Ｊリーグクラブ初！『パルちゃんロンドンバス』ＰＲ走行決定のお知らせ

株式会社エスパルス

エスパルスは、MUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第18節 ガンバ大阪戦 ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」にて、都内プロモーションの一環としてラッピングしたロンドンバス『パルちゃんロンドンバス』を運行することになりましたので、下記の通りお知らせいたします。尚、Ｊリーグクラブにてラッピングしたロンドンバスを走行させることは初めての試みとなります。

■実施期間

5月18日(月)～5月24日(日)

■『パルちゃんロンドンバス』概要

『パルちゃんロンドンバス』が都内主要個所を駆け巡り、5月24日(日)に開催される明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第18節 ガンバ大阪戦 ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」のプロモーションをします。

5月24日(日)当日は、新宿サザンテラスに設置しフォトスポットとなります。

■『パルちゃんロンドンバス』運行スケジュール(予定)

期間：5月18日(月)～5月24日(日)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38823/table/1664_1_c531dc2355d789f40ca540ae3a3dbdd6.jpg?v=202605110651 ]

※各走行ルートでは、重点走行ルートを設定し有名スポットを重点的に走行します。都内有名スポットを背景にパルちゃんロンドンバスの撮影をしてください。

■『パルちゃんロンドンバス』走行ルート

※パルちゃんロンドンバスをご覧になられる際は、周囲の交通状況と安全を十分にご確認ください。

※車道に出ての鑑賞、撮影等、周囲の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

※走行中にドライバーへお声掛け頂く行為は、大変危険ですのでお控えください。

※走行期間、走行エリアは、天候や交通事情で予告無く変更になる可能性がございます。

■新宿サザンテラス

日時：5月24日(日) 9:00～14:00

場所：新宿サザンテラス(東京都渋谷区代々木2丁目2-１)

新宿サザンテラスに設置しフォトスポットになりますので、MUFGスタジアム(国立競技場)での試合観戦前にぜひお立ち寄りください。

■『パルちゃんロンドンバス』SNS連動キャンペーン

日時：5月18日(月)～5月24日(日)

キャンペーン詳細は後日エスパルス公式ウェブサイトでお知らせします。

■詳細はこちら

ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」特設ページ

https://www.s-pulse.co.jp/fan/kokohashizuoka20260524

■取材に関して

本件の取材希望の方は、必ずエスパルス広報部へご連絡願います。