募が開始された60件を集計分析しました。

設備の入れ替えに使える支援を探す際、「全国対象の大型補助金から探そう」と思われがちですが、今週新たに公募開始された制度は全件が地域限定で、北陸・九州・中部の3ブロックに設備投資関連が集中しているため、自社所在地のブロックから候補を絞ると速く見つかります。

【分析結果サマリ】

（1）エアコンの入替えや機械の更新を検討している方なら、自己負担を3分の1～半額に抑えられる制度が多く見つかります。補助率2/3クラスの制度も含まれており、まず「何を入れ替えたいか」を整理しておくと候補が絞りやすくなります。

（2）地域別では北陸・九州・中部に設備投資関連が集中しており、富山県・佐賀県・愛知県でそれぞれ複数の制度が出ています。今週は全国対象の制度がないため、自社所在地のブロックから先に探すと取りこぼしが減ります。

（3）設備の購入費だけでなく、取付工事や改修、古い設備の処分費まで対象にできる制度があります。複数の費用が発生する入替え計画なら、経費の内訳を先に書き出しておくと申請先の選定がしやすくなります。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/54_1_996b808ae1fb759f9400947e8856d396.jpg?v=202605111051 ]【どの地域に多いか】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/10

今週の新着は関東・中部・九州の上位3ブロックで全体の半数を超え、設備投資関連は北陸・九州・中部に偏っています。

北陸では富山県のものづくり技術開発促進事業(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/toyama-monodukuri-S01da5ace50)（上限300万円）など、新商品開発と設備導入を一括支援する制度が並びます。北陸ブロックの8割超で設備投資関連の経費が対象に含まれており、地域内で設備更新を考えるなら候補を見つけやすい状況です。

九州では佐賀県の多様な人材確保環境整備補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/saga-diversity-hojo-Scb43595621)（上限200万円）やさが林業働く環境サポート補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/saga-ringyo-hojo-S0d30e8db33)（上限500万円）など、職場環境整備のための設備導入・改修を支援する制度が続いています。中部では愛知県の市町村単位の中小企業向け補助金が複数並んでおり、地元市町に支援メニューがあるか確認する価値があります。

■ 本調査の全文（PDF 版）

今週公募開始された設備関連の60件の中身、北陸・九州・中部の地域分布や補助率2/3クラスの内訳をまとめて確認したい方は、以下から無料の調査PDFをダウンロードできます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）:https://hojokin-kensaku.jp/report/Re26ce79fc7

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html