【開催報告】自閉症児の就学先選びに地域差と情報不足　支援級・支援学校ママが実体験を共有

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役 吉野加容子）が運営する情報サイト『自閉症総研ホルン』は、2026年3月～4月にかけて、発達特性のあるお子さんや自閉症児の保護者向けに「就学リアル相談会」をオンラインで開催しました。

相談会には、支援学級・支援学校に通う子どもを育てる先輩保護者も登壇。就学相談の流れや学校見学のポイント、支援級・支援学校の違い、放課後等デイサービス選びなどについて、実体験をもとに共有しました。

参加した保護者からは、「何を基準に決めればいいかわからない」「地域によって情報量や支援体制に差がある」といった声が上がり、就学における情報不足や地域差の課題が浮き彫りになりました。

次回日時：2026年5月31日（日）6:00～7:00で開催されます。

自閉症のお子さんの就学先選びでは、「支援級」「支援学校」「普通級」など複数の選択肢があります。

しかし、自治体や学校によって支援体制や情報提供の内容は大きく異なります。そのため、保護者が十分な情報を得られないまま、進路選択を迫られるケースも少なくありません。

特に、

支援級と支援学校の違いがわからない

就学相談をいつから始めればいいかわからない

学校見学の方法がわからない

放課後等デイサービスの利用条件が地域ごとに異なる

など、保護者の不安は多岐にわたります。

今回の相談会には、実際に支援級・支援学校を経験した保護者が登壇。就学相談の流れや学校見学のポイント、支援級・支援学校の違い、放課後等デイサービス利用時の現実的な課題などを、実体験を交えて紹介しました。

なかでも大切なテーマとなったのが、各家庭が“何を優先するか”という判断軸です。

「友達とのコミュニケーションを伸ばしたい」

「生活面の自立を優先したい」

「安心して通える環境を選びたい」

といった希望によって、選ぶ環境や学校に求める支援は変わります。

また、支援学校では生活動作や自立支援を重視した個別支援が行われていること、支援級では地域の子どもとの交流機会が多いこと、放課後等デイサービスは地域によって利用条件や送迎体制が大きく異なることなど、ネットや本で調べただけではわからない実情も紹介されました。

参加者からは、

「支援学校を希望する気持ちが強まった」

「地域差があることを知り、早めに動こうと思えた」

「何を基準に決めればいいか整理できた」

といった声が寄せられました。

『自閉症総研ホルン』では今後も、お子さんと家族が孤立せず、安心して進路選択に向き合えるよう、保護者同士が実体験を共有できる場づくりや情報発信を継続していきます。また、「どの学校が正解か」ではなく、「子どもが安心して成長できる環境をどう選ぶか」という視点を大切にしながら、自閉症児の就学に悩む保護者へ実体験に基づく情報を届けてまいります。

毎月最終日曜日に開催を予定しております。

※毎月の日程は下記のURLからご確認ください

▪️次回日時：2026年5月31日（日）6:00～7:00

▪️参加方法：オンライン（Zoom）

※座談会形式

※顔出しでのご参加をお願い致します

※質疑応答の時間あり（口頭・チャットでの質問可）

▪️参加費：無料

▪️対象：未就学児の保護者

▪️お申し込みはこちらから

URL＜https://www.agentmail.jp/lp/r/23128/184816/(https://www.agentmail.jp/lp/r/23128/184816/)＞

発達科学コミュニケーション『自閉症総研ホルン』とは？

自閉症の子の「できた！」を増やし自閉症子育てを明るくするためのWEBサイトです。 自閉症子育てという難しい子育てを乗り越えるのは正しい理解と知識です。乗り越えた先でホルンの音色のように、世界にわが子の声が明るく響いていく。そんな世界を作ると決めて“自閉症総研ホルン”と名付けました。当サイトでは、悩む時間を減らして発達させる時間に変えるをモットーに、脳を育ててできることを増やすことをテーマに情報をお届けしていきます。

https://horn2020.com/

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー