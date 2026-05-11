【第63回ギャラクシー賞受賞】いま最も熱いパーソナリティ・アンジェリーナ1/3、5/24開催のイベントで楳図かずお先生とのコラボグッズ販売

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオ『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～』（毎週日曜お昼12時～12時55分生放送）のパーソナリティをつとめるガールズバンド・Gacharic Spin（ガチャリックスピン）のアンジェリーナ1/3（愛称：アンジー）が、第63回ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞しました。

そんなアンジーが、5月24日（日）にラジオイベントを開催。タイトルは『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～STAND-UP RADIO２（スタンダップレディオツー）』。スタジオでは座って喋るアンジーが、舞台の上で立ってトークします！

ギャラクシー賞の受賞後の5月3日、10日（日）の放送では、番組イベントの全グッズ情報を解禁。アンジーが心から敬愛する、故・楳図かずお先生とのスペシャルコラボレーションが決定したことを発表しました！

◇気になる楳図かずお先生コラボグッズの内容はこちら！

発表されたのは、『まことちゃん』とコラボした座布団、『おろち』の手ぬぐい、『洗礼』とコラボしたTシャツ、そして『わたしは真悟』とコラボしたアクリルキーホルダーの計4点です！

『まことちゃん』×『アンジーラジオ』コラボ座布団『おろち』×『アンジーラジオ』コラボ手ぬぐい『洗礼』×『アンジーラジオ』コラボTシャツ『わたしは真悟』×『アンジーラジオ』アクリルキーホルダー

ぜひイベント会場で、こだわりのコラボアイテムをゲットしてください！チケットはイープラスで販売中です！

◇イベント詳細

■タイトル

『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～STAND-UP RADIO２』

■日時

2026年5月24日（日）開場=16:00／開演=17:00／終演=19:00予定

※先行グッズ販売あり 5月24日（日）14:00～15:30

（先行グッズ販売はチケットをお持ちの方が対象です。）

■会場

有楽町朝日ホール

（東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町センタービル 11F）

■出演

アンジェリーナ1/3（Gacharic Spin）

■チケット

前売・税込5,500円 ※全席指定

チケットはイープラスにて販売 https://eplus.jp/kanau/

■注意事項

・未就学児入場不可

・チケット枚数制限：4枚まで

・2枚以上でお申し込みの場合、お席が離れる可能性がございます。

・営利目的の転売禁止

・不正転売されたチケットでの入場不可

・公演中止の場合を除き、お客様の体調不良および新型コロナウイルス感染によるチケットの払い戻しは致しません。

・車椅子をご利用のお客様はTBSラジオイベントダイヤル（03-5570-5151）までお電話にてお問合せください。

【主催】TBSラジオ

【問い合わせ】TBSラジオイベントダイヤル 03-5570-5151（平日10:00～17:00）

TBSラジオ『Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～』

放送日時： 毎週日曜日12:00～12:55

出演者： アンジェリーナ1/3（Gacharic Spin）

番組HP : https://www.tbsradio.jp/kanau/

番組X: https://x.com/angradio

ハッシュタグ: #アンジーラジオ

番組メールアドレス： kanau@tbs.co.jp

◆radikoで聴く

https://radiko.jp/r_seasons/10029470

◆Spotifyで聴く

https://open.spotify.com/show/5vVF21PAA7P9ufzoZqn8AT