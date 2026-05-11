琵琶湖汽船株式会社(本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳)は、2026年5月16日（土）～7月12日（日）の期間、外輪船ミシガン船内にて、「コカ･コーラ フェア」を開催します。 本フェアは、コカ･コーラ ボトラーズジャパンとのタイアップ企画として実施するもので、期間中は3Fクルーズデッキのテーブル席を「コカ･コーラ」仕様に変更するほか、各フロアにポスターやグッズを設置して、フェアならではの雰囲気で盛り上げます。 またミシガンバーでは、フェア限定のオリジナル紙コースターとリターナブル瓶2本、ソフトドリンク飲み放題がセットになった「ミシガン コカ･コーラセット」を販売します。さらにランチブッフェ会場では、オリジナルキーホルダー付きの「コカ･コーラ」リターナブル瓶を販売し、コカ･コーラシステムが提唱する美味しい飲み方“パーフェクトサーブ”でご提供します。 びわ湖を吹き抜ける爽やかな風と新緑の柔らかな日差しの中、「コカ･コーラ」を片手にスカッと爽やかなひとときをミシガン船上でお過ごしください。

ミシガン「コカ･コーラ フェア」概要

１． 実施期間

2026年5月16日（土）～7月12日（日）

２． 実施航路

ミシガンクルーズ（ミシガン90、ミシガン60）

３． 実施内容

① 船内の「コカ･コーラ」装飾 ② ミシガンバー「ミシガン コカ･コーラセット」の販売 ※コカ・コーラセットはご乗船の際、チケット窓口のみでお申込いただけます

＜セット内容＞

・「コカ･コーラ」 リターナブル瓶 2本など （リターナブル瓶は「コカ･コーラ」、「コカ･コーラ ゼロ」、「カナダドライ ジンジャーエール」の中からお選びいただけます） ・ソフトドリンク飲み放題 ・フェア限定「オリジナル紙製コースター」１枚

＜セット料金＞

ミシガン60（大津港9:40発、15:00発60分間クルーズ）ご利用の場合 「ミシガン コカ･コーラセット」大人1,100円、小学生550円 ＋ ミシガン乗船料（大人2,800円、小学生1,400円） ------------------------------------------- ミシガン90（大津港11:00発、13:00発90分間クルーズ）ご利用の場合 「ミシガン コカ･コーラセット」大人1,200円、小学生600円 ＋ ミシガン乗船料（大人3,400円、小学生1,700円）

＜ミシガンバー＞

３Fクルーズデッキ内にある軽食＆ドリンク販売コーナーです。 どなた様もお気軽にご利用いただけます。 **メニュー（一例）** ミシガンドッグ 600円 コカ･コーラ 400円 ミシガンポテト 500円 コーヒー 500円 近江牛コロッケ500円 ハイボール 700円

クルーズデッキ前方のステージでは、ミシガンパーサーによる楽しい観光案内やライブショーが繰り広げられます！（見学自由）

③ ランチブッフェ会場「購入特典付リターナブル瓶（1本500円）」をパーフェクトサーブにてご提供

＜購入特典＞「コカ･コーラ」オリジナルキーホルダー（非売品）

※ 2本同時購入で、キーホルダー２個をオリジナル紙製コースター１枚への変更が可能です ※ ランチブッフェ（ミシガン90 大津港11:00発、13:00発便にて開催）のご利用は事前予約制となります ※ 購入特典付リターナブル瓶は事前予約なしで当日ランチブッフェ会場にてお求めいただけます ※ 特典キーホルダーのデザインはランダムとなります。絵柄指定不可

「パーフェクトサーブ」 コカ･コーラシステムが提唱する「コカ･コーラ」の“最高に美味しい飲み方”。自ら栓を抜いてグラスに注いでお楽しみください

４． お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00） 乗船ご予約⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/reservation/

５． 大津港へのアクセス

京阪電車「びわ湖浜大津」駅より徒歩約3分

６． 協力

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社

■ミシガンクルーズ■

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年に就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい景色や比叡山・坂本の街並みをご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテインメントクルーズ船です。 旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン 進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

※すべて税込み表記です ※画像はすべてイメージです ※Coca-Cola と「コカ·コーラ」は、The Coca-Cola Company の登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/1KtSRIoLuWdPfnsszH8R.pdf