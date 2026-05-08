＜花王『クイックル プレミアムリセット』発売＞声優・小野賢章さんが、眠れぬ夜に羊を数えてくれる！？「睡眠環境ととのいボイス」プレゼントキャンペーン 2026年5月8日開始

花王クイックルPR事務局

花王株式会社「クイックル」から2026年4月11日発売の『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング プレミアムリセット』は、2026年5月8日より、クイックル公式X（＠quickle_jp）アカウントにて、声優・小野賢章さんによるオリジナル音声コンテンツ「睡眠環境ととのいボイス」プレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、クイックル公式Xアカウントにて、約1分間のティザー音声を公開。キャンペーン投稿のリポスト数が「睡眠環境を“とと”のえる」にちなんだ“1,010”リポストに達した段階で、“羊を数えながら眠りに誘ってくれる”約10分間のフルバージョン音声を公開いたします。

フロア用クイックル史上最強のベタベタふき取り力の「ストロング」シリーズに、2026年4月11日に新たにラインアップした『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング プレミアムリセット』は、床をふくだけで睡眠環境を整えるフロア用ウエットシートです。

花王が実施した調査によると、近年の共働き世帯の増加などを背景に、夜にそうじをする人は今後さらに増加することがうかがえます*1。『クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング プレミアムリセット』は、“一日の終わり”の眠りにつく前に、舞い上がりが気になるハウスダストや花粉をしっかり除去し、安眠を考えたアロマの香りを空間に満たすことで睡眠環境を整える“夜そうじ”を提案します。

*1 2025年7月 花王調べ 20～50代女性 N＝3,500

本キャンペーンでは、こうした“夜そうじ”の時間にあわせて、声優・小野賢章さんによるキャンペーン限定のオリジナル音声コンテンツ「睡眠環境ととのいボイス」をお楽しみいただけます。羊を数える穏やかな語りに加え、睡眠にまつわるちょっとした雑学も盛り込まれており、就寝前のひとときをリラックスして過ごしていただける内容となっています。

また、フルバージョン音声の公開後には、さらに楽しんでいただける“追加ボイス”として「二度寝バージョン」の公開も予定しています。

■キャンペーン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182088/table/3_1_c4a4e8c55549cc284f971bef291fcbc8.jpg?v=202605081251 ]

■プロフィール

小野 賢章（おの けんしょう）

声優、俳優、ナレーター。

1989年10月5日生まれ、福岡県出身。

4歳から子役として活動を開始。12歳から10年間、映画『ハリー・ポッター』シリーズのハリー役の吹替を担当し、 声優としての活動も始める。以降、『黄泉のツガイ』ユル役、『日本三國』三角青輝役、『アイドリッシュセブン』七瀬陸役、『SPY×FAMILY』ユーリ・ブライア役、『文豪ストレイドッグス』芥川龍之介役、『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』ジョルノ・ジョバァーナ役、『黒子のバスケ』黒子テツヤ役、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』ハサウェイ・ノア役など、多くの人気作品に出演。

2026年8月からは舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役を務める。

声優活動に加え、舞台にも多数出演し、俳優としても注目を集めている。

■コメント

「クイックル」は今までも愛用しそうじをしていましたが、床をふくだけで睡眠環境が整うという視点は、今回初めて知ってとても新鮮でした。

僕の声は少しウィスパー気味なので、聴いた方が思わず「ふふっ」と力が抜けるような、自然と緊張がほどける時間を過ごしてもらえたらと思いながら収録しています。

「プレミアムリセット」の香りもとても心地よく、毎日のナイトルーティンに取り入れたくなりました。

このボイスが、みなさんの生活にそっと溶け込む存在になればうれしいです。

■商品情報

◇商品名／内容量

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182088/table/3_2_71372a5a46424e2963253b219242cc6f.jpg?v=202605081251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇商品特長

床をふくだけで、お部屋と気分をリセットして睡眠環境を整えるウエットシート

●ベタベタ汚れはもちろん、舞い上がりが気になるハウスダスト・花粉まで除去

●安眠を考えたアロマ（ラベンダー＆ヴァーベナ）が空間を満たします

●天然香料配合*1

●眠りにつく前の夜そうじ、寝室そうじにもぴったり

●フロア用クイックル史上、最強のベタベタふき取り力のストロングシリーズだから、しつこい油汚れもゴシゴシしないで一気にサッパリ

●掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK

●ホコリが立ちにくい＆静か

●99％除菌*2・ウイルス除去*3・24時間抗菌*2・消臭

●浴室の壁の防カビ*4

*1 香料中

*2 *3 *4 すべての菌・ウイルス・カビに効果があるわけではありません

*3 エンベロープタイプのウイルス１種で効果を検証

*4 繊維強化プラスチック（FRP）で試験。既に発生している汚れは除去してからお使いください

■「クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング プレミアムリセット」 ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/quickle/lineup/wetsheet/