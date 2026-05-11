UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 決勝　ライブビューイング林陵平氏・柿谷曜一朗氏の出演が決定！欧州の頂点が決まる戦いを映画館で楽しもう！

株式会社WOWOW

欧州サッカー連盟（UEFA）が主催し、欧州を代表する強豪クラブ同士によって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」。WOWOWでは、欧州のクラブNo.1を決める「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズンも放送＆配信中。大会はいよいよクライマックス！準決勝にふさわしい激闘を制した2チームが、ハンガリー・ブダペストのプシュカシュ・アリーナで行われる決勝で相対する。

CLの歴史に刻まれる激闘となった準決勝で名門バイエルンを下し、昨シーズンに続き連覇を狙うフランスのパリ・サンジェルマンと、アトレティコ・マドリードとの激しい戦いを制し、今季CL14戦無敗で、20シーズンぶりに決勝へ進出し、悲願のCL初優勝を目指すイングランドのアーセナルとの対戦となった。

WOWOWと、イオンシネマを運営するイオンエンターテイメントがタッグを組んでお届けしている「UEFAチャンピオンズリーグ ライブビューイング」では、日本時間の５月31日(日)午前1時にキックオフする決勝を、全37か所のイオンシネマにてお楽しみいただける。

そしてこの度、決勝ライブビューイングの実施劇場、そしてイオンシネマ板橋でお届けする劇場での生解説・実況の出演者が決定。WOWOWサッカー解説者で、戦術分析に定評のある林陵平氏が生解説。そして今回、元日本代表FWの柿谷曜一朗氏がゲストとして登壇することが決定。 準決勝に引き続き、イオンシネマ板橋での生実況・解説の音声を、イオンシネマ板橋以外の全国のイオンシネマでもお楽しみいただける。豪華出演陣によるチャンピオンズリーグ決勝の生解説・実況をイオンシネマで体感していただきたい。

決勝ライブビューイングのチケットは5/11(月)午後0:00(正午)より販売開始。ぜひイオンシネマに足を運び、スタジアムの熱狂を映画館の大スクリーンで体感し、欧州の頂点が決まる戦いを楽しんでいただきたい。

【実施概要】

★UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 決勝 「パリ・サンジェルマンvsアーセナル」 ライブビューイング

5月31日(日) 午前0:00開場／午前0:30イベント開始予定／午前1:00キックオフ

イオンシネマ板橋での生解説・実況 ＞解説：林陵平 ゲスト：柿谷曜一朗 実況：西岡明彦

＜決勝ライブビューイング 実施劇場＞

北海道／イオンシネマ釧路、青森／イオンシネマ新青森、秋田／イオンシネマ大曲、宮城／イオンシネマ石巻、イオンシネマ新利府、山形／イオンシネマ米沢、福島／イオンシネマ福島、新潟／イオンシネマ新潟西、イオンシネマ新潟亀田インター、石川／イオンシネマ金沢、イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山、茨城／イオンシネマ守谷、埼玉／イオンシネマ春日部、イオンシネマ浦和美園、東京／イオンシネマ板橋（★）、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ多摩センター、千葉／イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマ銚子、神奈川／イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ茅ヶ崎、長野／イオンシネマ須坂、岐阜／イオンシネマ土岐、愛知／イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊川、大阪／イオンシネマ シアタス心斎橋、兵庫／イオンシネマ加古川、広島／イオンシネマ広島、山口／イオンシネマ防府、島根／イオンシネマ松江、香川／イオンシネマ松江、福岡／イオンシネマ福岡、熊本／イオンシネマ熊本

◆通常料金：4,000円

★生実況・解説スクリーン(イオンシネマ板橋のみ)：5,000円

◆イベント終了後、午前5時頃まで映画館にご滞在いただけます。

♦全劇場 チーム別の応援上映形式となります。応援するチームのスクリーンをお買い求めください。

◆チケット購入・詳細はイオンシネマ公式サイトへ

https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2026/CL2526/index.html

＜WOWOW番組情報＞

■UEFAヨーロッパリーグ決勝 「フライブルクvsアストン・ヴィラ」

5/21(木) 午前3:45～［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］独占生中継

■UEFA女子チャンピオンズリーグ決勝 「バルセロナ vs リヨン」

5/24(日) 午前0:45～ ［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］独占生中継

■UEFAカンファレンスリーグ決勝 「クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ」

5/28(木) 午前3:45～ ［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］独占生中継

■UEFAチャンピオンズリーグ決勝 「パリ・サンジェルマン vs アーセナル」

5/31(日) 午前0:00～ ［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］独占生中継

■「チャンピオンズリーグダイジェスト！」

5/31(日) 午後8:00～WOWOWで放送・配信

＞詳しい放送情報は番組オフィシャルサイトへ！

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/

＜関連情報＞

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※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルXで順次お知らせいたします。

※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。