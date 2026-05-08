神田愛花「受かっちゃったのよね」怒られたNHK面接の意外な結末

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）5月4日（月）～5月8日（金）のゲストとして、フリーアナウンサーの神田愛花が出演。NHKアナウンサー時代の裏話から現在の仕事へのスタンスまで、気心の知れた2人がトークを繰り広げた。

神田は1980年神奈川県生まれ。大学卒業後、2003年にNHKへ入局。初任地の福岡で4年間を過ごし、その後は東京アナウンス室へ。計9年間勤務したのち、2012年にフリーへ転身。現在はフジテレビ系『ぽかぽか』でハライチの2人とともにメインMCを務めている。

アナウンサーを目指したのは小学6年生のとき。中学受験の合格祝賀会に特別ゲストとして登場したアナウンサー・逸見政孝の姿を見て、アナウンサーのすごさに心を動かされたのがきっかけだという。

一方、アナウンス学校には通わず「基礎ができていなかった」と振り返る神田。NHKの入局面接では「NHKを見ているか」と問われ、とっさに「プロジェクトX」と回答。しかし面接官から「相手が何を作っているか分かってから来なきゃダメだよ」と指摘され、「これでもう絶対落ちたと思った」と当時を振り返った。それでも結果は内定。「受かっちゃったのよね」と笑った。

入局後、初任地の福岡では「先輩が寄ってたかって教えてくれた」と感謝を語る一方、「焼き鳥とか、地元のものをいただくと、こんなに安くておいしいんだって」と食の話題に脱線し、大沢から「アナウンサーとしての話をこっちは求めてる」とツッコまれる一幕も。 今の仕事については、「『ぽかぽか』はバラエティとして見る人もいるけど、私は2時間のドキュメンタリーだと思って臨んでいる」と語り、NHK時代から変わらない"半分ジャーナリスト"という姿勢を明かした。この言葉に大沢は「そんな視点で見たことなかった」と驚きつつ、「すでに長い付き合いの神田さんと私なんですが、NHK時代のお話は真面目にしてくれました。よかった」と笑いを交えて番組を締めくくった。

神田愛花がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、5月4日(月)～5月8日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky