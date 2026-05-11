全国90名以上の現職首長が最終審査へ参加予定！イチニ株式会社主催「自治体向けビジネスピッチ2026」企業エントリー受付中【5月20日(水)締切】

■ 自治体ビジネスピッチ2026とは

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙情報プラットフォーム「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 高畑卓）が主催の「自治体向けビジネスピッチ2026」は、民間企業の新たなビジネスアイデアを行政機関と共に活用し、社会課題を解決する機会を提供するピッチ（プレゼンテーション）コンテストです。社会課題解決に役立つアイデアや技術を持つ民間企業と地方自治体の共同を促し、社会や経済の発展に貢献することを目的としています。

全国の現職首長や地方議員、自治体職員が審査員として参加し、自治体の意思決定層へ直接提案できる機会となっています。従来のビジネスピッチや入札では参加者の壁にもなっていた実績や設立年数は不問です。

一度のビジネスピッチで、自治体の予算編成権を持つ首長、質問権を持つ地方議員、事業を推進する職員に一斉にアピールできるのは本ピッチのみです。あなたのアイデアが全国の自治体を動かし、日本社会にインパクトを与える大きなチャンスに奮ってご参加ください！

▼自治体ビジネスピッチ2026公式サイト

https://pppbusinesspitch.com/

■ 開催概要

現在、「自治体向けビジネスピッチ2026」では、社会課題解決につながるサービス・技術・アイデアを持つ企業・団体からのエントリーを募集しております。

自治体との連携機会を広げたい企業や、行政領域での実証・導入を目指す企業にとって、全国の自治体関係者へ直接提案できる機会となります。

企業エントリーについて

＜開催名＞

自治体向けビジネスピッチ2026

＜テーマ＞

「社会課題の解決」

＜対象＞

本ビジネスピッチの注意事項に同意いただいた参加者

・企業

・NPO団体

・公益法人

※個人の方のご参加はできかねます

＜エントリー期間＞

自治体職員審査：～2026年5月20日(水)まで

＜エントリー費用＞

50,000円（税抜）

※早期エントリー（議員審査への参加資格＆エントリー費用割引）は3月19日(木)に終了いたしました

＜応募方法＞

下記フォームよりエントリーをお願い致します。

https://form.run/@ppp-businesspitch2026entry

自治体との新たな連携や社会実装を目指す企業・団体の皆様のエントリーをお待ちしております。

■ 審査について

第1回二次審査が4月14日(火)～4月16日(木)に開催され、早期エントリーの中から9社が最終審査へ進出決定となりました。

第2回二次審査は、6月3日(水)に実施予定です！

全国各地の自治体職員の方に審査員としてご参加いただいての実施予定となっております。

これからエントリーされる企業の皆様は、一次審査を通過した場合に上記のニ次審査に参加することができます。

最終審査には、全国90名以上の現職知事・市区町村長が審査員として参加予定！

最終審査は6月27日(土)に都内会場にて実施いたします！PPVでの同時中継も配信を行います。

【参加首長（予定）】

埼玉県知事 大野元裕氏

大阪市長 横山英幸氏

群馬県知事 山本一太氏

さいたま市長 清水勇人氏

八王子市長 初宿和夫氏

東大阪市長 野田義和氏

枚方市長 伏見隆氏

北区長 やまだ加奈子氏

奈良市長 仲川げん氏

富士市長 金指祐樹氏

春日部市長 岩谷一弘氏

西尾市長 中村健氏

磐田市長 草地博昭氏

小金井市長 白井亨氏

門真市長 宮本一孝氏

生駒市長 小紫雅史氏

三島市長 豊岡武士氏

佐久市長 柳田清二氏

大府市長 岡村秀人氏

東大和市長 和地仁美氏

行田市長 行田邦子氏

行橋市長 工藤政宏氏

鶴ヶ島市長 小川尋海氏

由利本荘市長 湊貴信氏

伊東市長 杉本憲也氏

瑞穂市長 森和之氏

四條畷市長 銭谷翔氏

玉野市長 柴田義朗氏

東浦町長 日高輝夫氏

東郷町長 石橋直季氏

南あわじ市長 守本憲弘氏

東海村長 山田修氏

吉野川市長 原井敬氏

瀬戸内市長 黒石健太郎氏

毛呂山町長 井上健次氏

臼杵市長 西岡隆氏

篠栗町長 三浦正氏

南さつま市長 本坊輝雄氏

綾部市長 四方源太郎氏

白石市長 山田裕一氏

神埼市長 實松尊徳氏

西都市長 押川修一郎氏

うきは市長 権藤英樹氏

吉岡町長 柴崎徳一郎氏

三郷町長 木谷慎一郎氏

池田町長 竹中誉氏

御所市長 山田秀士氏

大月市長 小林信保氏

酒々井町長 金塚学氏

養父市長 大林賢一氏

越前町長 高田浩樹氏

美濃市長 篠田啓介氏

飯山市長 江沢岸生氏

基山町長 松田一也氏

森町長 太田康雄氏

湯梨浜町長 宮脇正道氏

当別町長 後藤正洋氏

琴浦町長 福本まり子氏

かつらぎ町長 中阪雅則氏

安芸市長 西内直彦氏

五戸町長 若宮佳一氏

津久見市長 石川正史氏

一宮町長 馬淵昌也氏

鏡野町長 瀬島栄史氏

山ノ内町長 平澤岳氏

松川村長 須沢和彦氏

小鹿野町長 森真太郎氏

南阿蘇村長 太田吉浩氏

久山町長 西村勝氏

三戸町長 沼沢修二氏

神石高原町長 入江嘉則氏

昭和村長 高橋幸一郎氏

御宿町長 原宏氏

睦沢町長 田中憲一氏

小国町長 渡邉誠次氏

松崎町長 深澤準弥氏

奈義町長 奥正親氏

浜中町長 齊藤清隆氏

九戸村長 大久保勝彦氏

勝浦町長 野上武典氏

鹿部町長 盛田昌彦氏

舟橋村長 渡辺光氏

磐梯町長 佐藤淳一氏

更別村長 西山猛氏

梼原町長 高橋基文氏

京極町長 佐古岡秀徳氏

佐那河内村長 岩城福治氏

飯舘村長 杉岡誠氏

粟島浦村長 脇川善行氏 ……ほか多数の首長と調整中！

※2026年5月時点の自治体役職です

※予告なく変更になる場合がございます

全国90名以上の現職首長や自治体関係者に対し、自社の取り組みや技術を直接提案できる本ビジネスピッチ。自治体のトップ層へ、自社のサービスやアイデアを直接提案できる貴重な機会として、多くの企業・団体からエントリーをいただいております。

自治体との連携や実証実験、導入機会の創出につながる場として、社会課題解決に挑む企業・団体の皆様からのエントリーをお待ちしております。

▼自治体ビジネスピッチ2026公式サイト

https://pppbusinesspitch.com/

主催

イチニ株式会社

東京都渋谷区神宮前1-11-11グリーンファンタジアビル7F

代表取締役 高畑卓

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・自治体向けビジネスピッチ2025公式サイト：https://pppbusinesspitch.com/

・自治体向けビジネスピッチ公式note：https://note.com/pppbusinesspitch