「ナルミヤキャラクターズ」がカラフルでポップな「サーティワン アイスクリーム」の世界へ！スペシャルコラボレーションアイテムが2026年5月16日（土）より発売
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムを、2026年5月16日（土）より発売いたします。
本シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現しました。
ぬいぐるみチャームやポーチ、ランダムアイテムなど、毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップいたします。
ナルミヤキャラクターズ店舗にて5月16日（土）より発売するほか、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）」でも同日10時より順次発売いたします。
「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムラインナップ
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム
（全7種）各\3,080(税込)
※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定
キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる、スペシャルアートを使用したぬいぐるみチャーム。
バッグにつけて一緒にお出かけしたり、写真を撮ったり、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ スクエアポーチ
（全1種）\2,860(税込)
サーティワン アイスクリームのポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだスクエアポーチ。
キラキラ素材とキャラクターアートが存在感たっぷりで、持っているだけで気分が上がるデザインです。コスメや小物はもちろん、ぬいぐるみを入れて楽しむのもおすすめです。
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ エコバッグ
（全3種）各\1,430(税込)
※総柄はルミネエスト新宿店限定
内ポケットにコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利なエコバッグ。
カラフルなデザインで、お買い物やお出かけ気分をハッピーに盛り上げてくれるアイテムです。
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ キラキラミラーチャーム
（全4種）各\1,100(税込)
※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定
バッグなどに付けて持ち歩ける、チャーム仕様のスライドミラー。
外出先での身だしなみチェックにも便利で、キラキラ素材が気分を上げてくれるアイテムです。
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダムアクリルキーホルダー
（全7種）\880(税込)
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ミミリーちゃんアクリルキーホルダー
（全1種）\880(税込)
※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定
ミミリーちゃん以外は、誰が出てくるかわからないシークレット仕様。
バッグやポーチに付けて、キャラクターたちとのお出かけを楽しめます。普段使っているポーチやバッグ等に付けるのがおすすめ。
サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダム巾着
（全7種）\990(税込)
誰が出てくるかわからないシークレット仕様の巾着。
コスメや小物など、日常で使う細かなアイテムをまとめるのにぴったりです。コンパクトで持ち運びしやすいサイズ感もポイント。
アイテム発売概要
【店舗発売日】2026年5月16日(土)
【取り扱い店舗】
・NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店
https://www.instagram.com/narumiya_happypark/
・NARUMIYA HAPPY PARK 越谷レイクタウン店
https://www.instagram.com/narumiya_happypark_laketown/
・NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内）
https://www.instagram.com/narumiyachara_store_harajuku/
※混雑緩和のため、店舗によって整理券配布でのご案内となる場合がございます。詳細は各店舗の公式Instagramをご確認ください。
【WEB発売日】2026年5月16日(土)10時
公式通販サイト「NARUMIYA ONLINE」
商品アイテム一覧ページ
https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=55&stock=all&keyword=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%b3(https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=55&stock=all&keyword=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%b3)
TOPページ
https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/55/
個数制限・注意事項
・ぬいぐるみチャーム、スクエアポーチ、エコバッグ、キラキラミラーチャーム、ミミリーちゃんアクリルキーホルダーの計5アイテムは、お一人様につき1アイテム・1色につき1点までのご購入とさせていただきます。
ランダムアクリルキーホルダー、ランダム巾着の計2アイテムは、お一人様につき2点までのご購入とさせていただきます。
・ミミリーちゃんのアイテムはルミネエスト新宿店限定となります。
・転売目的のご購入はお断りさせていただきます。
・数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。ご了承ください。
・不良品以外の返品交換はいたしかねます。
ナルミヤ史上最大規模！15ブランドが「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムを発売
「プティマイン」「メゾ ピアノ」「ラブトキシック」など、ナルミヤ・インターナショナルの15ブランドが「サーティワン アイスクリーム」と夢のコラボレーション！
推しコーデ総選挙など、参加型キャンペーンも同時開催いたします。
スペシャルコラボアイテム特設ページ :
https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/31icecream-collaboration2026.aspx
サーティワン アイスクリームスペシャルコラボアイテムについて、ブランドごとのラインナップは特設ページからご覧ください。
ナルミヤキャラクターズについて
2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
◇ベリエちゃん
mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター
ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)
ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)
◇ミントくん
pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター
ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)
◇ナカムラくん
ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター
ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)
エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/(https://www.instagram.com/angelblu%20https://www.instagram.com/angelblue_official/)
◇ルッキー
DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター
DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル
株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。
■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」
http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR
■お問い合わせ
https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx