「1728心Air Blown WTC(R)」の開発および販売開始

株式会社フジクラ

株式会社フジクラ（代表取締役社長CEO：岡田直樹）は、新たに空気圧送用細径高密度型光ファイバケーブル「1728心 Air Blown WTC(R)」を開発しました。

同製品はフジクラ独自技術の多心一括融着接続が可能な12心 Spider Web Ribbon(R)（以下SWR(R)※1）を実装しており、新たに細径高密度型光ファイバケーブル Wrapping Tube Cable(R)（以下WTC(R)※2）のラインナップに追加し、販売を開始しました。

【1728心 Air Blown WTC(R)の開発の背景】

Air Blown WTC(R)

データセンタ内では、既に超多心WTC(R)の採用が進んでいます。加えて、構築済みのデータセンタ同士を相互接続する回線（DCI）向けにも、光ファイバケーブルの需要が拡大しています。

フジクラは、高速・大容量ネットワークを迅速に構築できる Air Blown WTC(R)を開発・実用化してきましたが、ハイパースケールデータセンタにおける情報量が急増するなか、DCIでの情報伝達量の増加要請も高まっています。

こうした市場ニーズを踏まえ、このたび新たに1728心 Air Blown WTC(R)を開発しました。

【1728心 Air Blown WTC(R)の特長】

フジクラの1728心 Air Blown WTC(R)は、施工時間を短縮できる空気圧送布設工法に対応した細径高密度型光ファイバケーブルです。開発にあたっては、864心 Air Blown WTC(R)で培った設計技術を活かし、ケーブル寸法を高度に最適化しました。これにより、同一心数の屋外向けSWR(R)/WTC(R)と比較しても細径・軽量でありながら、耐座屈性など空気圧送布設に必要な機械特性を確保しています。

マイクロダクトを用いた圧送試験においても、全長1,000mの距離を圧送布設できることを確認しています。

これまでの最多である864心の2倍にあたる1728心を達成したことにより、同一布設距離あたりの布設本数を半減することが可能となり、経済性および効率性の両面で通信ネットワーク構築に貢献します。

製品比較表

*1 概算値

*2 Fill Ratio (ケーブル外径/ダクト内径) 70～80%相当のダクトサイズ

フジクラは、引き続き革新的な技術と高品質な製品開発を通じて、さらなるデジタル社会の実現に貢献してまいります。

Air Blown WTC(R) 製品ラインナップ

1) 概算値

2) Fill Ratio (ケーブル外径/ダクト内径) 70～80%相当のダクトサイズ

製品WEBサイト：Air Blown WTC(TM) 48 - 1728F

※ Spider Web Ribbon(R)（SWR(R)）、Wrapping Tube Cable(R)（WTC(R)）は、株式会社フジクラの

登録商標です。

※1 Spider Web Ribbon(R)（SWR(R)）

当社独自の技術で開発した光ファイバリボン。単心光ファイバを間欠的に接着した構造で、柔軟性に富む特長を持つ。光ファイバケーブル内の高密度実装が可能で、光ファイバケーブルの細径・高密度化に寄与。

※2 Wrapping Tube Cable(R)（WTC(R)）

SWR(R)を実装した、当社独自の技術で開発した細径高密度な光ファイバケーブルの名称。光ファイバリボンを押え巻きのテープで覆ったシンプルな構造の光ファイバケーブル。国内で主に使用されているスロット構造や海外で一般的なルースチューブ構造等、従来の光ファイバケーブルよりも細径高密度な構造であることから、既設の管路を使用でき大幅な工期の短縮が可能。