＜TAOYA日光霧降＞一部客室をリニューアルオープン半露天風呂付客室など7室の新客室が登場5月11日（月）より予約受付スタート

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営する「TAOYA日光霧降」では、7月に7室の客室を新たに増室いたします。5月11日（月）より予約を開始いたしました。

【自然と調和するモダンステイ】

リニューアルにより誕生した新客室は、シックで洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたベッドタイプの洋室。「スイート半露天風呂付フォース」や「スーペリアツイン」で、日光霧降の豊かな自然とともに、贅沢なひと時をお過ごしください。

■宿泊開始日

2026年7月10日（金）～

■新客室タイプ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18653/table/674_1_bfe6ff982a7eabdc045e0898dc8d13c9.jpg?v=202605110151 ]

※新客室は全て禁煙、シャワーブース付きとなります

※スイート半露天風呂付フォースの半露天風呂は温泉ではございません

※宿泊料金は1室2名利用時、お一人様料金。日程、ご利用人数、部屋タイプにより変動いたします

※表示価格は消費税込、入湯税・宿泊税別途

■料金・ご予約

TAOYA日光霧降 公式ホームページ https://x.gd/XXlJ4

■客室イメージ

【TAOYA日光霧降のご紹介】

霧降高原の自然に包まれる絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートホテル「TAOYA日光霧降」

標高約1,000ｍの自然に包まれる温泉リゾートホテル

国立公園内に位置し、霧降高原の豊かな自然に包まれる癒しの空間です。インフィニティ温泉やすべての客室から四季折々の山の表情を楽しむことができ、静寂で穏やかな時間がゆったりと流れます。

自然との一体感を楽しめるインフィニティ温泉

露天風呂に浸かりながら眼前に広がる霧降高原の深い緑、頭上に広がる大きな空を眺めることができます。日常ではなかなか味わえない開放感と季節ごとに表情を変える美しい自然をご堪能ください。

温泉の後は、霧降高原の自然を眺めながらくつろげる湯上りラウンジで、日常の喧騒から離れてゆったりとした時間をお過ごしください。

「オールインクルーシブ」で快適なご滞在を

ご夕食時のアルコール・ラウンジでのドリンク、アフタヌーンティーや夜食など、館内での利用料金がほぼ含まれる「オールインクルーシブ」。開放感あふれる空間に暖炉を設えたラウンジでは「アフタヌーンティー」と「ナイトアフタヌーンティー」をご用意。時間ごとに入れ替わるこだわりの品々と、お好みのドリンクとの自由なペアリングをお楽しみください。

ライブ感あふれるレストランで出来たての味わいを

吹き抜けの高い天井の開放感あふれる空間に、全長約35mのライブキッチン。美味しさはもちろん、目の前で料理が出来上がるライブ感を堪能できます。

レストランの席はゆとりのある配置になっているので、ゆっくりと食事やおしゃべりをお楽しみください。

霧降高原の自然を楽しむ、TAOYA日光霧降ならではの体験

自然観察や星空観賞など、霧降高原の自然をより感じることができる多彩なアクティビティをご用意しております。旅先での特別な体験は、ホテルでの滞在をより豊かなものにしてくれるはずです。

■ご予約・ホテル詳細

TAOYA日光霧降 公式ホームページ https://x.gd/jdmIY

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/