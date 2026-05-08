こんな哲学の本、見たことない！！古今東西の哲学者たちがお馴染みの「昔話」をガチ考察。――新刊文庫書籍『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』（著者：小川 仁志）5月19日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』（著者：小川 仁志）を5月19日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348773/images/bodyimage1】
■『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』
・アマゾン：https://amzn.to/49m9IWV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
〈内容紹介〉
≪こんな哲学の本、見たことない！！≫
【昔話】で学ぶ、日本一やさしい【哲学入門】
「浦島太郎は偽善者か？」（浦島太郎×ニーチェ）
「鬼は本当に悪なのか？」（桃太郎×デカルト）
「鶴を助けたのは下心？」（鶴の恩返し×カント）
誰もが知っている「昔話」を題材に、
意外とよくわかっていない「哲学の基礎知識」を紹介。
プラトン［イデア］/ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］/荘子［万物斉同］/G・W・F・ヘーゲル［弁証法］/九鬼周造［いき］/ジョン・デューイ［道具主義］/フランシス・ベーコン［経験論］…など。
36人の有名な哲学思想が、この一冊でまるわかり！
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』で指南役を務めた、哲学者・小川仁志氏と
人気漫画家・おほしんたろう氏によるシュールな漫画で、
哲学を“楽しく、正しく、わかりやすく”学べる本。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348773/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348773/images/bodyimage3】
■商品情報
書名：『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』
著者：小川 仁志
イラスト：おほ しんたろう
脚本：谷口 崇
定価：990円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8970-7
発売日：2026年5月19日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49m9IWV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
■著者：小川 仁志 （おがわ・ひとし）
1970年、京都府生まれ。
哲学者・青山学院大学教授。
京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。
博士（人間文化）。
商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員など異色の経歴をもつ。
全国各地で「哲学カフェ」を開催。
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』、『ロッチと子羊』では指南役を務めたほか、各種メディアで哲学の普及に努めている。
著書『ジブリアニメで哲学する』（ＰＨＰ文庫）や、監修書『哲学者34人に、人生の悩みを相談してみた。』（三笠書房《知的生きかた文庫》）など多くの本を出版。
YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。
■イラスト：おほしんたろう
1985年佐賀県生まれ。
ワタナベエンターテインメント所属。
芸人・イラストレーターとして活動中。
Twitter（現X）やInstagramに1コマ漫画を投稿。
その独特の世界観にハマる人が続出する。
NHK『着信御礼! ケータイ大喜利』でレジェンドを獲得。
著書に『おほまんが』(KADOKAWA)、『おほ英会話』(Gakken)などがある。
■脚本：谷口崇（たにぐち・たかし）
アニメ・イラスト作家。
脚本・作画・編集・声・歌までを1人でこなした自主制作アニメ『森の安藤』がYouTubeで話題に。
NHK『ヴィランの言い分』、アニメ『森の安藤～東海オンエアコラボ編』、テレビ東京『じっくり聞いタロウ』のマスコットキャラ等を手掛ける。
2026年、初の映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』が、声優と劇中歌に二宮和也を迎え全国上映。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
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新刊書籍『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』（著者：小川 仁志）を5月19日（火）に発売いたします。
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■『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』
・アマゾン：https://amzn.to/49m9IWV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
≪こんな哲学の本、見たことない！！≫
【昔話】で学ぶ、日本一やさしい【哲学入門】
「浦島太郎は偽善者か？」（浦島太郎×ニーチェ）
「鬼は本当に悪なのか？」（桃太郎×デカルト）
「鶴を助けたのは下心？」（鶴の恩返し×カント）
誰もが知っている「昔話」を題材に、
意外とよくわかっていない「哲学の基礎知識」を紹介。
プラトン［イデア］/ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］/荘子［万物斉同］/G・W・F・ヘーゲル［弁証法］/九鬼周造［いき］/ジョン・デューイ［道具主義］/フランシス・ベーコン［経験論］…など。
36人の有名な哲学思想が、この一冊でまるわかり！
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』で指南役を務めた、哲学者・小川仁志氏と
人気漫画家・おほしんたろう氏によるシュールな漫画で、
哲学を“楽しく、正しく、わかりやすく”学べる本。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348773/images/bodyimage3】
■商品情報
書名：『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた』
著者：小川 仁志
イラスト：おほ しんたろう
脚本：谷口 崇
定価：990円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8970-7
発売日：2026年5月19日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/49m9IWV
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
■著者：小川 仁志 （おがわ・ひとし）
1970年、京都府生まれ。
哲学者・青山学院大学教授。
京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。
博士（人間文化）。
商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員など異色の経歴をもつ。
全国各地で「哲学カフェ」を開催。
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』、『ロッチと子羊』では指南役を務めたほか、各種メディアで哲学の普及に努めている。
著書『ジブリアニメで哲学する』（ＰＨＰ文庫）や、監修書『哲学者34人に、人生の悩みを相談してみた。』（三笠書房《知的生きかた文庫》）など多くの本を出版。
YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。
■イラスト：おほしんたろう
1985年佐賀県生まれ。
ワタナベエンターテインメント所属。
芸人・イラストレーターとして活動中。
Twitter（現X）やInstagramに1コマ漫画を投稿。
その独特の世界観にハマる人が続出する。
NHK『着信御礼! ケータイ大喜利』でレジェンドを獲得。
著書に『おほまんが』(KADOKAWA)、『おほ英会話』(Gakken)などがある。
■脚本：谷口崇（たにぐち・たかし）
アニメ・イラスト作家。
脚本・作画・編集・声・歌までを1人でこなした自主制作アニメ『森の安藤』がYouTubeで話題に。
NHK『ヴィランの言い分』、アニメ『森の安藤～東海オンエアコラボ編』、テレビ東京『じっくり聞いタロウ』のマスコットキャラ等を手掛ける。
2026年、初の映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』が、声優と劇中歌に二宮和也を迎え全国上映。
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所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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