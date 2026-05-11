【ルイ・ヴィトン】2026プレフォール メンズ・コレクション キャンペーン、フレンド・オブ・ザ・ハウスのタイショーン・ジョーンズが体現

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスのビジョンで、「flaneur(散策者)」を表現したルイ・ヴィトンの2026プレフォール メンズ・コレクション。そのキャンペーンが、マンハッタンのセントラルパークを舞台に制作されました。フォトグラファーのオリバー・ハドリー・パーチが撮影した本キャンペーンは、ファレル・ウィリアムスが探求するモダンなダンディズムに着想したドキュメンタリースタイルの写真や映像で、都会のオアシスを背景にエレガントな1人の男性を追うというもの。その大胆な姿勢と卓越した技術で、スポーツ界のみならず出身地のニューヨークでも鮮烈な印象を刻んできた、フレンド・オブ・ザ・ハウスのスケートボーダー、タイショーン・ジョーンズが初起用されています。

プレッピーなディテールからボヘミアンな定番スタイル、ヴィヴィッドなカラーパレットで表現された端正なワークウェアにいたるまで、2026プレフォール メンズ・コレクションのあらゆる着想源となっているセントラルパーク。コレクションでは、この特別なエリアに集う人々とその活動、そこから生まれる装いのコントラストを描き出します。本キャンペーンでは、タイショーン・ジョーンズをはじめとする登場人物たちが公園の建築空間を舞台に、ボルダリングをしたり、橋を渡ったり、卓球やチェスに興じたり、はたまた小道でのサイクリングや犬の散歩、池でのトイボートを楽しんだかと思えば、静かに佇んだり、友人たちと落ち合ったりと、日常のリチュアルを繰り広げます。彼らが身にまとうのは、軽やかで丈夫なメンズウェアの定番に、カジュアルでありながら端正なテーラリングを効かせたアイテムの数々。スーツのコードをテクニカルなブルゾンやレッドのジャケットへと落とし込み、リネンのシャツ、ボクサー丈のショートパンツ、パッチワークジーンズ、リブニット、インディゴデニムへと展開しています。

モノグラムからダミエにいたるまで、メゾンのシグネチャーコードは、「キーポル」、「スピーディ」、「ショッパー・トート」などのアイコニックなシェイプを含むスポーティなバッグにさりげなく落とし込まれています。なかでも、「モノグラム・サープラス」や、精緻な構造を通して卓越したクラフツマンシップを表現した「モノグラム・フラワー・パッチワーク」が際立ちます。こうしたグラフィカルな表現には、ミニチュアの卓球ラケットのような、夏らしいチャームがさらに遊び心を添え、シーズナルなアクセントを生み出しています。

本キャンペーンは、ルイ・ヴィトンの各プラットフォームにて公開中。コレクションの第1弾は各ストアにて展開されており、第2弾は5月21日(木)より発売予定。

PHOTO CREDIT : Oliver Hadlee Pearch

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトwww.louisvuitton.com(https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage) をご覧ください。