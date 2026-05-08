日本テレビアナウンサーが運営するブランド Audire（アウディーレ）が日本橋高島屋S.C.・ジェイアール名古屋タカシマヤでPOPUPを開催

株式会社CEORY

日本橋：＜5月13日(水)～5月19日(火)＞

名古屋：＜6月17日(水)～6月23日(水)最終日は午後６時閉場＞ 予定

日本テレビアナウンサーが運営するブランド「Audire（アウディーレ）」は、春夏の新作とともに日本橋高島屋S.C.、ジェイアール名古屋タカシマヤ（予定）にてPOPUPを開催いたします。

普段はオンラインでご覧いただいているプロダクトを、実際に手に取り、その質感やシルエットを体感いただけます。 26SSコレクションに加え、豪華コラボレーションアイテムの数々や、POPUP先行発売となる夏の日常をワンランク引き上げる特別アイテムをご用意しております。

また、日本橋高島屋では税込\50,000以上お買上げのお客様にノベルティとしてオリジナルベロアトートバッグをプレゼント。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

◆Audire POPUP STORE 詳細

＜日本橋高島屋S.C.＞

開催期間：2026年5月13日（水） - 2026年5月19日（火）

場所：日本橋高島屋S.C. 本館1階 正面イベントスペース

住所：〒103-8265 東京都中央区日本橋２丁目４－１

営業時間：10:30 - 19:30

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ＞ 予定

開催期間：2026年6月17日（水） - 2026年6月23日（火）

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階イベントスペース

住所：〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

新作展示 26SSコレクション：flare

揺らぎや変化を受け入れながらも、自分らしさを見失わない。 本コレクションは、そんな現代を生きる女性の内面に寄り添うことをテーマにしています。 その繊細で確かな自己の感覚を、軽やかな素材や柔らかなシルエットを通して表現しました。はたらく私も、余暇を楽しむわたしも、どんな”わたし”であるときも活躍するシーンレスなアイテムが揃ったコレクションです。

新作サマーコレクションの先行発売

夏の日常をワンランク引き上げる「凛と整う、夏の日常へ」

夏の光に映える、静かな構造美。軽やかさと凛とした佇まいに、通気性や着心地への配慮をさりげなく織り込んだ、日本の夏のためのサマーコレクション。

オンラインストアでの販売に先立ち、POPUP会場にて先行販売いたします。

Kinchaku tops

価格： \19,800（税込）

カラー：White / Navy / Blue stripe

Tasuki flare tops価格： \19,800（税込）カラー：White / Melon / Navy

夏の豪華コラボレーションアイテムもラインアップ

Chapeau d’ O × Audire

装いの完成度を静かに引き上げる、帽子という存在。

日差しの下でも心地よく過ごせる機能性と、コンサバティブなスタイルにも自然に調和する汎用性を備えています。

Lady Straw Hat

価格：\17,600 （税込）

カラー：Brown

Lady Sunshade Hat

価格：\14,300 （税込）

カラー：Navy

Estella.K × Audire

凛とした佇まいも、開放感のあるムードも、どちらも同じ自分。アウディーレらしい端正さにリゾートの空気を重ね、スタイルを固定しない、境界のない自由な装いを提案します。

Staycation peplum dress

価格：\29,700 （税込）

カラー：Flower .pt / Ivory / Navy

After hours halter-neck dress

価格：\28,600 （税込）

カラー：Greige / Black / Off white dot

待望の再販アイテムもラインアップ

Cheer up peplum dress

Audireの名品ドレス「Cheer up peplum dress（Navy）」を、POPUP会場にて数量限定でご試着・お買上げいただけます。ハレの日から仕事の打ち合わせ、食事会まで。 “ここぞというとき”に、そっと自信を与えてくれる、オケージョンシーンの正解を象徴する一着です。

※5/13（水）より オンラインストアでも再販いたします。

5th avenue tops / 5th avenue pants

発売後瞬く間に完売した、話題のセットアップ。

軽やかな外出にも、大切なシーンにも、日常にシーンレスで寄り添うアイテム。

アイボリーの美しい佇まいを、再び日本橋高島屋S.C. POPUPにてお届けします。

日本テレビアナウンサーが在廊

会期中、イベント会場に日本テレビアナウンサーが在廊し、皆さまをお迎えいたします。

会場では、Audireのアイテムやスタイリングをご覧いただけるほか、アナウンサーと直接相談しながらアイテムをお選びいただけます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

◆Audireについて

はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。

日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。

◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com

◆一般のお客様のお問い合わせ

Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937

《問い合わせ窓口》

営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)

《オンラインストア》

https://audire.jp/