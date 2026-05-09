「第41回メンズノンノモデルオーディション」募集開始！専属モデルの中川大輔、豊田裕大、野村康太ら6名から、応募者へのエールコメントが到着！

株式会社集英社

株式会社集英社のメンズファッション誌「MENʼS NON-NO（以下、メンズノンノ）」は、最新の6月号発売日の５月9日(土)に、「第41回メンズノンノモデルオーディション」の募集を開始いたします。現在、同メディアの専属モデルとして活躍するのは、鈴鹿央士さん、鈴木仁さん、中川大輔さん、豊田裕大さん、水沢林太郎さん、野村康太さんら、モデルの枠を超え、俳優など多彩な分野で活躍中の面々。彼らに続いてメンズノンノを盛り上げる、“次世代の新たな才能”を広く募集します。また、創刊40周年となる2026年は、「メンズノンノ」と関係性が深く、同じく50周年のアニバーサリーイヤーを迎えるセレクトショップ「BEAMS」とタッグ。特別賞として「BEAMSアワード」を設けます。ファッションモデルとしてはもちろん、若手スターの登竜門としても注目されるメンズノンノ専属モデル。新たな才能がその一員となる本オーディションにぜひご注目ください！

上段左から中川大輔さん・鈴木仁さん・水沢林太郎さん、下段左から野村康太さん・高橋大翔さん・豊田裕大さん「メンズノンノウェブ」掲載 メンズノンノモデルオーディション特設ページメインビジュアル（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／田川優太郎(CEKAI)

「メンズノンノモデルオーディション」について

1986年のメンズノンノ創刊以来、毎年行われている新たな専属モデルを発掘するオーディションです。田辺誠一さん（第2回）、谷原章介さん（第7回）、坂口健太郎さん（第25回）、成田凌さん（第28回）、宮沢氷⿂さん（第30回）ら、現在第一線で活躍する俳優たちが、本オーディションをきっかけにキャリアをスタートさせています。第36回（2021年）からは、編集部による選考に加え、公式ウェブサイト「MEN'S NON-NO WEB（以下、メンズノンノウェブ）」上での読者参加型の人気投票も実施。投票期間中、候補者は自作の動画やインスタライブなどで読者にアピール。時代に即した形で多くの方に愛されるスターの輩出を目指します。

俳優としても活躍する中川大輔・豊田裕大・野村康太ら6名が応募者にエール！

メンズノンノウェブのオーディション特設ページメインビジュアルには、創刊40周年を記念し、俳優としても活躍の幅を広げるメンズノンノモデル6名を起用。中川大輔さん、鈴木仁さん、豊田裕大さん、水沢林太郎さん、野村康太さん、高橋大翔さんが登場します。順次公開予定のWEBオリジナルインタビューには、6人のオーディションを受けた当時の想い出や、応募者へのエールが収録されています。

※高橋大翔さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です

中川大輔さんコメント

「10年前、メンズノンノモデルOBであり、大学の先輩でもある高橋義明さんに憧れて応募したこのオーディション。僕自身もそうでしたし、挑戦する過程で得られること、成長できることは必ずあると思います。少しでも興味があるという方は、ぜひ応募してみてください！」

※高橋義明さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です

「メンズノンノウェブ」掲載 中川大輔さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

中川大輔さんプロフィール

なかがわ だいすけ●1998年1月5日生まれ／東京都出身／184cm

2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。日曜劇場『リブート』での寺本役が大きな話題を集める。メンズノンノ公式Podcast番組『メンズノンノラジオ』にメインパーソナリティとしてレギュラー出演中。

鈴木仁さんコメント

「メンズノンノは自分にとって“ホーム”と呼べる場所。応募する皆さんに憧れの人はそれぞれいらっしゃると思うんですが、その人になろうとするのではなく、自分の色を大切にしてほしいです。型にはまってしまうのはもったいないので、自分の個性を信じて、前向きにアピールしてみてください。応援しています！」

「メンズノンノウェブ」掲載 鈴木仁さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

鈴木仁さんプロフィール

すずき じん●1999年７月22日生まれ／東京都出身／184cm

2016年「第31回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。現在放送中のドラマ『君が死刑になる前に』に出演中。カメラの趣味を生かして写真展も行っており、今年2月には「zjine展 -Unscripted-」を開催した。

豊田裕大さんコメント

「メンズノンノは、専属モデルもスタッフの皆さんも含めて、ハッピーな方が多い現場です。40周年を迎えたメンズノンノを、これから一緒に盛り上げていける方を待っています。挑戦する皆さんには、とにかく悔いのないように取り組んでほしいです。気負いすぎなくて大丈夫、自分のペースで楽しんでください！」

