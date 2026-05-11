SIMフリースマートフォン「AQUOS」向け補償サービス「モバイル補償パック」の新プランを開始

シャープ株式会社

シャープは、SIMフリースマートフォン「AQUOS sense」シリーズをお使いのお客様向けに、新プラン「モバイル補償パックプラスＳ ２年パック」の提供（※1）を、本日5月11日（月）より開始します。

「モバイル補償パック」は、故障や水没、盗難、紛失などスマートフォンの思わぬトラブルを補償するサービスです。このたび、「AQUOS sense」シリーズのご利用者向けに、2年分の加入料金（11,880円）を一括でお支払いいただける新プラン「モバイル補償パックプラスＳ ２年パック」が登場（※2）。従来の月額料金プラン（月額594円）と同等の補償内容ながら、お得にご利用いただけます。対象機種は、AQUOS sense9およびAQUOS sense10の2モデルからスタート。順次、「AQUOS sense」シリーズの新製品を追加予定です。スマートフォンを長く、安心して使いたいとのお声にお応えします。

※１ 本プランにおける修理対応は、「シャープ修理窓口」もしくは当社認定のモバイル機器修理ショップ「iCracked Store」のいずれでご利用いただけます。機種の購入から1年未満のメーカー保証修理の場合は、「iCracked Store即日修理サービス」はご利用になれません。当社の修理窓口（https://jp.sharp/support/rp_4649.html）までご連絡ください。

※２ 本プランは2年間のご利用を前提としており、中途ご解約時の返金はありません。

※３ 年間1回までご利用いただけます。ただし、水濡れや全損は破損修理サポートの対象外となります。

※４ 電池の健康度が「低下」状態の端末に対して、契約開始から1年経過後かつ契約期間中に1回のみ無料交換いただけます。

ご契約期間中に無料交換と3,190円での交換は各１回のみとなります。

●「AQUOS」「AQUOS」ロゴはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

「モバイル補償パックプラスＳ ２年パック」に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/mobilehoshopack/

以下のサイトよりお申し込みいただけます。

https://cocorostore.jp.sharp/smartdevice

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。