新しい学校のリーダーズ、新曲「Chanka Chanka」を88risingよりリリース
東京を拠点に活動し、世界中で熱狂を巻き起こしている4人組ダンス＆ボーカルユニット、新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）が、最新シングル「Chanka Chanka（チャンカチャンカ）」を5月8日に88risingよりリリースした。
■ 伝統的な「祭」を再解釈した、エレクトリックなグローバル・ダンスアンセム
最新曲「Chanka Chanka」は、日本の伝統的な「祭囃子（まつりばやし）」からインスピレーションを得た一曲だ。民俗文化に根ざしたコール＆レスポンスやリズミカルな掛け声を、最新のクラブサウンドと融合させ、現代的なアプローチで再構築した。
夏の夜の祭りの空気感を纏い、日本の伝承に登場する「妖怪」や「百鬼夜行（ひゃっきやぎょう）」を彷彿とさせる世界観を展開。スピリットたちが練り歩くシュールでエネルギッシュなイメージを、爆発的なダンスアンセムへと昇華させている。
4月26日に開催された東京公演（ソールドアウト）で初披露されるやいなや、その中毒性のあるリズムと大胆な振り付けは観客を瞬時に虜にし、会場全体を巨大なダンスフロアへと変貌させた。
■ 世界中を席巻する「Seishun（青春）」の力
「オトナブルー」がTikTokで33億回再生を突破し、2024年にはコーチェラ・フェスティバルのGobiステージでヘッドライナーを務めるなど、快進撃を続ける彼女たち。最新のワールドツアーでは、アジア、北米を含む世界33都市を巡り、計11万人以上の動員を記録した。
今後はカリフォルニアでの「Zipangu Festival」をはじめ、チェコ、ドイツ、ロンドン（ヘッドライナー公演）、シアトルなど、世界各地の主要フェスティバルやステージへの出演を控えており、その勢いはさらに加速している。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SnmEehdizGo ]
【今後の国際公演スケジュール】
5月16日：Zipangu Festival（カリフォルニア州パサデナ）
7月15日～17日：Colours of Ostrava（チェコ）
7月18日：Lollapalooza Berlin（ドイツ）
7月19日：The Roundhouse（ロンドン・単独公演）
9月6日：Bumbershoot Festival（ワシントン州シアトル）
■リリース情報
ご視聴はこちらから：https://orcd.co/chankachanka
配信日 : 2026年 5月 8日(金)
アーティスト : 新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）
タイトル : Chanka Chanka
レーベル：88rising Music
【新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）について】
「自称・日本の青春代表」として、自ら振り付けを手掛ける圧倒的なダンスパフォーマンスと、ジャンルに縛られない自由な音楽性で知られる4人組。ポップ、パンク、ダンスミュージックを融合させた唯一無二のスタイルと、個性や自己表現を尊ぶ「青春（Seishun）」の精神が、国境や言語の壁を超えて支持されている。
■ 新しい学校のリーダーズ（ATARASHII GAKKO!）のSNS
公式サイト：https://leaders.asobisystem.com/
X：https://x.com/japanleaders
YouTube：https://www.youtube.com/@ATARASHIIGAKKO
Instagram：https://www.instagram.com/japan_leaders
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanleaders