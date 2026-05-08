産官学民で“災害に強い街 大阪”を共創する「未来防災協同ラボ」を開設

一般社団法人先端技術革新機構

一般社団法人先端技術革新機構と一般財団法人大阪消防振興協会（未来防災協同ラボ）は、あべのタスカルを拠点に、行政・企業・大学・団体・地域住民が連携し、防災に関する共同研究、実証、教材化、普及活動、公益事業化を進める「未来防災協同ラボ」を開設します。

本ラボは、災害を自然災害だけでなく、人為災害・特殊災害も含む“あらゆる災害への備え”として捉え、防災センターを「一度行く場所」から「繰り返し学び、つながり、共に作る場所」へ発展させることを目的としています。

2026年3月26日に開催した防災×テクノロジー共創イベントでは、火災報知設備、ビルマネジメント、ビルメンテナンス、プロパティマネジメント、総合広告、個人認証システム、避難器具、防災食品、防災グッズ、VR制作、IT、救急タグ関連など、複数分野の企業・団体が参加し、先端技術研究ジュニアアカデミー（先端技術革新機構と学会振興財団の共同運営機関）ジュニアボランティア研究員・岡本真史（中学生研究員）による研究発表をきっかけに、共創パートナー募集に向けた名刺交換や意見交換が活発に行われました。

この流れを一過性のイベントで終わらせず、共同研究・実証・製品化・サービス化・普及活動へつなげるため、未来防災協同ラボを継続的な共創基盤として開設します。

本リリースのポイント

未来防災協同ラボで取り組む主なテーマ

今後の予定

- あべのタスカルを拠点に、産官学民が連携する「未来防災協同ラボ」を開設- 防災デジタル教材、二次元タグ普及、VR・AIコンテンツ、防災ボランティア制度などを推進- 共同研究、スポンサー、普及パートナー、制作販売協力パートナー、行政・企業プレゼン登壇者を順次募集- 防災デジタル教材の開発・普及学校、企業研修、地域防災学習、外国人労働者・観光者向けの防災教育に活用できる、タブレット対応の防災デジタル教材を企画・開発します。- あべのタスカルVR・Matterportコンテンツの活用あべのタスカルのVRコンテンツ、Matterport等による3D空間コンテンツを活用し、来館できない学校・施設・企業向けの防災教育、仮想体験、教材貸し出し、カスタマイズ展開を検討します。- 二次元タグ・救急タグの普及体制づくり災害時の救助・救急・避難所登録・身元確認・多言語対応等を支援する二次元タグの普及に向け、制度・運用・広報・協力事業者の体制づくりを進めます。- ボランティア撮影と生成AI動画制作避難訓練、地域イベント、仮想体験、消防訓練等の様子を撮影し、生成AI等を活用して、啓発動画、教材動画、ショート動画として活用する仕組みを検討します。- たすけるくんキャラクター公益ビジネス子ども・高齢者にも伝わりやすい防災啓発として、たすけるくんキャラクターを活用した防災動画、AI Vチューバー、GPS付き防犯ブザー、防災AI付きGPS端末、防災関連グッズ等の公益的展開を検討します。- 新たな防災ボランティア制度イベント運営補助、撮影、調査分析、教材普及、二次元タグ普及、法人向け防災啓発等を担う「防災ボランティア制度」を新たに立ち上げ、将来的には学習・実務・認定試験を組み合わせた仕組みを検討します。

未来防災協同ラボでは、2026年5月28日に開設キックオフイベントを開催し、行政サービス、防災関連設備・サービス・製品のプレゼン、共同研究テーマの提案、スポンサー・普及パートナー・制作協力パートナー募集、防災ボランティア制度の説明を行う予定です。

募集予定

- 共同研究パートナー- スポンサー- 普及パートナー- VR・AIコンテンツ制作販売協力パートナー- 行政サービス、防災関連設備・サービス・製品のプレゼン登壇者- 防災ボランティア制度の参加希望者実施体制