「メンズノンノウェブ」掲載 豊田裕大さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

豊田裕大さんプロフィール

とよだ ゆうだい●1999年4月10日生まれ／神奈川県出身／179cm

2019年「第34回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。Ｗ主演を務めたドラマ『コスメティック・プレイラバー』で注目を集める。そのほか近年の出演作に、日曜劇場『御上先生』、映画『火喰鳥を、喰う』などがある。

水沢林太郎さんコメント

「メンズノンノオーディションを受けた当時は16歳でしたが、受からなくても後悔のないように挑戦しようと思っていたことを覚えています。今年もこうしてメンズノンノに新しい仲間が増えることを、うれしく思います。応募されるみなさんには、不安や期待、憧れなど、全てを抱えて挑戦していただきたいです。現場で会える日を楽しみにしています」。

「メンズノンノウェブ」掲載 水沢林太郎さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

水沢林太郎さんプロフィール

みずさわ りんたろう●2003年2月5日生まれ／埼玉県出身／184cm

2019年「第34回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。近年はドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』やW主演を務めた『おいしい離婚届けます』（25年）が話題に。秋にはドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）の出演を控える。

野村康太さんコメント

「誌面で活躍されている先輩方のカッコよさに惹かれたことと、『自分もおしゃれになりたい！』と思ったことがメンズノンノモデルオーディションを受けたきっかけでした。このオーディションを受けるだけでも、色々な視野が広がるはず。モデル、芸能界に少しでも興味があったらぜひ応募してみてほしいです！」

「メンズノンノウェブ」掲載 野村康太さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

野村康太さんプロフィール

のむら こうた●2003年11月30日生まれ／東京都出身／184cm

2023年「第38回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。代表作はドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』など。8月7日公開の映画『ブルーロック』では國神錬介役を演じる。

高橋大翔さんコメント

「僕は３年前、２回目の挑戦でオーディションに合格しました。１回目の時よりも自然体の自分で臨めたのがよかったのかなと思います。今では、メンズノンノは自分の得意なことや個性を発信できる場所に。挑戦される方にも、取り繕わず、ありのままの自分で挑戦してみてほしいです！ 一緒にお仕事できることを楽しみにしています」。

「メンズノンノウェブ」掲載 高橋大翔さん写真（C）MENʼS NON-NO WEB／集英社 撮影／大塚健太郎

高橋大翔さんプロフィール

たかはし ひろと●2000年8月19日生まれ／大阪府出身／178cm

2023年「第38回メンズノンノモデルオーディション」より同誌専属モデルに。初のＷ主演ドラマ『あなたを殺す旅』で注目を集める。メンズノンノ公式Podcast番組『メンズノンノラジオ』にメインパーソナリティとしてレギュラー出演中。

応募・選考・発表について

モデルとしての道を究めたい、俳優業に挑戦したいなど、多様な志を持つ人材が集まることも、メンズノンノモデルの魅力の一つ。それぞれが違う目標を掲げながらも切磋琢磨しあい、一流のモデルを目指す環境は歴史ある「メンズノンノ」ならでは。「メンズノンノ」が好きな人はもちろん、向上心や強い情熱を持っている方のご応募をお待ちしています。

■応募資格

１：メンズノンノの専属モデルになりたい男性

２：応募時点で、年齢23歳以下。身長175cm以上の方

３：他の雑誌などとの専属契約がない方

■応募方法・締めきり

応募方法は、公式webサイト「メンズノンノウェブ」、SNS（動画）、郵送の３種類。

締めきりは、2026年6月30日（日）です。（郵送は当日消印有効）

※応募に関する詳細や注意事項は、公式ウェブサイト「メンズノンノウェブ」および「メンズノンノ」6月号の特集ページに掲載しています。

■選考プロセス

第1次審査…書類選考。通過者にのみ2次審査の案内をメールで送付

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第2次審査…カメラテストと面接を、編集部が指定した日時に実施＜7月18日（土）予定＞。

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第３次審査…ファイナリストとして「メンズノンノウェブ」上で発表後、読者投票と編集部審査（カメラテスト、WEB企画、インスタライブ配信）を開始。

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メンズノンノ専属モデル決定

■新専属モデルの発表

2026年秋頃発売の「メンズノンノ」（号数未定）および「メンズノンノウェブ」にて新専属メンズノンノモデルとして発表予定です。

「メンズノンノ」について

■最新号書誌情報（C）集英社 撮影／大野隼男【媒体情報】

媒体名：MEN’S NON-NO（メンズノンノ）2026年６月号

表紙：永瀬廉 、高橋海人（King & Prince）

発売日：2026年5月9日（土）

定価：990円 （10％税込）

集英社刊

※高橋海人さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です

★「メンズノンノウェブ」では、オーディションに関する情報を随時更新！

読者参加型の企画も予定しています。

「メンズノンノウェブ」公式URL: https://www.mensnonno.jp(https://www.mensnonno.jp)