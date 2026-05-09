夜宵草が描く「LINEマンガ」オリジナルウェブトゥーン『シークレットスターライブ』完結記念で10話無料公開&ギフト券20枚プレゼント！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) のオリジナルウェブトゥーン作品『シークレットスターライブ』（作：夜宵草）が、本日5月9日（土）の更新で完結を迎えたことをお知らせします。

■シークレットスターライブ：

https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003699(https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003699)

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『シークレットスターライブ』（作：夜宵草）が、本日5月9日（土）に完結を迎えました。

本作は、政略結婚を回避するため、そしてアイドルへの足がかりを得るため、VTuberへ転身した女子高生・琴夏が夢を追う物語です。SNSで一目惚れしたイラストの絵師にアバター制作を依頼した彼女は、その正体が同じバイト先で働く織尾だと気付かずに惹かれていきます。クリエイターとして生きていく夢を諦めかけていた織尾もまた、ポジティブでひたむきな彼女に心を動かされます。正体不明のまま想いが交錯する2人の恋と夢はどのような結末を迎えるのか、夢を持つ全クリエイターへのリスペクトが込められた物語をぜひ最後まで見届けてください。

完結を記念し、「LINEマンガ」では5月9日（土）から5月15日（金）まで本作の10話無料キャンペーンを開催します。さらに「LINEマンガ」アプリにて、本作を1枚につき1話読むことができるギフト券20枚も配布中です。お得なこの機会にぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■作者・夜宵草 コメント

最後まで読んでいただきありがとうございました！

皆様の応援のおかげで、無事に最終回を迎えることができました。

自分もネット活動を長くやっていて、そこから漫画家になり…というネット活動者なので、描くのがとても楽しい物語でした。

ワクワクする気持ちや、時にはしんどくなる気持ち…それでも挑戦していく琴夏たちのエネルギーが、誰かを元気づけられていたらいいなと思います！

改めて、最後までお読みいただきありがとうございました！

■完結記念キャンペーン概要

１．無料話増量

本日5月9日（土）より、『シークレットスターライブ』の1～10話を「LINEマンガ」にて無料公開。

開催期間：2026年5月9日（土）～2026年5月15日（金）23：59

２．ギフト券20枚配布

本日5月9日（土）より、『シークレットスターライブ』を1枚につき1話読むことができるギフト券を「LINEマンガ」アプリにて20枚配布。（※ただし、有料話は除く）

開催期間：2026年5月9日（土）～2026年5月15日（金）23：59

※ギフト券の受け取りは1アカウントにつき1回までとなります。

※詳細は「LINEマンガ」アプリをご覧ください。

■作品紹介

『シークレットスターライブ』

作者：夜宵草

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0003699

アイドル志望の琴夏、政略結婚回避とアイドルへの足がかりとしてVtuberに転身！ 制作を依頼した絵師は同じバイト先の織尾だった。正体を隠してやり取りを続ける織尾に惹かれていく琴夏。正体不明のまま惹かれ合う二人が思いを通わせる日は来るのか？

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower