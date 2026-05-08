クリスプサラダワークスが初の社食サービスを開始、有名店社食「みんなの社食」で提供

株式会社みんなの社食

有名店社食を展開する株式会社みんなの社食（本社：東京都港区、代表取締役CEO：齋藤武仁）は、2026年4月よりクリスプサラダワークスのメニューを社食デリバリーサービス「みんなの社食」にて提供開始いたしました。

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは東京/神奈川/大阪に57店舗を展開し、年間190万食以上提供するカスタムサラダにおいて店舗数No.1のリーディングブランドです。実際の店舗で提供されているメニューをそのままオフィスへビュッフェ形式でお届けし、オフィスにいながら新鮮なサラダとブレッドをお楽しみいただけます。

「みんなの社食」は、提供する料理の美味しさにこだわり、食べログ百名店や評点3.7以上の有名店・人気店のメニューを、日替わりでオフィスへ提供しています。

今回の「クリスプサラダワークス」の加盟により、ヘルシーで美味しいランチメニューを充実させ、さらなる社員満足度の向上を目指します。今後も「顧客体験」という弊社の最も大切な行動指針に基づき、お客様へ真摯に向き合い、感動的なサービスをお届けできるよう努めてまいります。

加盟店の一部：https://minshoku.jp/menu/

■ クリスプサラダワークス コメント

クリスプサラダワークスは、美味しくてヘルシーでお腹いっぱいになるサラダを、忙しいビジネスパーソンの方々の日常的な食事として届けてきました。その中で、「オフィスまで届けてほしい」という切実なお声に応えきれず、もどかしさがありました。

「みんなの社食」さんとのパートナーシップにより、その課題に対する一つの解決ができます。店舗に来られなかった方にも、またクリスプを知らなかった方にも、「クリスプのサラダは美味しくてヘルシーなだけじゃなくて、こんなにお腹いっぱいになるんだ」という体験を届け、日々のランチの選択肢が広がれば嬉しいです。

■ みんなの社食 レストランサクセスチーム 片山 千波 コメント

「社食でも栄養バランスの取れた食事を」というお客様の声を形にするため、初となるサラダメニューの開発に挑戦しました。掲げた目標は、クリスプサラダワークスの味をそのままお届けすること。鮮度管理の徹底はもちろん、非加熱ドレッシングや自家製クルトン、店舗で焼くピタパンなど、細部に至るまで妥協なく追求いたしました。

現場のオペレーションを深く理解するため、実際の店舗視察を経て、最適な機材選定をゼロベースで実施。担当者様と二人三脚で試行錯誤を繰り返したことが、今回の成功に繋がったと確信しています。提供開始以来、今では欠かせない看板メニューへと成長し、大変嬉しく感じております。

■クリスプサラダワークスについて

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。

現在は、東京/神奈川/大阪に57店舗を展開し、年間190万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。

crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

■「みんなの社食」とは

「みんなの社食」は、食べログ3.7以上や百名店といった行列の絶えない有名店の料理を自社の社食として導入できるサービスです。週1回から手軽に導入でき、利用頻度に応じて店舗もメニューも毎回変わるため、飽きずにお楽しみいただけます。従業員は、熱々のビュッフェ形式の料理を1食500円、ワンコインのみで利用可能です。オフィスのランチ難民問題の解決だけでなく、「同じ釜の飯を食べる」という食を通じた楽しいランチ体験を提供することを目指し、組織の団結力や出社体験の向上に寄与します。

お問い合わせ先：https://minshoku.jp/contact/

■株式会社みんなの社食

会社概要

企業名：株式会社みんなの社食

代表者 : 代表取締役CEO 齋藤 武仁

設立：2024年6月19日

資本金：100,000,000円（資本準備金含む）

事業内容：有名店社食サービス「みんなの社食」の企画、運営

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

HP：https://minshoku.jp/lp02/