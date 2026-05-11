新しい学校のリーダーズ、新曲「Chanka Chanka」を88risingよりリリース

The Orchard Japan

東京を拠点に活動し、世界中で熱狂を巻き起こしている4人組ダンス＆ボーカルユニット、新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）が、最新シングル「Chanka Chanka（チャンカチャンカ）」を5月8日に88risingよりリリースした。



■ 伝統的な「祭」を再解釈した、エレクトリックなグローバル・ダンスアンセム

最新曲「Chanka Chanka」は、日本の伝統的な「祭囃子（まつりばやし）」からインスピレーションを得た一曲だ。民俗文化に根ざしたコール＆レスポンスやリズミカルな掛け声を、最新のクラブサウンドと融合させ、現代的なアプローチで再構築した。

夏の夜の祭りの空気感を纏い、日本の伝承に登場する「妖怪」や「百鬼夜行（ひゃっきやぎょう）」を彷彿とさせる世界観を展開。スピリットたちが練り歩くシュールでエネルギッシュなイメージを、爆発的なダンスアンセムへと昇華させている。

4月26日に開催された東京公演（ソールドアウト）で初披露されるやいなや、その中毒性のあるリズムと大胆な振り付けは観客を瞬時に虜にし、会場全体を巨大なダンスフロアへと変貌させた。



■ 世界中を席巻する「Seishun（青春）」の力

「オトナブルー」がTikTokで33億回再生を突破し、2024年にはコーチェラ・フェスティバルのGobiステージでヘッドライナーを務めるなど、快進撃を続ける彼女たち。最新のワールドツアーでは、アジア、北米を含む世界33都市を巡り、計11万人以上の動員を記録した。

今後はカリフォルニアでの「Zipangu Festival」をはじめ、チェコ、ドイツ、ロンドン（ヘッドライナー公演）、シアトルなど、世界各地の主要フェスティバルやステージへの出演を控えており、その勢いはさらに加速している。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SnmEehdizGo ]

【今後の国際公演スケジュール】

5月16日：Zipangu Festival（カリフォルニア州パサデナ）

7月15日～17日：Colours of Ostrava（チェコ）

7月18日：Lollapalooza Berlin（ドイツ）

7月19日：The Roundhouse（ロンドン・単独公演）

9月6日：Bumbershoot Festival（ワシントン州シアトル）

■リリース情報

ご視聴はこちらから：https://orcd.co/chankachanka

配信日 : 2026年 5月 8日(金)

アーティスト : 新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）

タイトル : Chanka Chanka

レーベル：88rising Music

【新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）について】

「自称・日本の青春代表」として、自ら振り付けを手掛ける圧倒的なダンスパフォーマンスと、ジャンルに縛られない自由な音楽性で知られる4人組。ポップ、パンク、ダンスミュージックを融合させた唯一無二のスタイルと、個性や自己表現を尊ぶ「青春（Seishun）」の精神が、国境や言語の壁を超えて支持されている。



■ 新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）のSNS

公式サイト：https://leaders.asobisystem.com/

X：https://x.com/japanleaders

YouTube：https://www.youtube.com/@ATARASHIIGAKKO

Instagram：https://www.instagram.com/japan_leaders

TikTok：https://www.tiktok.com/@japanleaders