スマートライフサイエンス製造市場はPharma 4.0、オートメーション、デジタル生産により2030年までに573.5億ドルへ拡大
スマートライフサイエンス製造市場は、製薬およびバイオテクノロジー企業のデジタル統合型生産への移行により拡大しています。効率化だけでなく、精度、拡張性、リアルタイム制御の実現が求められています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、グローバル市場におけるデータと分析を提供する企業です。大規模データ、専門家インサイト、分析手法を組み合わせ、戦略的意思決定を支援しています。
スマートライフサイエンス製造市場の成長要因
● Industry 4.0およびPharma 4.0の導入
● オートメーションとデータ主導型製造の拡大
● AI、IoT、デジタルプラットフォームの統合
スマートライフサイエンス製造市場の規模と成長見通し
スマートライフサイエンス製造市場は、2025年の100億ドルから2030年には573.5億ドルへと拡大し、年平均約**14.8%**で成長すると予測されています。
本市場はスマートテクノロジー市場の約2%、情報技術産業全体の約**0.4%**を占める見込みです。
北米は約200億ドル、米国は約180億ドルに達すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348689/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348689/images/bodyimage2】
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http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=12970&type=smp&name=Smart+Life+Sciences+Manufacturing+Market+Report+2026
スマートライフサイエンス製造市場のセグメント構造
● コンポーネント別ではソリューションが67%（390億ドル）
● 技術別ではIoTが35%（200億ドル）
● 用途別では医薬品が42%（240億ドル）
スマートライフサイエンス製造市場の成長機会
ソリューションおよびサービス分野において、2030年までに290億ドル以上の市場機会が見込まれています。
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/smart-life-sciences-manufacturing-global-market-report
配信元企業：The Business research company
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スマートライフサイエンス製造市場の成長要因
● Industry 4.0およびPharma 4.0の導入
● オートメーションとデータ主導型製造の拡大
● AI、IoT、デジタルプラットフォームの統合
スマートライフサイエンス製造市場の規模と成長見通し
スマートライフサイエンス製造市場は、2025年の100億ドルから2030年には573.5億ドルへと拡大し、年平均約**14.8%**で成長すると予測されています。
本市場はスマートテクノロジー市場の約2%、情報技術産業全体の約**0.4%**を占める見込みです。
北米は約200億ドル、米国は約180億ドルに達すると予測されています。
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スマートライフサイエンス製造市場のセグメント構造
● コンポーネント別ではソリューションが67%（390億ドル）
● 技術別ではIoTが35%（200億ドル）
● 用途別では医薬品が42%（240億ドル）
スマートライフサイエンス製造市場の成長機会
ソリューションおよびサービス分野において、2030年までに290億ドル以上の市場機会が見込まれています。
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