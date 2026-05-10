名古屋金山のまつげパーマ・パリジェンヌ専門店「ケイトステージラッシュ名古屋金山店」2026年5月より新メニュー「まつげパーマ＋眉毛WAXセット」提供開始--施術メニュー・料金・来店ガイド

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【まつげパーマ&眉毛の専門店】KATE stage LASH ケイトステージラッシュ名古屋金山店（愛知県名古屋市熱田区金山町1-3-2 イトーピア紅葉舎金山801）は、JR金山駅 徒歩3分の立地で営業している。まつげパーマ・パリジェンヌ・眉毛WAXを提供し、骨格・目の形に合わせた似合わせ施術をカウンセリングで確認したうえで実施する。「金山 まつげパーマ」「名古屋金山 まつげパーマ」で検索する方に向けて、施術メニュー・来店の流れ・よくある質問を本リリースにまとめた。

■2026年5月1日より新メニュー開始：まつげパーマ＋眉毛WAXセットメニューの提供

KATE stage LASH ケイトステージラッシュは、2026年5月1日より新メニューとして「まつげパーマ＋眉毛WAXセット」の提供を開始した。従来は個別予約が必要だったまつげパーマと眉毛WAXを1回の来店でまとめて施術できるセットメニューとして提供することで、施術効率とトータルの印象づくりを両立する。

ケイトステージラッシュ各店においても同メニューを2026年5月1日より受付開始しており、ホットペッパービューティーからの予約が可能となっている。

■【まつげパーマ&眉毛の専門店】KATE stage LASH ケイトステージラッシュとは

【まつげパーマ&眉毛の専門店】KATE stage LASH ケイトステージラッシュは、20代30代女性から熱烈な支持を得ているまつげパーマ・パリジェンヌ・眉毛WAXの専門サロンブランドである。化粧品登録商材を使用したダメージレス施術と、骨格・目の形・表情に合わせた垢抜け似合わせデザインを運営方針とし、全国主要都市に展開している。多くのお客様にご利用いただいている。

■名古屋金山エリアで「金山 まつげパーマ」を探している方へ

愛知県名古屋市熱田区金山町にあるケイトステージラッシュ名古屋金山店は、JR金山駅 徒歩3分の立地で営業している。愛知県内でまつげパーマ・パリジェンヌ専門店を探す際、「金山 まつげパーマ」「名古屋金山 まつげパーマ」で検索した方が多く来店している。まつげパーマ・パリジェンヌ・眉毛WAX専門の施術に特化した設備と体制を整えており、他の美容メニューとの兼業ではなく専門店として施術環境を提供している。

■施術メニュー構成

KATE stage LASH ケイトステージラッシュの主なメニューは以下のとおり。多くのお客様にご利用いただいているブランドである。

・まつげパーマ（基本）\3,980：化粧品登録商材を使用したダメージレス施術。まつ毛の状態を保ちながらカールを実現する

・パリジェンヌ \3,980：根元から立ち上げる次世代まつ毛パーマ。最大50日持続が特徴

・次世代まつ毛パーマNOBIRU \11,500：まつげを伸ばしながらカールさせる新世代メニュー

・上下まつ毛パーマ \17,000：上下両方のまつげにパーマをかけるセットメニュー

・眉毛WAX脱毛 \3,980～：骨格・筋肉・生え方に基づく黄金比スタイリング。間引きメイクの有無で料金が異なる

・まつげパーマ＋眉毛WAXセット \7,800～：組み合わせメニュー

初回限定キャンペーン（時期により変動あり）も提供。最新情報はホットペッパービューティーまたは公式サイトで確認できる。

※記載料金は取材時点のものです。最新料金およびキャンペーン情報はホットペッパービューティー各店ページをご確認ください。

■来店からアフターケアまでの流れ

来店後の施術の流れは以下のとおり。

１.カウンセリング

希望の仕上がりイメージ、まつげ・眉毛の状態確認、アレルギー歴の確認を行う。初来店の場合は骨格・目の形・生活習慣（まつげに触れる頻度・アイメイクの習慣等）もヒアリングし、似合わせデザインを提案する。

２.施術

カウンセリング結果に基づきまつげパーマまたは眉毛WAXを実施する。まつげパーマの施術時間は約60～80分が目安（メニューにより異なる）。

３.仕上がり確認

施術後に手鏡で確認し、カール・形・デザインに問題がないかをチェックする。

４.アフターケアの説明

まつげパーマ施術後は24時間水分を避けること、オイル系コスメの使用を控えることなど、持続性を高めるためのケア方法を案内する。眉毛WAX施術後は施術部位を擦らないよう案内する。

■よくある質問

Q. まつげパーマとパリジェンヌの違いは何ですか？

A. まつげパーマは自まつげをカールさせる施術です。ケイトステージラッシュのパリジェンヌは根元から立ち上げ縦方向に目を大きく見せる施術で、持続期間が最大約50日と長いのが特徴です。

Q. まつげパーマは自まつげが短くても施術できますか？

A. 自まつげの状態を確認したうえで対応可能なメニューをご提案します。初回カウンセリングでお聞かせください。

Q. 施術後の持ちはどのくらいですか？

A. まつげパーマは4～6週間が目安です。個人差や生活習慣によって前後します。

Q. 眉毛WAXは初めてでも大丈夫ですか？

A. 初めての方も多く来店しています。骨格・顔の印象・普段のメイクの好みをヒアリングしたうえで黄金比に基づく似合わせデザインをご提案します。

Q. 予約方法は？

A. ホットペッパービューティーからのオンライン予約が便利です。当日予約は空き状況により対応できない場合があるため、事前のご予約をお勧めします。

■店舗情報

店舗名：ケイトステージラッシュ 名古屋金山店

住所：愛知県名古屋市熱田区金山町1-3-2 イトーピア紅葉舎金山801

アクセス：JR金山駅 徒歩3分

公式サイト：https://www.eyelash3.com/

■お問い合わせ

ご予約・ご相談は店舗へ直接お問い合わせください。

公式サイト：https://www.eyelash3.com/

ご予約・サロン情報

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【KATE stage LASH 本部サイト】https://eyelash0.jp/

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■店舗経営者倶楽部の開業支援モデルについて

KATE stage LASH ケイトステージラッシュは、店舗情報サービス株式会社（代表取締役：繁友健志）が展開する店舗経営者倶楽部の開業支援モデルブランドである。加盟金・ロイヤリティ・競業避止義務なしの独立支援型モデルで、既存FC加盟とは異なり経営者自身がブランドとノウハウを活用しながら独立性を保てる仕組みとなっている。店舗経営者倶楽部では300名超のオーナーが参加し、まつげパーマ・眉毛WAXを含む各種業態の開業・運営支援情報を共有している。

詳細は https://lp.tenpojs.co.jp/ まで。