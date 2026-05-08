母の日に「安心」を贈るという選択--Chatlock、“家族を想う暮らし”をテーマにSNSキャンペーン開催

チャットロック株式会社

母への感謝メッセージ投稿で、スマートロックや限定クーポンが当たる母の日特別企画を実施

スマートロックブランド「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社は、2026年母の日特別企画として、SNS参加型キャンペーン「#母の日ありがとうキャンペーン」を開催すると発表しました。

本キャンペーンは、YouTube、X（旧Twitter）、Instagram、TikTokの公式SNSを通じて実施されます。

近年、日本では高齢化社会の進行や一人暮らし世帯の増加を背景に、

・高齢の親世帯の見守り

・実家の防犯対策

・鍵の閉め忘れや紛失リスク

・離れて暮らす家族への安心提供

Chatlockでは、こうした日常の不安に寄り添うスマートホーム製品を展開しています。

また近年では、母の日の贈り物に対する価値観も少しずつ変化しています。

花やスイーツだけではなく、

「離れて暮らす母に、少しでも安心して過ごしてほしい」

「忙しい毎日の中でも、自分自身をもっと大切にしてほしい」

そんな“暮らしを想うギフト”への関心が高まりつつあります。

「ありがとう」と一緒に、“安心”も届けたい--。

Chatlockは、母の日をきっかけに、家族とのつながりや“安心して暮らせる住環境”について考える機会を提供したいとしています。

キャンペーン期間中、Chatlock公式SNSに投稿される対象コンテンツに対し、「いいね」「コメント」「フォロー」のいずれかを行うことで応募が可能です。

コメント内容は、

・母に伝えたい感謝の言葉

・子どもの頃の思い出

・普段は照れくさくて言えないメッセージ

・家族とのエピソード

など、母の日に関する内容であれば自由に参加可能です。

キャンペーン概要

【応募期間】

本投稿公開後～2026年5月10日（土）23:59まで

【当選発表】

2026年5月11日（月）予定

当選者は後日、公式SNSにて発表予定です

【参加方法】

以下いずれか1つで応募可能

・いいね

・コメント

・フォロー

【対象SNS】

・YouTube

・X（旧Twitter）

・Instagram

・TikTok

複数SNSで参加することで当選チャンスが広がる仕組みを採用。

賞品内容

【1等（1名様）】

Chatlockスマートロック本体

【2等（2名様）】

Amazon 50%OFF割引クーポン

【3等（3名様）】

Chatlockオリジナルグッズ

（マグカップまたはトートバッグ）

さらに、参加者やサポーター向けに、Chatlock製品に使用できる15%OFFクーポンも配布予定です。

Chatlock Amazon販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1

“家族を見守るスマートロック”として注目されるChatlock

近年では、「工事不要」「後付け対応」「賃貸住宅でも導入しやすい」といった特徴から、スマートロックへの関心が高まりつつあります。

スマートロックには、

・鍵の閉め忘れ対策

・オートロックによる安心感

・スマホ通知による見守り

・家族共有機能

などの特徴があり、高齢の親世帯や離れて暮らす家族を気にかける人からも関心が高まっています。

など、日常生活に寄り添ったスマートホーム製品を展開しています。

近年では、

「母の日 実用的 プレゼントを探している」

「高齢の親世帯を見守りたい」

「実家の防犯対策を強化したい」

「鍵の閉め忘れを防止したい」

「スマートホームを取り入れたい」

といった検索ニーズの高まりを背景に、“家族に安心を届けるスマートロック”として注目を集めています。

また、MIWA、GOAL、LIXILなど、日本国内で広く使用されている錠前への対応も進めており、日本の住宅環境に配慮した設計を展開しています。

Chatlockは今後も、防犯性能だけでなく、「家族とのつながり」や「安心して暮らせる住環境」に寄り添うブランドとして、日本の暮らしに適したスマートホーム体験を提案してまいります。

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61569798632247