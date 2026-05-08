「ナルミヤキャラクターズ」がカラフルでポップな「サーティワン アイスクリーム」の世界へ！スペシャルコラボレーションアイテムが2026年5月16日（土）より発売

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂 大輔）は、ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムを、2026年5月16日（土）より発売いたします。

本シリーズでは、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージし、キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいるスペシャルアートで登場。カラフルでポップな、サーティワン アイスクリームの世界観を表現しました。

ぬいぐるみチャームやポーチ、ランダムアイテムなど、毎日をハッピーに彩る全6型をラインナップいたします。

ナルミヤキャラクターズ店舗にて5月16日（土）より発売するほか、公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）」でも同日10時より順次発売いたします。

「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムラインナップ

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ぬいぐるみチャーム

（全7種）各\3,080(税込)

※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定

キャラクターたちがそれぞれお気に入りのアイスクリームを楽しんでいる、スペシャルアートを使用したぬいぐるみチャーム。

バッグにつけて一緒にお出かけしたり、写真を撮ったり、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ スクエアポーチ

（全1種）\2,860(税込)

サーティワン アイスクリームのポップでカラフルな世界観をぎゅっと詰め込んだスクエアポーチ。

キラキラ素材とキャラクターアートが存在感たっぷりで、持っているだけで気分が上がるデザインです。コスメや小物はもちろん、ぬいぐるみを入れて楽しむのもおすすめです。

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ エコバッグ

（全3種）各\1,430(税込)

※総柄はルミネエスト新宿店限定

内ポケットにコンパクトに収納でき、持ち歩きにも便利なエコバッグ。

カラフルなデザインで、お買い物やお出かけ気分をハッピーに盛り上げてくれるアイテムです。

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ キラキラミラーチャーム

（全4種）各\1,100(税込)

※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定

バッグなどに付けて持ち歩ける、チャーム仕様のスライドミラー。

外出先での身だしなみチェックにも便利で、キラキラ素材が気分を上げてくれるアイテムです。

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダムアクリルキーホルダー

（全7種）\880(税込)

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ミミリーちゃんアクリルキーホルダー

（全1種）\880(税込)

※ミミリーちゃんはルミネエスト新宿店限定

ミミリーちゃん以外は、誰が出てくるかわからないシークレット仕様。

バッグやポーチに付けて、キャラクターたちとのお出かけを楽しめます。普段使っているポーチやバッグ等に付けるのがおすすめ。

サーティワン アイスクリーム×ナルミヤキャラクターズ ランダム巾着

（全7種）\990(税込)

誰が出てくるかわからないシークレット仕様の巾着。

コスメや小物など、日常で使う細かなアイテムをまとめるのにぴったりです。コンパクトで持ち運びしやすいサイズ感もポイント。

アイテム発売概要

【店舗発売日】2026年5月16日(土)

【取り扱い店舗】

・NARUMIYA HAPPY PARK ルミネエスト新宿店

https://www.instagram.com/narumiya_happypark/

・NARUMIYA HAPPY PARK 越谷レイクタウン店

https://www.instagram.com/narumiya_happypark_laketown/

・NARUMIYA CHARACTERS STORE SoLaDo竹下通り店（PINK-latte内）

https://www.instagram.com/narumiyachara_store_harajuku/

※混雑緩和のため、店舗によって整理券配布でのご案内となる場合がございます。詳細は各店舗の公式Instagramをご確認ください。

【WEB発売日】2026年5月16日(土)10時

公式通販サイト「NARUMIYA ONLINE」

商品アイテム一覧ページ

https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=55&stock=all&keyword=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%b3(https://www.narumiya-online.jp/shop/goods/search.aspx?goodsbrand=55&stock=all&keyword=%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%af%e3%83%b3)

TOPページ

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/55/

個数制限・注意事項

・ぬいぐるみチャーム、スクエアポーチ、エコバッグ、キラキラミラーチャーム、ミミリーちゃんアクリルキーホルダーの計5アイテムは、お一人様につき1アイテム・1色につき1点までのご購入とさせていただきます。

ランダムアクリルキーホルダー、ランダム巾着の計2アイテムは、お一人様につき2点までのご購入とさせていただきます。

・ミミリーちゃんのアイテムはルミネエスト新宿店限定となります。

・転売目的のご購入はお断りさせていただきます。

・数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。ご了承ください。

・不良品以外の返品交換はいたしかねます。

ナルミヤ史上最大規模！15ブランドが「サーティワン アイスクリーム」スペシャルアイテムを発売

「プティマイン」「メゾ ピアノ」「ラブトキシック」など、ナルミヤ・インターナショナルの15ブランドが「サーティワン アイスクリーム」と夢のコラボレーション！

推しコーデ総選挙など、参加型キャンペーンも同時開催いたします。

ナルミヤキャラクターズについて

スペシャルコラボアイテム特設ページ :https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/31icecream-collaboration2026.aspxサーティワン アイスクリームスペシャルコラボアイテムについて、ブランドごとのラインナップは特設ページからご覧ください。

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/(https://www.instagram.com/berriechan_official/)

◇ミントくん

pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター

ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/(https://www.instagram.com/angelblu%20https://www.instagram.com/angelblue_official/)

◇ルッキー

DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター

DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

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