【9,575人への調査により判明】MSCラベル付き水産物を購入しようとした4割が店内で「見つけられなかった」 ―機会損失が浮き彫りに―

一般社団法人MSCジャパン

持続可能な漁業の普及に取り組む国際的な非営利団体MSC（海洋管理協議会）の日本事務所であるMSCジャパンは、この度、消費者意識調査を実施しました。社会貢献活動促進サービス「モアクト」を運営する関西電力株式会社に調査（※）を委託し、モアクトユーザーを対象に、持続可能な漁業で獲られた水産物の証であるMSC「海のエコラベル」の購入に関して、9,575人から回答を得ました。

調査では、水産資源や環境保護のため持続可能な漁業で獲られた水産物を購入したいという高い意欲が示される一方で、実際の店舗でMSCラベル付き商品を見つけられずに購入を諦めてしまう「機会損失」の現状が明らかになりました。この「意欲と購入のギャップ」を埋めることが、サステナブル・シーフードの購入を増やす鍵となりそうです。

■主な調査結果

1.MSCラベル付き商品を購入したい理由は、「自分にも貢献できそう」「水産資源を守りたい」

9,575人の回答者のうち約8割がMSC「海のエコラベル」付き商品を買ってみようと「強く思った」「やや思った」と答えました。その理由のトップは「買うことなら自分にもできそうと思った」で、日々の買い物という身近な行動を通じて水産資源の保護に貢献したいという前向きな姿勢が伺えました。次いで「海の環境や水産資源の問題を解決する必要があると思った」が挙げられ、多くの回答者がこうした問題への対応が重要であると考えていることが明らかになりました（複数回答）。

2. 店内で探しても見つけられない現状に、約4割が購入を断念

買い物の際にMSCラベル付き商品を探した人のうち、約4割が見つけられなかったと回答しています。「店頭にMSCラベル付き商品が少なかった／なかった」という理由が突出しており、次いで「どの売り場にあるか分からなかった」でした。消費者の購入意欲が、店頭での商品の少なさや視認性の不足により削がれている実態が浮き彫りになりました。

3. 次回購入のための改善点は、「いつもの商品カテゴリで、見つけやすく」

「MSCラベル付き商品を次回購入するためにどのような改善が必要か」という質問には、「いつもの商品カテゴリで（MSCラベル付き商品を）選べるラインナップ」「売り場のどこにあるか分かる案内」「（商品パッケージで）MSCラベルが見つけやすい表示」の3点がほぼ同率で挙げられました。

4. いつも買う商品へのMSCラベルの表示」を希望し、10%程度の価格差も容認

「どのような条件であれば購入したいか」という質問には、「いつも買う商品にMSCラベルが付いていれば」という回答がトップでした。さらに、価格に関する質問では、MSCラベル付きであれば「通常より10％程度高くても受け入れられる」という回答が最多となりました。これは、消費者がMSCラベル付き商品の価値を正しく理解し、それに対して一定のコストを支払う意思があることを示唆しています。

■結論

本調査の結果から、消費者は水産資源や海洋環境の保護について「自分にできることから始めたい」と考えていることがわかります。日常的に購入する水産物にMSC「海のエコラベル」が付いたものが増え、売り場での見つけやすさが改善されれば、潜在的な購買層が実際の購入へとつながり、サステナブル・シーフードの消費はさらに伸長することが期待されます。

MSCジャパンは6月8日の「世界海洋デー」に向け、水産資源や環境を保護するMSC認証取得漁業の重要性や、そうした漁業で獲られたMSC「海のエコラベル」付き商品について、広く伝えていきます。

【調査概要】

・調査期間：2026年2月28日（土）～3月6日（金）

・調査機関：関西電力株式会社

・調査対象：「モアクト」ユーザー

・有効回答数：9,575サンプル

※本調査は、モアクトのプライバシーポリシーに基づき、個人が特定されない形で集計・分析しています。

モアクトについて

関西電力株式会社が運営する、企業・団体と生活者をつなぎ、社会課題の解決につながる行動（ミッション）を通じて社会貢献に対する意識の向上と行動変容を促すサービス。

スマートフォン等で利用可能なアプリ「モアクト」上で、サステナビリティに関連した活動を行う企業・団体による、環境保全やエシカル消費、地域コミュニティ等の社会課題の解決につながる行動が「ミッション」として提示されます。

「ミッション」を達成することで獲得できるポイント（社会貢献行動の証）はさまざまなギフトに交換可能です。

URL： https://service.moact.jp/

MSC（海洋管理協議会）について

将来の世代まで水産資源を残していくために、認証制度と水産エコラベルを通じて、持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める国際的な非営利団体です。本部をロンドンとし1997年に設立され、現在は25カ国に事務所を置き世界中で活動しています。MSCジャパンは2007年に設立。MSC「海のエコラベル」の付いた製品は、2024年度には世界70カ国以上で約22,000品目、日本では660品目が販売されました。国内ではイオングループ、生協・コープ、イトーヨーカドー・ヨーク、西友、マクドナルド、ロイヤルホストなどで購入・注文できます。

持続可能で適切に管理された漁業のためのMSC漁業認証規格は世界で広く認知されており、最新の科学的根拠に基づき策定されたものです。FAO（国連食糧農業機関）とISEAL（国際社会環境認定表示連合）双方の要求事項を満たした世界で唯一の漁業認証プログラムでもあります。漁業がこの規格を満たすためには、（1）水産資源が持続可能なレベルにあり、（2）漁業による環境への負荷が最小限に抑えられており、（3）長期的な持続可能性を確実なものにする管理システムが機能していることを、第三者審査機関による審査を通じて実証することが求められます。

詳しくはMSCウェブサイトをご覧ください：https://www.msc.org/jp

MSC「海のエコラベル」について

MSCの厳格な認証規格に適合した持続可能な漁業で獲られた水産物にのみ認められる証、それがMSC「海のエコラベル」です。