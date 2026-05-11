『電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム』の技術トレンド、ベンチマーク評価、市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年5月11日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月1日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Li-ion Batteries and Battery Management Systems for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 464
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-batteries-and-battery-management-systems-for-electric-vehicles/1155
電動化の取り組みが引き続き拡大する中で、電気自動車のリチウムイオン電池パック需要も今後10年にわたり増加し続ける見通しです。本調査レポートでは、EV用バッテリーセル・バッテリーパック・バッテリーマネジメントシステム、商用バッテリーパックメーカーを分析しており、各種バッテリーケミストリーの技術トレンド、ベンチマーク評価や市場予測もご覧いただけます。また、EV分野における各アプリケーション市場からの需要についても分析しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348875/images/bodyimage1】
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● リチウムイオンセル技術
● リチウムイオン電池パック
● バッテリーマネジメントシステム
● バッテリーパックメーカー：商用車
● セクターとEVセグメント
● EV向けリチウムイオン電池の市場予測
● 企業概要
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」は以下の情報を提供します
自動車市場分析：
● EV乗用車の地域別販売動向
● 電気自動車普及拡大の要因分析
● 電気自動車普及における各地規制と役割（米国政策変更の解説を含む）
● EV乗用車用バッテリーセルメーカーの地域別シェア
● 23社の企業概要（対象分野：電気自動車用のバッテリーセル、バッテリーパック、バッテリーマネジメントシステム）
リチウムイオンセルのトレンド分析：
● 正極材料のケミストリー：過去と今後の市場シェア、主要バッテリーケミストリーでのCAM価格分析（2026年データを含む）
● 市販および開発中のセルにおけるエネルギー密度動向
● セル形式の動向、評価、市場シェア（GWhベース）
● リチウムイオンセル次世代バッテリーケミストリーのベンチマーク評価（全固体電池、シリコン負極を含む）
● 次世代リチウムイオンセル分野の有力企業分析（項目：エネルギー密度、技術成熟度、価値提案）
バッテリーパックのトレンド分析：
● パック設計のトレンド（セル・ツー・パック、セル・ツー・ボディ事例紹介）
● 電圧動向（800Vの普及状況分析を含む）
● バイポーラ型電池の概要
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年5月1日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Li-ion Batteries and Battery Management Systems for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 464
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/li-ion-batteries-and-battery-management-systems-for-electric-vehicles/1155
電動化の取り組みが引き続き拡大する中で、電気自動車のリチウムイオン電池パック需要も今後10年にわたり増加し続ける見通しです。本調査レポートでは、EV用バッテリーセル・バッテリーパック・バッテリーマネジメントシステム、商用バッテリーパックメーカーを分析しており、各種バッテリーケミストリーの技術トレンド、ベンチマーク評価や市場予測もご覧いただけます。また、EV分野における各アプリケーション市場からの需要についても分析しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348875/images/bodyimage1】
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● リチウムイオンセル技術
● リチウムイオン電池パック
● バッテリーマネジメントシステム
● バッテリーパックメーカー：商用車
● セクターとEVセグメント
● EV向けリチウムイオン電池の市場予測
● 企業概要
「電気自動車用リチウムイオン電池とバッテリーマネジメントシステム 2026-2036年」は以下の情報を提供します
自動車市場分析：
● EV乗用車の地域別販売動向
● 電気自動車普及拡大の要因分析
● 電気自動車普及における各地規制と役割（米国政策変更の解説を含む）
● EV乗用車用バッテリーセルメーカーの地域別シェア
● 23社の企業概要（対象分野：電気自動車用のバッテリーセル、バッテリーパック、バッテリーマネジメントシステム）
リチウムイオンセルのトレンド分析：
● 正極材料のケミストリー：過去と今後の市場シェア、主要バッテリーケミストリーでのCAM価格分析（2026年データを含む）
● 市販および開発中のセルにおけるエネルギー密度動向
● セル形式の動向、評価、市場シェア（GWhベース）
● リチウムイオンセル次世代バッテリーケミストリーのベンチマーク評価（全固体電池、シリコン負極を含む）
● 次世代リチウムイオンセル分野の有力企業分析（項目：エネルギー密度、技術成熟度、価値提案）
バッテリーパックのトレンド分析：
● パック設計のトレンド（セル・ツー・パック、セル・ツー・ボディ事例紹介）
● 電圧動向（800Vの普及状況分析を含む）
● バイポーラ型電池の概要