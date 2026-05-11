内閣府 規制改革推進会議「デジタル・AIワーキング・グループ」にROUTE06 取締役 松本 均が登壇

株式会社ROUTE06

株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）の取締役 松本 均は、2026年4月16日に開催された内閣府 規制改革推進会議 第8回 デジタル・AIワーキング・グループに登壇し、「AI駆動開発時代における政府調達作業の改革とAI駆動開発のロールモデル」をテーマに、政府情報システムの調達・開発におけるAI活用の課題と解決策を提言しました。

本ワーキング・グループでは、一般社団法人日本IT団体連盟、富士通株式会社、株式会社NTTデータグループ、株式会社Jitera、株式会社クオンティア、デジタル庁とともに、ROUTE06が民間事業者として資料を提出し、意見を述べました。

政府情報システムの調達・開発においては、高額な見積や発注者による評価の困難さ、特定ベンダーへの実装ロックインという構造的な負のループが長年の課題となっています。松本はその根本に「調達依頼の精度」の低さがあると指摘し、AIを活用して上流工程からこの悪循環を打破する具体的な施策を提言しました。

◼️発表内容の概要

政府調達プロセスの4つの段階それぞれにAIを導入する施策を、デモンストレーションを交えながら発表しました。

施策1：調達業務におけるAI活用

各省庁の調達担当者がAIとの対話を通じてシステムの要求内容を整理し、要件定義を行う仕組みを紹介しました。IT知識や経験に依存していた調達依頼書の作成をAIが支援することで、従来2週間を要していた作成期間を3日に短縮できることを示しました。

施策2：要件見積におけるAI活用

ベンダーが大量の仕様情報をAIに読み込ませて判断情報を整理し、システム提案書や見積書を作成する仕組みを紹介しました。見積精度の向上と作成時間の短縮により、少人数のベンダーでも大規模システム開発案件へ参入しやすくなり、入札機会の拡大が見込まれます。

施策3：調達評価におけるAI活用

調達担当者による見積レビューにおいて、事前に設定したチェックリストをもとにAIが自動レビューを実施し、点数付与や確認事項のリストアップを行う仕組みを紹介しました。さらに複数ベンダーの見積比較レポートを自動生成することで、従来は人力で対応していた初版レビューを10分程度で完了できることを示しました。

施策4：設計・実装におけるAI活用

調達・見積段階で作成された設計情報をもとに、設計書作成・実装・テスト・プロジェクトマネジメントまでをAIで効率化する仕組みを紹介しました。上流工程で整理された情報をそのまま下流工程に引き継ぐことで、手戻りを削減し、開発全体のスピードと品質を向上させることができます。

◼️政策提案

具体的な政策提案として、以下の2段階の施策を提示しました。

短期施策：調達業務・評価におけるAI活用の導入

- 調達向けAIエージェントの構築- パイロット案件での実証実験

中期施策：AI活用の基盤構築

- AI活用のガイドライン整備- 過去案件情報を活用可能にするための基盤整備（RAG化）

上記施策の実現手段として、ROUTE06が提供するAI要件定義「Acsim」を活用したAI駆動開発のロールモデルを紹介しました。

◼️登壇資料・アーカイブ

内閣府 規制改革推進会議 第8回 デジタル・AIワーキング・グループ 議事次第：

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_06ai/260416/ai08_agenda.html

ROUTE06提出資料（PDF）：

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_06ai/260416/ai08_04.pdf

【公式Youtube】規制改革チャンネル アーカイブ動画：

https://www.youtube.com/live/C6S-nS6vk_c?si=iTftoU4EzjN_Mxo2

◼️登壇者プロフィール

株式会社ROUTE06 創業取締役 / Acsim事業責任者

松本 均（まつもと ひとし）



ベイカレント・コンサルティングにてITコンサルタントに従事した後、楽天株式会社およびヤフー株式会社にてEC・広告システム・データプラットフォーム領域の設計・開発を担当。ストライプデパートメントにて執行役員CTO、Welbyにて執行役員/開発部長を歴任し、ROUTE06を共同創業。著書に『要件定義の極意』（翔泳社）。

◼️「AI要件定義サミット2026」を2026年6月11日に開催

「AI × 要件定義」をテーマに、これまで属人化されてきた上流工程をテクノロジーで再定義するカンファレンスです。

登壇者として、DeNA 取締役会長 南場智子氏をはじめ、内閣府、NTTデータ、IBM、日立製作所、野村総合研究所、JR東海、大阪ガス、イオン、LayerXなど、日本の産業・行政・テクノロジーを横断するリーダーが集結。AIを活用した要件定義の実践事例をもとに、開発の上流工程をいかに再設計すべきかを多角的に議論します。

＜開催概要＞

イベント名：AI要件定義サミット2026 ～AI要件定義が支える、カスタマイズ大国・日本のシステム設計の未来～

開催日時 ：2026年6月11日（木）13:00～18:00

会場 ：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（トダ ホール&カンファレンス トウキョウ）東京都中央区京橋一丁目7番1号 TODA BUILDING 4階

後援 ：一般社団法人 日本経済団体連合会

来場者数 ：1,000名（予定）

お申込みはこちら：https://ai-requirement-definition-summit.com/2026

◼️Acsimとは

「Acsim（アクシム）」は、属人化しやすい要件定義において、AIが推進者の思考を補完・強化し、誰もが要件定義ができる世界を実現する生成AIプラットフォームです。現状把握や課題抽出、改善方針提示、本格的なプロトタイプ構築、稟議支援、設計書の自動出力まで、要件定義に必要なプロセスを一貫して支援します。生成された設計情報は構造化データとして蓄積され、実装・テストといった後続工程でも活用可能。開発全体の品質を高め、意思決定の精度とスピードを飛躍的に向上させます。

「Acsim」サービスサイト：https://ai.acsim.app

◼️ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を目指します。

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

URL：https://route06.com/jp

◼️お問い合わせ先

株式会社ROUTE06 広報担当

Email：acsim-marketing@route06.co.jp

Tel：050-1741-2091