主催：一般財団法人大阪消防振興協会（未来防災協同ラボ）／一般社団法人先端技術革新機構

主幹：あべのタスカル／先端技術研究ジュニアアカデミー

協賛：一般財団法人学会振興財団

後援（予定）：大阪市消防局

※本リリースに記載の内容は発表日時点の計画であり、関係機関との協議により変更となる場合があります。

法人概要

法人名: 一般社団法人先端技術革新機構（旧：一般社団法人ＶＲ革新機構）所在地: 東京都千代田区二番町9番地3 THE BASE麹町

代表理事: 横松 繁

（一般財団法人学会振興財団／一般社団法人北海道先端技術革新機構／一般社団法人九州先端技術革新機構：代表理事・株式会社アイティデザイン代表取締役社長・ＶＲＩＯ合同会社代表社員・トランスフォーメーション株式会社代表取締役）

理事：廣瀬通孝

（東京大学名誉教授・東京工科大学教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会元会長）

理事：竹村治雄

（教育テック大学学長・大阪大学名誉教授・先端技術倫理審査委員会委員・日本バーチャルリアリティ学会前会長）

理事：吉原慎一

（東京南青山法律会計事務所代表弁護士・公認会計士・税理士・立正大学非常勤講師・一般財団法人学会振興財団監事・先端技術倫理審査委員会委員）

理事：山西宏樹

（山西行政書士事務所代表・公益財団法人日本篤志献体協会評議員・公益財団法人明光教育研究所評議員・一般財団法人メルディア評議員・公益財団法人地球友の会理事・一般社団法人ＥＮＤ ＡＬＳ理事・一般社団法人環境アスリート協会監事・一般社団法人日本ＵＮＥＰ協会監事・医学系の公益社団法人の管理職・その他、法務顧問を兼任）

理事：井口正彦

（ミスターシージー代表・九州産業大学非常勤講師）

理事：出口寛篤

（米Googleグローバルプログラムマネージャー）

監事：中尾美智子

(公認会計士・税理士:中尾美智子公認会計士事務所・佐藤税理士法人・先端技術倫理審査委員会委員)

法人設立年月日: 2018年3月28日

目的：この法人は、先端技術の研究や開発、人材の教育や育成、専門家や企業における活用を促進し、日本の将来を担う科学者を育成し、学術及び科学技術の振興と児童及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

（１）子ども・学生むけの研究大会の開催事業

（２）日本の将来を担う科学者を育成するための教育、研究の支援事業

（３）前二項の目的のための他の学術団体や学術研究大会等との連携事業

（４）先端技術におけるＡＩやＶＲ、３ＤＣＧの撮影及びコンテンツ構築に関する事業

（５）ＡＩやＶＲ、３Ｄコンテンツの研究開発及び制作及び利用に関する事業

（６）ＶＲやＡＩを活用した専門的な業務の研究、開発及び普及事業

（７）学術団体の運営及び相互交流に関する研究、開発及び支援事業

（８）セミナー、研修等の事業

（９）出版、ウェブサイト運営等の情報提供業

（１０）前各号に附帯又は関連する一切の事業

事業内容

先端技術（AI、VR、3DCG等）の研究開発、普及、コンテンツ制作

地方創生・SDGs達成に資するコンテンツ支援およびコンサルティング

子ども・学生向けの教育、研究支援事業

学術団体の運営支援および専門家ネットワークの構築

セミナー、研修、出版、ウェブサイト運営等の情報提供事業

公式サイト: https://atio.jp

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000033183.html

法人概要

法人名：一般財団法人大阪消防振興協会所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1-24-18理事長：小西一功法人設立年月日：1992年4月1日

目的：大阪府域における防災に関する技術の指導及び知識の普及並びに防 災・救急に関する意識と行動力の向上を図るための事業を行い、自主防災管理体制の確立 と都市災害の未然防止に努めるとともに、消防に係る諸施策に協力し、もって地域社会の 安全向上と公共の福祉の増進に寄与すること。

事業内容

防火対象物の関係者等に対する防災意識の高揚及び防災に関する知識・技術の指導に 関する事業

応急手当に関する知識と技術の普及啓発に関する事業

防災思想の普及及び防災行動力向上のための事業

自衛消防組織の管理者など防災業務関係者を育成するための事業

公式サイト：https://www.ossk.or.jp

体験型防災学習施設 大阪市立阿倍野防災センター あべのタスカル(代表者指定管理者：一般財団法人大阪消防振興協会)

https://www.abeno-bosai-c.city.osaka.jp/tasukaru/