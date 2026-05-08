【再生プラスチック100%ウェットスーツハンガー誕生】環境の日をきっかけに考える、捨てずに資源を繋ぐ方法

ブックオフグループホールディングス株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、リユース・リサイクル事業におけるさらなる循環型社会の実現を目指し、廃棄予定となったCD・DVDをリサイクルした資材「CDプラ」の第7弾となる新商品として、DVDケース100%のウェットスーツ用ハンガー「CDプラ R2 HANGER」を2026年5月8日より対象店舗にて販売開始いたします。本商品は「海の景観を守りたい」など環境意識が高いサーファーが使う商品として、マリンスポーツ商材を取り扱う海岸付近で展開する店舗スタッフの声から実現いたしました。今回の発売により「CDプラ」商品を取り扱うBOOKOFFは11店舗から17店舗へ拡大し、より多くの生活者の手に届く環境を整えています。お客様からお売りいただいたCD・DVDを日常で使用するアイテムとして循環させることでリユース・リサイクルに触れる機会を広げるとともに、廃棄物やCO2排出量の削減によりサーキュラーエコノミーの実現に貢献してまいります。

■環境の日を契機に生活者が環境問題を自分ごと化。お売りいただいたCD・DVDが役目を終えて「CDプラ」商品へ

6月5日は環境の日です。1972年に開催された国連人間環境会議を記念して国際連合が6月5日を「世界環境デー」と定め、日本では環境基本法が6月5日を「環境の日」と定めています。「環境の日」および6月の1ヶ月間を指す「環境月間」（※1）には、企業や生活者が環境問題を自分ごととして捉えることで、気候変動や生物多様性の損失といった環境保全に関する関心と理解を深め、積極的に活動する意欲を高めるための様々な行事が開催されています。

ブックオフグループでは、お客さまが日常で意識せずともとっている「すてない選択」がリユース・リサイクル、ひいては循環型社会の実現に繋がることを身近に感じてもらうべく様々な取り組みを進めております。その取り組みの一つが販売機会に恵まれなかったCD・DVDを再生プラスチックとしてリサイクルする「CDプラ」の事業です。ブックオフグループではお客様からCD・DVDを年間約2,400万枚買取していますが、買取時にお値段がつかずお客様にご了承をいただいた上でお引き取りしたり、買取時に一定期間販売しきれず処分されたりするモノが年間1,700トンに及びます。これらを自社で回収・分別し再生プラスチック資材「CDプラ」として製造。事業者向けに樹脂販売をしているほか、収納に便利な「サステナブルバケット」、職場などデスク回りで活用できる「スマホスタンド」「スタンドクリップ」などへ商品化も行っております。日常で使用できる商品へと生まれ変わらせ店舗で販売することで、お客さまにも循環に繋がるリユース・リサイクルを身近に感じていただくことを目指しています。

このように、販売機会に恵まれなかったCD・DVDも廃棄せず次に繋げる「CDプラ」の事業を知っていただくことで、大切に使った品物を安心してすてない選択ができる機会を提供しています。また環境の日を契機にリサイクル商品を手に取ることで循環型社会に繋がる行動を身近に感じていただけるよう、ブックオフはCD・DVDの廃棄削減に繋がる事業活動を通じサーキュラーエコノミーの実現に貢献してまいります。

■環境意識が高いサーファー向けのアイテムが誕生。廃棄DVDケース100%のウェットスーツ用ハンガー販売開始

この度「CDプラ」商品第7弾として、廃棄予定であったDVDケースからリサイクルされた素材を100%使用したウェットスーツ用ハンガー「CDプラ R2 HANGER」を2026年5月8日より対象店舗にて販売開始いたします。全国に約700店舗を展開し地域に根ざした店舗運営を行うBOOKOFFでは、海岸付近の店舗を中心にサーフボードなどマリンスポーツに関連した商材を多く取り扱っています。新商品の「CDプラ R2 HANGER」は、そのような海岸付近の店舗で働く社員の声をもとに海開きや夏の訪れに向けて生まれた商品です。ウェットスーツを着用するサーファーはサーフ関連団体やプロサーファーによる海岸環境の保全活動（※2）に触れ、海に入る機会が多いからこそ海洋ごみや環境の変化を身近な課題として感じています。そこで、「海を綺麗に使って美しい景観を保ちたい」「海・浜辺でよく目にするゴミを減らすために環境配慮のあるモノを使いたい」といったサーファーの方のために商品を開発いたしました。

