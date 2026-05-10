『あんさんぶるスターズ！！』天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」5月10日(日)より全世界一斉配信開始！

写真拡大 (全2枚)

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！





株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」を2026年5月10日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！



Top Speedで君と未来へ走り出そう！という、光らしい前向きでポップな楽曲にご期待ください♪



天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」配信


https://bio.to/bqs1WM



※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。





詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！



■配信リリース情報

2026年5月10日（日）配信


天満 光「エヴリシング・エヴリウェア！」あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-



【収録内容】


01.エヴリシング・エヴリウェア！


02.エヴリシング・エヴリウェア！(Instrumental)



作詞：松井 洋平


作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)



歌：天満 光 (CV：小林 大紀)



(C) 2014-2019 Happy Elements K.K



■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW


■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars