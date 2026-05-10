アパグループ創業の地に記念碑建立

アパホテル株式会社

国内・北米でアパホテルネットワークを展開する総合都市開発のアパグループ（本社：東京都港区赤坂3-2-3、社長兼CEO：元谷一志）は、1971年5月10日に石川県小松市京町45（住居表示）で「信金開発株式会社」として創業し、注文住宅販売から総合都市開発事業へ事業を拡大、ホテル事業においては国内最大のホテルネットワークを築いた。

2026年5月10日、アパグループ創業55周年を記念し、創業の地である「石川県小松市京町 45（住居表示）」に記念碑を建立した。

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,148ホテル148,077室(建築・設計中、海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-842-a5641120b264e27e4e040a15075c31a8.pdf

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

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