本商品はDVDケースをリサイクルした「CDプラ」資材を100%使用して製作。役目を終えたCD・DVDを廃棄せず再び素材として生かすことで廃棄物の排出やプラスチックの新規使用を抑制し、新たに必要としている人に想いやモノを繋ぐ循環型社会の実現を目指しています。

■廃棄予定のDVDケース100%使用。循環素材の「CDプラ R2 HANGER」でウェットスーツも大切に

CDプラ R2 HANGER

本商品は4種ある「CDプラ」資材のうち再生ポリプロピレン（品番：CD-PP-グレー）100%でできております。再生プラスチックを使用した商品はバージン材を使用した場合に比べて原料由来のCO2排出量を抑制できるとされ、本商品ではCO2排出量を82.6%抑制できると見込んでおります（※3）。

「CDプラ R2 HANGER」は中心で折りたためるため濡れて重みがあるウェットスーツを干しやすく、丸みを帯びた形状のため干しているときに生じるハンガー跡がつきにくい仕様です

■「CDプラ」商品展開店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123523/table/155_1_e4665c042ff5c24757269d0969a6ff1e.jpg?v=202605081051 ]

新商品「CDプラ R2 HANGER」販売開始にあたり、「CDプラ」商品を取り扱うBOOKOFFは2026年5月8日より11店舗から17店舗へ拡大いたします。

【「CDプラ R2 HANGER」取り扱い店舗：10店舗】

BOOKOFF SUPER BAZAAR 東千葉祐光店（千葉県千葉市中央区祐光3-2）

BOOKOFF SUPER BAZAAR ららぽーとTOKYO-BAY North Gate店（千葉県船橋市浜町2-2-7ららぽーとTOKYO-BAY North Gate3F ）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 多摩永山店（東京都多摩市永山6-29）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 国道1号多摩川大橋店（神奈川県川崎市幸区小向町5-1）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町店（神奈川県川崎市川崎区港町12-1）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉大船店（神奈川県鎌倉市大船6-1-1）

BOOKOFF 茅ヶ崎駅北口店（神奈川県茅ヶ崎市新栄町2-8 共和ビル）

BOOKOFF SUPER BAZAAR Luz湘南辻堂店（神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂3F）

BOOKOFF PLUS 藤沢大庭店（神奈川県藤沢市大庭5454-5）

BOOKOFF PLUS 静岡榛原店（静岡県牧之原市細江2081）

【その他CDプラ商品取り扱い店舗：7店舗】（※店舗により取り扱い商品が異なります）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 5号札幌宮の沢店（北海道札幌市手稲区西宮の沢五条2-11-15）

REMARKET前橋リリカ店（群馬県前橋市国領町2-14-1 前橋リリカ3F）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 荒川沖店（茨城県稲敷郡阿見町住吉2-8-7）

BOOKOFF PLUS 西五反田店（東京都品川区西五反田2-29-5）

BOOKOFF PLUS 新宿駅西口店（東京都新宿区西新宿1-10-2 110ビル3F～6F ）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店（大阪府枚方市池之宮1-2-50）

BOOKOFF SUPER BAZAAR 広島大手町店（広島県広島市中区大手町2-7-6）

■製造会社 株式会社サーパストレーディングについて

株式会社サーパストレーディングはマリン関連アイテムの提供を通じて市場ニーズに応え続けてきた実績ある企業です。品質と専門性に裏打ちされた商品展開により多くの顧客から信頼を獲得しています。ブックオフとはこれまでの協業を通じて強固なパートナーシップを築いており、今後も両社の強みを掛け合わせることでさらなる価値創出と市場の発展に貢献してまいります。

株式会社サーパストレーディングコーポレートサイト：https://www.surpath.co.jp/about-us/

■廃棄予定のCD・DVDが持続可能な資源に生まれ変わる。「CDプラ」

サステナブルバケットサステナブル スタンドクリップ

ブックオフグループではお客様からCD・DVDを年間約2,400万枚買取しておりますが、買取時にお値段がつかずお客様のご了承の上でお引き取りしたり、買取後に一定期間販売しきれず処分されたりするモノが年間1,700トンに及びます。これらを自社で回収・分別し再生プラスチック資材として製造したものがCDプラです。CD・DVDは「ポリスチレン」「ポリプロピレン」「ポリカーボネート」の3種類のプラスチック製の部材の組み合わせにより構成されております。これらを素材別に分別・破砕しリペレットした4品目の再生プラスチック資材、および当社オリジナルの商品「CDプラ」として販売しています。

【オリジナル商品 一例】

・サステナブルバケット／サステナブル オンバケット：再生ポリプロピレン（DVDケース）100%

・サステナブル スマホスタンド：再生ポリスチレン（CDケース）100%

・サステナブル スタンドクリップ：再生ポリスチレン（CDケース）100%

・サステナブル名刺ケース：再生ポリカーボネート（CD・DVDのディスク）天板のみ70%配合

「CDプラ」サイト：https://www.bookoff.co.jp/buy/sustainable/

参考

※1 環境省「環境の日＆環境月間

https://www.env.go.jp/guide/envmonth/

※2 環境省ecojin「サーフィンが楽しめる美しい海を次世代へ残すために」（2024年12月）

https://www.env.go.jp/guide/info/ecojin/feature2/20241218.html

※3 LCIデータベースを基に当社独自の計算方法で算出

https://www.bookoff.co.jp/buy/sustainable/recycled_resin/

■ブックオフが提案する手放し方の選択肢

ブックオフでは、国内BOOKOFF事業をはじめ、高い接客力と専門知識を持つスタッフが対応する百貨店内の買取専門店「hugall（ハグオール）(https://www.hugall.co.jp/)」、買取相談カウンター「Rehello（リハロ）(https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/)」 、ジュエリーのリフォーム・リペア・買取・販売を行う「aidect （アイデクト）(https://www.aidect.jp/)」といったプレミアムサービス事業、現地でのリユースに取り組む「BOOKOFF USA(https://www.bookoffusa.com/)」、国内店舗で販売に至らなかった商品をマレーシアやカザフスタンで販売する「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）(https://www.jalanjalanjapan.com.my/)」といった海外事業を展開しております。そのほか、「サステナブックプロジェクト(https://www.bookoff.co.jp/sbp/)」など本の寄贈を通じてリユースの大切さを広める活動や、ボックス型の不要品回収システム「R-LOOP（アールループ）(https://www.rloop.jp/)」、お近くに店舗がない方もご自宅にいながら手放すことができる「ブックオフ宅配買取(https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html)」、不要品の買取査定額を任意のプログラムに寄付して誰かを応援するサービス「キモチと。(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/)」など、日常的に使用するものから世代を超えて大切にされてきたものまで、次に必要とする方のもとへ循環させる、手放し方の選択肢を提供しております。

■Instagram「スマイルサーキュレーション｜サステナブルな暮らしのヒント」

リユースとはモノの価値を絶やさないことで生まれる「笑顔」をつなぐこと。Instagramにて企業のサステナブルな取り組みをシェアし、笑顔を未来に循環させる暮らしのヒントをお届けしております。

https://www.instagram.com/smile.circulation8/

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

循環がイメージされる「∞」から、毎月8日にサステナビリティのプレスリリースを実施いたします。

本件に関する取材のお問い合わせ

https://www.bookoffgroup.co.jp/contact_us/top/contact-us-02/