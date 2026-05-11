【5/13（水）開催】国内最大級のAI活用コミュニティを運営する株式会社SHIFT AIとAX、共催オンラインセミナーを実施。経営者向けに「AIを“現場任せ”にせず、事業成果につなげる進め方」を解説

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿 文太）と株式会社SHIFT AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木内 翔大）は、2026年5月13日（水）に共催オンラインセミナー「AIを経営のコアへ ─戦略的AI導入から、指示を成果に変える実装技術まで─」を開催いたします。

本セミナーでは、生成AIを「現場任せの効率化ツール」で終わらせず、事業戦略・組織運営の中核に組み込むための考え方と実装ステップを、両社の知見を交えながら1時間で解説します。

「現場任せのAI」では、もう成果が出ない時代へ

生成AIの導入は多くの企業で当たり前になりつつあります。しかし、AIを一部の社員や部門に閉じたまま運用し、期待した成果に至っていない企業も少なくありません。

その原因の多くは、AIを「業務効率化ツール」として現場に任せきりにし、事業戦略や経営判断と接続できていないことにあります。

・AIツールを導入したのに、現場の業務はほとんど変わっていない

・AI活用の指示は出しているが、何から始めるべきか経営として判断できない

・一部の社員は活用しているが、組織全体に広がらない

・成果につながるAI活用と、ただ便利なだけの使い方の区別がつかない

本セミナーでは、こうした「現場任せのAI」を超え、経営者・経営層がAI導入をリードするための実践的なアプローチを、株式会社AXと株式会社SHIFT AIの両社が共同でお伝えします。

本セミナーの特徴

1. AI経営を推進するための前提となる考え方（SHIFT AI）

生成AIの活用を一部の社員や部署に閉じず、法人として推進していくための考え方を解説。AI活用を経営成果につなげるために必要な視点や、推進に向けて経営者が押さえるべきポイントを整理します。

2. 事業戦略にAIを組み込む実装視点（AX）

AIを単なる業務効率化ツールではなく、事業戦略の中にどう位置づけるべきかを解説。経営者が押さえるべき視点や、事業・業務のどこからAIを組み込むべきかを、自社およびAI顧問先での実践知から具体的にお伝えします。

3. 両社のナレッジを融合した実践知

生成AI活用とAI経営推進に強みを持つSHIFT AIと、AIエージェント開発・事業戦略への組み込みに強みを持つAX。両社のナレッジを掛け合わせた、経営層のための実践的な内容をお届けします。

こんな方におすすめ

・AI活用を進めたいが、何から着手すべきか判断に迷っている経営者・役員

・ChatGPTなどを導入したものの、現場での活用が限定的だと感じている方

・AI活用を業務効率化だけでなく、売上向上や事業成長につなげたい方

・AI推進を現場任せにしており、経営としての関与が必要だと感じている方

・組織全体でAI活用を定着させるための進め方を知りたい方

・自社の事業戦略にAIをどう組み込むべきか、経営視点で整理したい方

参加者が得られること

・AI活用を「現場任せ」で進めることのリスクを理解できる

・事業戦略の中で、AIをどこに組み込むべきかの考え方がわかる

・生成AIを業務効率化だけでなく、経営成果につなげる視点が得られる

・経営者・経営層として、AI活用にどう関与すべきかが整理できる

・自社でAI活用を進める際の優先順位や、最初に着手すべき領域がわかる

開催概要

セミナータイトル：AIを経営のコアへ ─戦略的AI導入から、指示を成果に変える実装技術まで─

日程：2026年5月13日（水）11:00～12:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

定員：先着60名限定（事前申込制）

主催：株式会社SHIFT AI、株式会社AX（共催）

対象：AI活用を推進したい／課題をお持ちの経営者・経営層

プログラム

【前半】株式会社SHIFT AI 講演：AI経営を推進するために必要な考え方

生成AIの活用を一部の社員や部署に閉じず、法人として推進していくための考え方をお伝えします。AI活用を経営成果につなげるために必要な視点や、推進に向けて経営者が押さえるべきポイントについて解説します。

【後半】株式会社AX 講演：事業戦略のどこにAIを組み込むべきか

AIを事業戦略の中にどう位置づけるべきかをお話しします。AI活用を経営成果につなげるために、経営者が押さえるべき視点や、事業・業務のどこからAIを組み込むべきかについて、実践的な観点から解説します。

登壇者

株式会社SHIFT AI 法人事業部 本部長 武藤 崇雄

大学卒業後、出版メディアを経て2008年NHN Japan（現LINE）に入社し、メディア事業の立ち上げを牽引。その後、2015年からC Channelに入社し取締役として事業拡大を実現。現在はSHIFT AIにて法人事業部 本部長として、AIを軸に企業の変革支援と新規事業開発をリードしている。

公式サイト :https://shift-ai.co.jp/

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業し、10年間の広告代理業を経てAIエージェント開発へ。自社の業務をAI化し「26名→1名」で運用する仕組みを確立。現在は40社以上の企業でAI顧問を務め、AI研修・自動化伴走を提供。Google認定 Generative AI Leaderを保持。

お申し込みはこちら

セミナーに申し込む :https://45042830.hs-sites-na2.com/260513_webinar?utm_source=partner-AX&utm_medium=webinar&utm_campaign=0513_webinar

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

株式会社AXについて

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。 AIを“使う”だけでなく、“AIと働く組織づくり”を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/download/

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容

AI研修・開発事業

広告代理業

組織開発コンサルティング業

有料人材紹介事業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960