道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン ロゴ





NEXCO東日本北海道支社(札幌市厚別区)と、北海道地区レンタカー協会連合会(札幌市白石区)は、ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」(以下、本プラン)の販売を、令和8年5月8日(金)より開始します。

本プランは、北海道地区レンタカー協会連合会加盟店舗でレンタカーをご利用のお客さまを対象に、ETC車限定で北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由となるプランです。

通常の「道トクふりーぱす(A期間)※」では4日間10,700円(普通車)のところ、4日間7,700円(普通車)でご利用いただける、よりお得なプランとなっていますので、ぜひこの機会にレンタカーと高速道路をご利用いただき、北海道旅行を存分にお楽しみください。





※令和8年5月現在発売中の「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす(A期間)」との比較。









1. プラン概要

プラン名 ：ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」

利用期間 ：令和8年5月8日(金)～令和9年4月7日(水)

※最終利用開始日 令和9年3月31日(水)

対象エリア：北海道内の高速道路全線

(詳細：別紙1 https://www.atpress.ne.jp/releases/589525/att_589525_1.pdf )

対象店舗 ：北海道地区レンタカー協会連合会に加盟する指定店舗

(詳細：別紙2 https://www.atpress.ne.jp/releases/589525/att_589525_2.pdf )

販売価格 ：普通車 ：4日間 7,700円 5日間 9,600円 6日間 11,600円

7日間 13,500円 8日間 15,400円

軽自動車等：4日間 6,200円 5日間 7,700円 6日間 9,300円

7日間 10,800円 8日間 12,300円





※本プランは、ETCをご利用のお客さまが対象です。

※お盆、シルバーウイーク、年末年始、3連休等の交通混雑期は除きます。

※詳細は「ドラぷら」にてご確認ください。

https://www.driveplaza.com/etc/drawari/hokkaido/set.html









2. ご利用方法

(1)本プラン対象店舗(詳細：別紙2 https://www.atpress.ne.jp/releases/589525/att_589525_2.pdf )を出発店舗として、ETC車載器付きのレンタカーをご予約ください。





(2)レンタカーのご利用当日に、店舗にて本プランご利用の旨をお申し出ください。





(3)店舗にて提示される専用の2次元コードから、高速道路のご利用前までに本プランをお申し込みください。なお、必ずお客さまご自身のETCカードにてお申込みください。レンタカー店舗のレンタルETCカードはご利用いただけません。





(4)お申し込み時に番号を入力したETCカードを車載器に挿入し、高速道路をご利用ください。









3. ご利用特典など

(1)ETCマイレージサービスのポイントプラスキャンペーン

当社が販売するドラ割を平日のみの利用期間でお申し込みのうえご利用いただいた場合、ドラ割販売価格の15％分のETCマイレージポイントを追加付与するキャンペーンを実施中です。

https://www.driveplaza.com/assets/pdf/etc/drawari/mileage/info_mileage_20221025.pdf





(2)E-NEXCOポイントプレゼント

E-NEXCO passでご利用のお客さまに、通常のポイントに加えてE-NEXCOポイントを50Pプレゼントします。





(3)優待特典

事業者さまのご協力のもと、シーニックバイウェイルート上の各施設をはじめ、北海道内各地の温浴施設・商業施設・観光施設・飲食店・レンタカー会社・遊覧船・離島航路フェリーなどで、割引サービスなどのお得な優待特典をご用意しました。

特典施設とご利用条件は、「道トクふりーぱす」ホームページをご覧ください。





(4)アンケートプレゼント

本プランをご利用後、アンケートにお答えいただくと抽選で10名さまに「クオカード2,000円分」をプレゼントします。









4. ご利用上の注意

(1)本プランに、レンタカーのご利用代金は含まれていません。





(2)ETC車載器を搭載していないレンタカーでは、本プランをご利用いただくことはできません。





(3)レンタカー店舗のレンタルETCカードで本プランをお申し込みいただくことはできません。必ずお客さまご自身のETCカードにてお申込みください。





(4)ご利用区間や曜日・時間帯によっては、ETC時間帯割引をご利用いただくほうが割安となる場合があります。





(5)利用期間の途中で車両を変更することはできません。





(6)本プランのお申込み内容に変更・キャンセルが生じる場合は、必ずドラ割マイページより変更・解約手続きをお願いします。









＜シーニックバイウェイとは＞

シーニックバイウェイ(Scenic Byway)とは、景観・シーン(Scene)の形容詞シーニック(Scenic)と、わき道・より道を意味するバイウェイ(Byway)を組み合わせた言葉です。





みちをきっかけに地域と行政が連携し、「美しい景観づくり」、「活力ある地域づくり」、「魅力ある観光空間づくり」を行う取り組みです。各ルートでは、道路の花植や清掃、地域おすすめの絶景ポイントの整備や情報発信など、それぞれの地域ごとに特徴ある活動を展開しています。現在、15の指定ルートと2つの候補ルートがあり、約500団体が活動しています。NEXCO東日本北海道支社も、この取り組みに参画しています。詳しくは、シーニックバイウェイ北海道ホームページ( http://www.scenicbyway.jp/ )をご覧ください。









【お客さま窓口】

NEXCO東日本お客さまセンター

Tel：0570-024-024 (ナビダイヤル)

または、03-5308-2424