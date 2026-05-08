累計11万部突破！もどかし系青春ラブコメ『僕のいけずな婚約者』第4巻が本日5月8日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『僕のいけずな婚約者』第4巻が本日5月8日(金)に発売したことをご案内いたします。本作品は累計11万部突破（電子含む）の注目作品となっており、ただいま「コミックグロウル」にて好評連載中です。

「僕のいけずな婚約者」4巻

漫画：冬谷リク

≪今のは本音？建前？どっちなの…？両片思いのもどかし系青春ラブコメ！≫

京都の名家のお嬢様・御幸とちょっぴり気弱な平凡男子・空汰。

一見不釣り合いな二人は将来を約束した”許嫁”。

綾乃から御幸に京都に戻ってくるよう話をしてほしいと切り出された空汰。

四人で夏の京都を満喫するものの、どこか上の空の空汰に御幸の胸中は…？

白熱する夏休み、二人の関係性が大きく動き出す＿＿

今の言葉は本音？建前？もどかし系青春ラブコメディ第4巻！！

発売日：2026年5月8日(金)

価格：858円(税込)

発行：株式会社ブシロードワークス

発売：株式会社KADOKAWA

作品ページ：https://comic-growl.com/series/fd9075d41e98f

▼購入特典

【アニメイト】マンガシート

【ゲーマーズ】4Pブックレット

【メロンブックス】イラストカード

【コミックシーモア（電子特典）】イラストペーパー

【応援店】イラストペーパー

■電子書籍フェア開催！

発売を記念して対象作品の割引や無料試読等を実施中！

『僕のいけずな婚約者』『天空の異世界ビストロ店』他 新刊配信記念フェア

開催期間：2026年5月8日(金)～21日(木)

特設URL：https://bushiroad-works.com/ebookfair_20260508-0521/

※実施期間・対象作品やフェア内容については電子書店によって異なる場合がございます。

■「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

コミックグロウル：https://comic-growl.com/

公式X：https://x.com/comic_growl(https://x.com/comic_growl)

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