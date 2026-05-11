SecureNavi、スタートアップのSOC 2 Type 1対応を最大3ヶ月無料で支援

SecureNavi株式会社

SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎友博）は、スタートアップ企業のセキュリティ体制構築を支援する「スタートアップ支援プラン」の対象サービスに、SOC 2対応プラットフォーム「Fit&Gap」によるSOC 2 Type 1対応支援を追加したことをお知らせします。

本プランでは、所定の条件を満たすスタートアップ企業に対し、SOC 2 Type 1レポートの発行に向けたFit&Gapの利用料および当社による対応支援を無料提供します。申込受付期間は、本日5月11日（月）から2026年7月31日（金）までです。

SecureNaviはこれまで、VC/CVCやアクセラレーター等のパートナー企業と連携し、スタートアップ企業のISMS認証・Pマーク取得を支援してきました。今回、新たにSOC 2 Type 1対応支援を対象に加えることで、大手企業や海外企業との取引拡大を目指すスタートアップが、SOC 2レポートをより早く・安価に発行し、スタートアップが「信頼できるベンダー」として顧客に選ばれやすくなる仕組みを提供します。

背景｜スタートアップにも求められ始めるSOC 2対応

スタートアップ企業にとって、大手企業や海外企業との取引機会は、事業成長の大きなきっかけとなります。一方で、企業から求められるセキュリティ要件は年々高度化しており、情報セキュリティ体制の整備や第三者による評価への対応が、商談・契約上の重要な論点となるケースが増えています。

特にSaaS企業やITサービス事業者においては、サービスの信頼性を示す手段としてSOC 2レポートの重要性が高まっています。SOC 2は、米国公認会計士協会（AICPA）が定めた基準に基づき、サービス提供事業者の内部統制を独立した監査人が評価する保証報告書です。

しかし、SOC 2レポートの発行に向けては、社内規程の整備、内部統制の整理、証跡の収集・管理、監査対応など、多くの準備が必要です。限られた人員と予算で事業成長を目指すスタートアップにとって、SOC 2の重要性を認識していても、着手しづらいテーマとなっていました。

こうした課題を踏まえ、SecureNaviはスタートアップ支援プランの対象サービスに「Fit&Gap」を追加し、SOC 2 Type 1レポートの発行に向けた対応を条件付きで無料支援します。

SOC 2について詳しく知りたい方へ

SOC 2の概要や対応の進め方、準備に必要なポイントを整理した資料として、「SOC 2完全ガイド」を公開しています。SOC 2対応を検討している企業や、取引先からSOC 2レポートの提示を求められ始めた企業は、あわせてご覧ください。

SOC 2完全ガイド：https://fitgap.jp/document/soc2-perfectguide

スタートアップ支援プランにおけるFit&Gapの提供内容

今回追加する支援内容は、対象となるスタートアップ企業に対し、SOC 2 Type 1レポートの発行に向けたFit&Gapの利用料および当社による対応支援を、契約開始日から最大3ヶ月間無料で提供するものです。SOC 2 Type 1レポートは、お客様の準備状況や監査人との調整状況によっては、最短3ヶ月での発行を目指すことが可能です。本プランでは、その初期対応期間におけるFit&Gapの利用料および当社による対応支援を無償で提供し、スタートアップのSOC 2対応にかかる初期負担を軽減します。

Fit&Gapは、SOC 2やISMAPなどのセキュリティ基準・制度への対応を効率化するクラウドプラットフォームです。SOC 2対応に必要となる社内規程、内部統制、証跡をクラウド上で一元管理し、監査準備から監査対応までのプロセスを効率化します。

Fit&Gap公式ページ：https://fitgap.jp/soc2

これにより、スタートアップ企業は、SOC 2対応に必要な準備作業をゼロから個別に整理するのではなく、Fit&Gapを活用しながら、SOC 2 Type 1レポートの発行に向けた対応を効率的に進めることができます。

対象企業/詳細条件

本プランの対象は、以下のいずれかに該当するスタートアップ企業です。

・以下のパートナー企業から出資、採択等を受けている企業





※上場企業のお客様は、本プランの適用対象外となります。

※本プランの適用には所定の条件があります。

※申込受付期間は、本日5月11日（月）から2026年7月31日（金）までです。

※申込状況により、受付期間中であっても募集を終了する場合があります。

※無料提供期間は契約開始日から最大3ヶ月間です。4ヶ月目以降は、SOC 2 Type 1レポートの発行状況にかかわらず、通常の年間契約プランへ切り替わります。

※無料提供の対象は、Fit&Gapの利用料および当社による対応支援です。

※SOC 2 Type 1レポートの発行に必要な追加のセキュリティ対策や監査法人への費用は、お客様のご負担となります。

※SOC 2 Type 1レポートの発行時期は、お客様の準備状況、監査人との調整状況等により異なります。

※SOC 2 Type 1レポートは、独立した監査人により発行される保証報告書です。

申込方法

SOC 2 Type 1対応をご検討中のスタートアップ企業、または本プランの対象可否を確認したい企業は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://fitgap.jp/fg_startup

スタートアップにとっての「攻めのセキュリティ」を成長機会に

SOC 2 Type 1レポートは、大手企業や海外企業との取引において、サービスの信頼性を示す重要な手段の一つです。一方で、対応に必要な工数や費用の負担から、スタートアップにとっては着手しづらい領域でもありました。 今回の支援プランは、こうした初期負担を下げ、成長企業が必要なタイミングでSOC 2対応に踏み出せる環境を整えるものです。SecureNaviは、SOC 2対応を「守りの管理業務」ではなく、スタートアップが大手企業・海外企業との取引機会を広げるための成長投資として支援してまいります。

スタートアップ支援プランについて：

https://fresh-cephalopod-ece.notion.site/SecureNavi-99b2885e847a428d91c683e18b085928

SecureNavi株式会社について

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎 友博

設立：2020年1月

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ショールームビル4F

コーポレートサイト：https://secure-navi-inc.jp/

■ 提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg

2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit

セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」https://secure-navi.jp/securelight