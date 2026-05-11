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［キャリアイベント］北海道の魅力発見プロジェクト 「キミとホッカイドウ VOL.2」〜北海道を知れば、未来が変わる〜 開催のお知らせ
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、学生が「これまでよりも広く目を向ける」「他地域の良さに触れる」機会を提供することを目的に、北海道の魅力発見するプロジェクト「キミとホッカイドウ VOL.2」を開催いたします。
■開催の背景：学生の「選択肢」を広げるために
大学生の就職活動において、「どこで働くか」は重要な選択肢のひとつです。しかし、多くの学生が生活圏や首都圏・関西圏など、すでに「知っている地域」に目を向けがちであり、学生の選択肢の幅を広げる“きっかけ”が必要となっています。
本イベントでは、学生が札幌圏を含む道内各地域の生活・産業・観光などに触れながら、地域で働くことの意義や可能性について理解を深める機会を提供します。
一方通行のアピールを行う一般的な企業説明会とは異なり、 企業・団体の皆様には、学生の視野を広げ、選択肢を増やすといった目的にご賛同・ご協力をいただいているプロジェクトです。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、学生が「これまでよりも広く目を向ける」「他地域の良さに触れる」機会を提供することを目的に、北海道の魅力発見するプロジェクト「キミとホッカイドウVOL.2」を開催いたします。
■開催の背景：学生の「選択肢」を広げるために
大学生の就職活動において、「どこで働くか」は重要な選択肢のひとつです。しかし、多くの学生が生活圏や首都圏・関西圏など、すでに「知っている地域」に目を向けがちであり、学生の選択肢の幅を広げる“きっかけ”が必要となっています。
本イベントでは、学生が札幌圏を含む道内各地域の生活・産業・観光などに触れながら、地域で働くことの意義や可能性について理解を深める機会を提供します。
一方通行のアピールを行う一般的な企業説明会とは異なり、 企業・団体の皆様には、学生の視野を広げ、選択肢を増やすといった目的にご賛同・ご協力をいただいているプロジェクトです。
■本イベントの特色：アピールではなく「共創」と「発見」
「地域」をまるごと知る：企業紹介に留まらず、その地域の暮らしや文化を含めた包括的な魅力を伝えていただきます。
視野を広げる対話：企業・団体の皆様には、就職活動の入口に立つ学生の選択肢を増やす“伴走者”としてご参加いただきます。
「キミ」と地域のマッチング：新たな発見や出会いが生まれる場を提供します。
■イベント概要
【日時】2026年5月21日（木） 14:30〜18:00
【会場】北海道科学大学 体育館
【対象】本学全学科 全学年、系列高校 全学年
【参加団体・企業数】約80団体
【参加団体・企業】
北海道内の自治体・団体様
北海道道内に本社を置く企業様
本件に関するお問い合わせ
北海道科学大学 キャリア支援課
メール：syusyoku@hus.ac.jp
TEL：011-688-238
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■開催の背景：学生の「選択肢」を広げるために
大学生の就職活動において、「どこで働くか」は重要な選択肢のひとつです。しかし、多くの学生が生活圏や首都圏・関西圏など、すでに「知っている地域」に目を向けがちであり、学生の選択肢の幅を広げる“きっかけ”が必要となっています。
一方通行のアピールを行う一般的な企業説明会とは異なり、 企業・団体の皆様には、学生の視野を広げ、選択肢を増やすといった目的にご賛同・ご協力をいただいているプロジェクトです。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）は、学生が「これまでよりも広く目を向ける」「他地域の良さに触れる」機会を提供することを目的に、北海道の魅力発見するプロジェクト「キミとホッカイドウVOL.2」を開催いたします。
■開催の背景：学生の「選択肢」を広げるために
大学生の就職活動において、「どこで働くか」は重要な選択肢のひとつです。しかし、多くの学生が生活圏や首都圏・関西圏など、すでに「知っている地域」に目を向けがちであり、学生の選択肢の幅を広げる“きっかけ”が必要となっています。
本イベントでは、学生が札幌圏を含む道内各地域の生活・産業・観光などに触れながら、地域で働くことの意義や可能性について理解を深める機会を提供します。
一方通行のアピールを行う一般的な企業説明会とは異なり、 企業・団体の皆様には、学生の視野を広げ、選択肢を増やすといった目的にご賛同・ご協力をいただいているプロジェクトです。
■本イベントの特色：アピールではなく「共創」と「発見」
「地域」をまるごと知る：企業紹介に留まらず、その地域の暮らしや文化を含めた包括的な魅力を伝えていただきます。
視野を広げる対話：企業・団体の皆様には、就職活動の入口に立つ学生の選択肢を増やす“伴走者”としてご参加いただきます。
「キミ」と地域のマッチング：新たな発見や出会いが生まれる場を提供します。
■イベント概要
【日時】2026年5月21日（木） 14:30〜18:00
【会場】北海道科学大学 体育館
【対象】本学全学科 全学年、系列高校 全学年
【参加団体・企業数】約80団体
【参加団体・企業】
北海道内の自治体・団体様
北海道道内に本社を置く企業様
本件に関するお問い合わせ
北海道科学大学 キャリア支援課
メール：syusyoku@hus.ac.jp
TEL：011-688-238
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報課
入試広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2381
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/